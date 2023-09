Les psychédéliques pourraient-ils annoncer une révolution en matière de santé mentale ?

« The 360 ​​» vous montre diverses perspectives sur les principaux sujets d’actualité et les débats de la journée.

Ce qui se passe

Il a été démontré que les drogues psychédéliques ont des avantages remarquables pour les personnes aux prises avec divers problèmes de santé mentale, selon des études récentes. De nombreux chercheurs pensent désormais que d’ici peu, des médicaments comme la MDMA, la kétamine et la psilocybine (le composé actif des champignons magiques) pourraient devenir un outil clé pour traiter dépression, SSPT, troubles de l’alimentation, anxiété et dépendance.

Lorsque les psychédéliques ont gagné en popularité dans les années 1960, certains scientifiques ont vu des avantages potentiels dans leurs propriétés hallucinogènes. Mais ces médicaments ont été interdits dans tout le pays en 1970, mettant un terme brutal à toute étude sur leurs effets possibles sur la santé. Les psychédéliques sont toujours illégal en vertu de la loi fédérale, mais les chercheurs ont été accordé plus d’opportunités pour tester leurs effets dans des essais cliniques au cours des dernières années.

Pour certaines personnes, les effets de la thérapie psychédélique ont été changement de vie. Thérapie psychédélique implique généralement un patient prenant une drogue hallucinogène en présence d’un prestataire de santé mentale, qui le guide tout au long de l’expérience et assure sa sécurité. Le thérapeute enchaîne ensuite avec des « séances d’intégration » pour aider les patients à traiter leur expérience. Experts je ne suis pas entièrement sûr pourquoi ce processus semble si bien fonctionner, mais la croyance dominante est que les psychédéliques peuvent permettre au cerveau d’établir de nouvelles connexions et de se réorganiser de manière à rendre les gens plus réceptifs au traitement thérapeutique.

Pourquoi il y a un débat

Les scientifiques les plus optimistes affirment que nous disposons déjà de nombreuses preuves démontrant que ces médicaments peuvent être des outils incroyablement puissants qui pourraient révolutionner les soins de santé mentale aux États-Unis. Ils affirment que nous n’en sommes qu’au début de la compréhension de la façon dont la thérapie psychédélique transformatrice pourrait être une fois les restrictions rigides qui limitent sa disponibilité sont levées.

Mais d’autres experts mettent en garde contre le fait d’être trop hâtif pour tirer des conclusions générales basées sur les résultats d’études restreintes et hautement contrôlées qui pourraient ne pas être transposées dans le monde réel. Beaucoup craignent que se précipiter pour étendre la thérapie psychédélique puisse augmenter les risques de les choses vont malcréer du potentiel possibilités d’abus et exposer les personnes vulnérables à une déception écrasante si ce remède « miracle » ne fonctionne pas aussi bien que promis. Ils soulignent également d’énormes questions auxquelles il faut répondre avant qu’une stratégie de thérapie psychédélique universelle puisse être mise en œuvre – notamment si les gens peuvent obtenir au moins certains des avantages sans l’aide d’un thérapeute et dans quelle mesure cela est nécessaire pour les patients à « trébucher » pendant l’expérience.

Et après

Deux États, l’Oregon et le Colorado, ont décriminalisé la possession et l’usage de certains psychédéliques, mais leur utilisation comme traitement de santé mentale n’est toujours légale que dans le contexte d’essais cliniques. Cela pourrait cependant changer bientôt. Certains chercheurs espèrent que la Food and Drug Administration pourrait approuver les psychédéliques à des fins thérapeutiques aux États-Unis dès l’année prochaine. Il existe également une pression bipartite au Congrès pour augmenter le financement pour la recherche sur la thérapie psychédélique visant spécifiquement à aider les anciens combattants souffrant du SSPT.

Points de vue

Les psychédéliques ne sont pas un remède miracle mais pourraient bientôt devenir un puissant outil de santé mentale

« Aucun groupe de produits chimiques ne peut à lui seul résoudre les complexités de la santé mentale, qui s’étendent au-delà de l’esprit individuel pour inclure des éléments sociaux et politiques. Mais si les recherches récentes tiennent le coup, les psychédéliques pourraient bien apporter un soulagement indispensable tout en inspirant des approches entièrement nouvelles de la psychiatrie. -Oshan Jarow, Voix

Il est encore beaucoup trop tôt pour savoir à quel point ces traitements peuvent être transformateurs.

