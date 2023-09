Les prunes américaines sont un « délice pour les charognards sauvages » – Shaw Local

Il y a quelques semaines, par un après-midi très chaud et très ensoleillé, je suis parti me préparer à un cours d’écologie dans la zone naturelle de Hickory Knolls à St. Charles. À cette époque de l’année, le chant des oiseaux a cédé la place au chant des insectes (si ce n’est pas un mot, ça devrait l’être), et il ne m’a pas fallu longtemps pour me perdre littéralement dans la symphonie des sons qui m’entouraient. Tu parles d’un concert de prune !

Mieux encore, j’ai pu me plonger dans des prunes d’une autre espèce : un peuplement de prunes américaines aux longues jambes, Prunus americanus.

C’est vrai, les pruniers sauvages ne sont pas très intéressants, du moins à cette période de l’année. Ils peuvent se propager par les stolons des racines, ainsi que par les graines, de sorte que quelques arbres laissés à eux-mêmes finiront par s’emmêler dans les fourrés. Et le sol autour d’eux est jonché de fruits tombés et en fermentation, qui fournissent un fourrage irrésistible aux guêpes jaunes et autres créatures avares.

Mais les fruits qui pendent encore des arbres… oh mon Dieu ! Si vous êtes comme moi et que vous avez pratiquement abandonné ces jolies prunes de supermarché, mais dures comme la pierre et sans saveur, un prunier américain pourrait bien vous redonner confiance dans ce fruit sain.

Le regretté grand naturaliste du comté de Kane, Dick Young, décrit la drupe de septembre de la prune américaine comme un « délice pour les charognards sauvages ». Jaune foncé avec une teinte rose ou rouge, ces petits joyaux ont à peu près la taille d’une boule de gomme et, bien que la peau soit coriace, possèdent une chair tendre, sucrée et juteuse – délicieuse, en effet.

L’astuce, cependant, est de les trouver. Les prunes qui poussent sur les terres publiques comme les parcs et les réserves forestières sont protégées de la collecte. (Je sais, il semble que j’ai enfreint une règle en mangeant des prunes du district du parc. Mais j’ai obtenu la permission, je n’en ai mangé que six et, en bon petit intendant, j’ai gardé les noyaux pour la propagation au printemps prochain.) Votre meilleur pari si vous planifiez Si vous en mangez plus d’un, ou si vous voulez en récolter un panier plein pour faire de la confiture, c’est trouver des propriétaires privés possédant une plantation de pruniers et leur demander leur consentement. Ou commencez à cultiver le vôtre ! (Nous en reparlerons un peu plus tard.)

Mesurant environ un pouce de diamètre, les prunes sauvages américaines sont plus petites que les variétés commerciales mais pleines de saveur. Cette espèce indigène offre également de nombreux avantages à la faune locale. (Photo fournie par Pam Otto)

Vous devrez également garder une longueur d’avance sur la faune. Les prunes sauvages sont une denrée prisée par les oiseaux comme les geais bleus, les moqueurs bruns et les quiscales, ainsi que par les mammifères comme les écureuils, les tamias, les opossums, les ratons laveurs, les renards et les coyotes. Faibles en protéines mais avec des quantités décentes de minéraux, de vitamine C et de sucres, les fruits mûrs ont tendance à disparaître des arbres une semaine ou deux après leur maturation (je jure, je n’en ai mangé que six). Les fruits au sol disparaissent également bientôt. Pas même un noyau (c’est-à-dire une graine) n’est laissé pour compte.

Après tout, les graines sont la raison pour laquelle toute plante produit des fruits, et les prunes américaines ont la chance d’avoir autant d’animaux disposés et capables d’agir comme disperseurs. Les graines de prune américaine, qui ressemblent à des noyaux lisses et oblongs, ainsi que la peau des fruits, sont courantes dans les excréments à l’heure actuelle, en particulier le long des sentiers fréquentés par les coyotes. Ces excréments nous rappellent que nos voisins coyotes, si souvent considérés comme des carnivores, ont en fait un régime véritablement omnivore.

Avec un peu de chance, certaines de ces graines finiront par germer et deviendront des pruniers à part entière. À mesure que les arbres mûrissent et augmentent en taille, leurs avantages pour la faune augmentent également. Les branches presque impénétrables d’un fourré mature offrent un habitat idéal pour les oiseaux nicheurs, ainsi que des brise-vent et un brout hivernal pour les lapins et les cerfs.

Si vous envisagez d’ajouter une prune américaine à votre paysage domestique, gardez ces qualités à l’esprit. Aussi merveilleuses que soient les prunes, elles ne constituent peut-être pas le meilleur choix pour les terrains en ville où le trafic d’animaux sauvages peut devenir un problème. Mais si vous disposez de grands espaces pouvant accueillir un fourré étendu et les animaux qu’il apportera, P. americanus pourrait être un ajout intéressant.

Les pruniers issus de graines commencent à fleurir vers l’âge de 3 ans. Les fleurs de mai sont une joie en elles-mêmes, attirant les pollinisateurs indigènes avec leurs pétales d’un blanc éclatant et leur parfum puissant. Vous aurez besoin d’au moins deux arbres différents pour garantir la pollinisation croisée et d’un peu de patience, car il faut environ quatre mois pour que le fruit pousse et mûrisse.

Profitez de ce temps pour collecter des recettes de gelée de prune sauvage, de beurre de prune, de cuir de prune et plus encore. Alors préparez-vous à récolter, cuisiner et profiter d’une générosité tout simplement délicieuse.

• Pam Otto est l’ambassadrice de sensibilisation du district de St. Charles Park. Elle est joignable au [email protected].