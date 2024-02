Les psychédéliques peuvent améliorer la fonction sexuelle jusqu’à 6 mois

Partager sur Pinterest Les psychédéliques peuvent avoir divers effets qui contribuent à améliorer la fonction sexuelle, suggèrent de nouvelles recherches. Crédit image : Joe Amon/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images/Getty Images Une nouvelle étude a montré que les personnes qui prenaient des psychédéliques rapportaient un plus grand plaisir sexuel, une plus grande excitation, une plus grande satisfaction et une plus grande attirance pour leur partenaire, ainsi qu’une plus grande attirance et une plus grande connexion.

Bien que les psychédéliques puissent diminuer les inhibitions et permettre de se sentir plus à l’aise pendant les rapports sexuels, ils peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé et les substances altérant l’humeur peuvent affecter chacun différemment.

Les experts expliquent qu’il pourrait y avoir des problèmes de violation des limites et d’altération du jugement alors que l’état d’ivresse pourrait entraîner une relation sexuelle avec quelqu’un qu’ils pourraient autrement considérer comme un mauvais choix.

Pour améliorer la fonction sexuelle sans drogues ni psychédéliques, l’autoréflexion et la thérapie, dans certains cas, pourraient être utiles. Qu’il s’agisse de stimuler la libido, d’améliorer les performances ou d’augmenter la satisfaction, la fonction sexuelle est un aspect de la santé qui touche de nombreuses personnes. Selon une nouvelle étude, les personnes qui consommaient des psychédéliques ont signalé un plaisir sexuel accru, une excitation, une satisfaction, une attirance envers leur partenaire, leur propre attirance et leur capacité à se connecter. Les résultats ont été publiés dans la revue Rapports scientifiques . Les chercheurs ont fourni à près de 300 participants un questionnaire pour rapporter leurs expériences avant et après avoir consommé des psychédéliques. Ils ont examiné les réponses de deux groupes – les participants qui prenaient des psychédéliques à des fins récréatives et un autre groupe plus petit d’un essai clinique examinant la psilocybine (le composé psychoactif des champignons magiques) pour la dépression – en relation avec l’impact de ces psychédéliques sur le fonctionnement sexuel. En moyenne, les résultats ont montré des améliorations parmi diverses composantes de fonction sexuelle jusqu’à six mois après avoir consommé des psychédéliques. “C’est un article très intéressant qui soulève un sujet qui mérite une étude plus approfondie”, a déclaré Dr David Hellersteinprofesseur de psychiatrie clinique au Vagelos College of Physicians and Surgeons de Columbia, qui n’a pas participé à l’étude. « Il convient de souligner que l’article contient des données provenant de 2 études : 1) une enquête auprès de personnes qui envisageaient de prendre des psychédéliques tels que la psilocybine ou le LSD ; et 2) un petit essai clinique sur des personnes souffrant de dépression qui ont été assignées au hasard à prendre de la psilocybine ou un antidépresseur ISRS (escitalopram) », a-t-il déclaré. Actualités médicales aujourd’hui.

La première enquête était basée sur l’auto-évaluation et incluait des personnes sans trouble psychiatrique diagnostiqué. Il n’y a eu aucun diagnostic ou évaluation formel par un personnel professionnel qualifié, a expliqué le Dr Hellerstein. Le deuxième essai incluait des personnes qui avaient arrêté de prendre des ISRS avant de prendre de la psilocybine, mais comparait le fonctionnement sexuel autodéclaré de personnes recevant soit de la psilocybine, soit de l’escitalopram pour une dépression majeure. « Les résultats rapportés dans cet article sont intrigants mais doivent être pris avec des pincettes pour ces raisons et d’autres », a déclaré le Dr Hellerstein. « Par exemple, les personnes prenant des psychédéliques savaient probablement quelle drogue elles prenaient et il n’y avait pas de groupe de comparaison traité avec un placebo. Ainsi, leurs attentes selon lesquelles les psychédéliques amélioreraient le sexe pourraient expliquer les résultats décrits », a-t-il déclaré. Actualités médicales aujourd’hui. En outre, « dans la deuxième étude comparant deux traitements contre la dépression majeure, il est connu que les médicaments ISRS peuvent diminuer le désir et le fonctionnement sexuels, donc la différence trouvée pourrait ne pas être le résultat du traitement à la psilocybine lui-même, mais pourrait être uniquement comparée à un médicament qui est bien connu pour avoir des effets secondaires sexuels. Ils pourraient être le résultat de l’amélioration de la dépression elle-même, et non spécifiquement du résultat de la psilocybine. Les résultats, aussi intrigants soient-ils, doivent être reproduits dans d’autres études afin d’être considérés comme valides », a ajouté le Dr Hellerstein.