« La recherche psychédélique, malgré toutes ses promesses, en est encore au stade embryonnaire. Jusqu’à présent, les essais ont été limités et, même si les résultats… suggèrent que certaines substances pourraient être utiles, les résultats ne soutiennent aucune affirmation selon laquelle ces médicaments seraient capables de guérir des problèmes de santé mentale. — Grâce Browne, Filaire

Les psychédéliques rendent les patients beaucoup plus réceptifs aux éléments qui font que la thérapie fonctionne

« La thérapie est une quête sociale : un bon thérapeute fournit non seulement un aperçu et des outils, mais aussi une relation dans laquelle il est possible de changer. Lorsqu’une personne prend de la MDMA en présence d’un thérapeute, elle peut se sentir plus soutenue et plus en sécurité dans ce lien, et plus capable de faire ressortir des sentiments douloureux ou des souvenirs difficiles sans être submergée par la peur ou la honte. —Rachel Riederer, New yorkais

Il serait irresponsable d’agir trop vite par désespoir

« Je comprends à quel point de nombreux patients qui souffrent depuis longtemps et leurs proches sont désespérés de trouver un soulagement et de retrouver leur vie. Il est toutefois urgent de procéder avec prudence, car, à mon avis, nous n’avons pas fait cela dans la recherche sur la marijuana au cours des 10 à 20 dernières années. … nous découvrons certains de ces risques sérieux liés à la marijuana après coup. Après que le cheval ait déjà quitté la grange. — Lantie Elisabeth Jorandby, La psychologie aujourd’hui

Les médicaments seront plus utiles pour ceux qui ont le plus besoin de soulagement.

« Les personnes qui prennent de la psilocybine ont souvent des expériences significatives sur certains aspects de leur vie, de leurs relations et de leurs sources de sens – qui elles sont en tant que personne et comment cela a façonné leur vie. Ce genre d’expérience est un élément important du traitement des personnes souffrant de dépression. — Benjamin Lewisprofesseur de psychiatrie à l’Université de l’Utah

Survendre les avantages peut causer de graves dommages

« Je pense qu’il y a eu de sérieuses questions méthodologiques sur le travail effectué par les leaders dans le domaine et beaucoup d’affirmations scandaleuses et non étayées sur les effets possibles des psychédéliques. … Je pense que cela peut décevoir les participants potentiels à l’essai (et les futurs patients), surtout s’ils recherchent cette intervention parce que rien d’autre n’a fonctionné. … Ce genre de déception peut être très préjudiciable. — Emma Tumilty, bioéthicienne, à Santé des femmes

Les experts ne peuvent pas laisser s’imposer l’idée selon laquelle les médicaments constituent à eux seuls une solution.

« La plus grande menace pour un avenir psychédélique sain est la fétichisation de la drogue seule. Qu’il s’agisse d’une plante ou d’un composé synthétisé d’une plante, il existe un récit selon lequel tout ce que vous devez faire pour changer d’avis est de manger quelque chose. — Rosalinde Wattspsychologue clinicien et chercheur psychédélique

Il doit y avoir une variété d’options permettant aux gens de trouver ce qui leur convient le mieux.

« Choisir une « bonne » voie pour fournir une thérapie psychédélique sûre et accessible est impossible. Tout le monde peut être mieux servi en ayant des options et des choix. … Certains patients peuvent avoir besoin d’une approche clinique ou d’un thérapeute qualifié, tandis que d’autres conviendraient de travailler avec un ami, un membre de la famille ou un trip-sitter. —Robert Johnson, Pierre roulante

La thérapie psychédélique ne changera pas la donne si seuls quelques privilégiés peuvent y accéder

« Pour les personnes souffrant de dépression résistante aux traitements ou de SSPT, les psychédéliques pourraient en effet être une bouée de sauvetage. Le problème est que la plupart des personnes souffrant de problèmes de santé mentale ne peuvent pas accéder à une thérapie psychédélique sous surveillance médicale. — Jules Evans, Le gardien

Nous avons besoin de plus de médecins, de personnel de soutien et d’installations pour réaliser le potentiel de la thérapie psychédélique.

« Ces développements scientifiques, politiques et sociaux dépasseront bientôt la capacité de l’infrastructure nécessaire pour tenir la promesse des psychédéliques et, peut-être plus important encore, pour atténuer les risques d’utilisation en dehors des contextes cliniques et de soutien communautaire. Les principales organisations de thérapie psychédélique… prédisent une pénurie critique de prestataires de santé mentale formés à la thérapie assistée par psychédélique. — Megan Meyer et Victor Cabral, Soleil de Baltimore