L’activité sexuelle nous affecte physiquement et émotionnellement. “Bien que nous comprenions l’aspect physique, nous avons tendance à négliger ou à minimiser l’aspect émotionnel de l’activité sexuelle”, a déclaré Dr Michele Lenopsychologue agréé et fondateur de DML Psychological Services, PLLC, qui n’a pas non plus été impliqué dans l’étude. “Cela ne veut pas dire que tout le monde se sent viscéralement connecté à ses partenaires sexuels, mais les pensées et les sentiments qui pénètrent dans notre cerveau avant un rapport sexuel peuvent en influencer l’issue.” En outre, la conscience de soi sexuelle n’est pas rare. “Bien que de nombreuses substances aient des effets calmants, certaines entraînent des effets secondaires qui ne sont pas si graves en matière de sexe”, a déclaré le Dr Leno. « Par exemple, un excès d’alcool peut affecter l’éjaculation ou provoquer de la fatigue. Les psychédéliques, en revanche, peuvent diminuer les inhibitions et permettre de se sentir plus à l’aise, sans compromettre les performances. Il a été démontré que les psychédéliques ont des effets tels que l’augmentation des liens sociaux/interpersonnels, a expliqué le Dr Hellerstein. En outre, ils peuvent diminuer les inquiétudes et les ruminations centrées sur soi. Ils peuvent également conduire à un certain degré de « plasticité » cérébrale en termes de croissance des synapses et de réorganisation du réseau cérébral. Les gens semblent également devenir plus empathiques et plus méditatifs et même spirituels après avoir pris des psychédéliques. Ces effets pourraient éventuellement expliquer les résultats. Cependant, il est également important de noter qu’il existe des niveaux d’attente extrêmement élevés liés au traitement psychédélique. Et il est extrêmement difficile de « aveugler » les participants quant à savoir s’ils reçoivent un traitement psychédélique ou un comparateur, qu’il s’agisse d’un médicament actif comme l’escitalopram ou d’un placebo, a ajouté le Dr Hellerstein. “En termes simples, les psychédéliques amènent les individus dans un état modifié”, a déclaré Dr Carla Manlypsychologue clinicien et auteur de Rendez-vous intelligent, La joie face à la peur, Vieillir joyeusement et sa prochaine sortie en 2024, La joie de l’amour imparfaitqui n’a pas participé à l’étude. “Surtout pour ceux qui sentent que leurs besoins sexuels ne sont pas satisfaits lorsqu’ils sont dans leur état naturel de conscience, les psychédéliques peuvent avoir un attrait inhérent”, a-t-elle déclaré. MNT. Bien que de nombreuses personnes préfèrent profiter des expériences sexuelles – et d’autres expériences de la vie – dans un état d’être inchangé, certaines personnes se sentent moins inhibées – et plus expansive – lorsqu’elles consomment des psychédéliques, a noté le Dr Manly. Au niveau neurobiologique, une étude de neuroimagerie sur la psilocybine (un psychédélique courant) a révélé un schéma de diminution du flux sanguin cérébral et des déconnexions fonctionnelles similaires à celles provoquées par l’utilisation de certains anesthésiques.

S’engager dans une activité sexuelle sous influence s’accompagne d’avertissements. «Même si vous connaissez votre partenaire, vous ne savez peut-être pas comment il se comporte sous influence», a déclaré le Dr Leno. Une substance censée avoir un effet positif peut néanmoins provoquer de l’irritabilité et des sautes d’humeur. De plus, se sentir trop décomplexé peut conduire à agir de manière impulsive pour ensuite éprouver des regrets, a expliqué le Dr Leno. Il est important de se rappeler que tout le monde ne réagit pas de la même manière aux substances psychotropes. « De nombreuses substances, en particulier l’alcool mais aussi les psychédéliques et autres drogues, peuvent affecter le jugement et la prise de décision dans les situations sexuelles. Les effets psychédéliques, notamment une suggestibilité accrue et des tests de réalité altérés, pourraient placer les personnes dans des situations particulièrement vulnérables.

— Dr David Hellerstein « Il y a eu des problèmes de violation des limites entre les thérapeutes et les guides de traitement psychédélique, impliquant un comportement sexuel inapproprié. Un jugement altéré lorsqu’on est défoncé ou défoncé peut conduire une personne à s’impliquer sexuellement avec quelqu’un qu’elle pourrait autrement considérer comme un mauvais choix », a ajouté le Dr Hellerstein. Lorsqu’on se trouve dans un état altéré, il peut être facile d’adopter des comportements – sexuels ou autres – qu’on peut regretter plus tard. Aussi, c’est vrai consentement est un élément essentiel d’un comportement sexuel sain, et ceux qui sont sous l’influence de psychédéliques peuvent ne pas être dans un état d’esprit où un consentement éclairé – réel – est possible, a expliqué le Dr Manly.