Les prudes en maillot de bain devraient être INTERDITES des plages espagnoles, insistent les nudistes qui disent « ne le frappez pas tant que vous ne l’avez pas essayé »

Les NUDISTES ont insisté pour que les prudes en maillot de bain soient bannies des plages espagnoles car ils leur disent « ne le frappez pas tant que vous ne l’avez pas essayé ».

Les amateurs de soleil qui préfèrent se baigner nus sur les rives sablonneuses de la Costa Brava, en Catalogne, se battent pour maintenir leur communauté en vie.

Les nudistes de Catalogne ont insisté pour que les prudes en maillot de bain soient bannies de leurs plages naturistes Crédit : Getty

Les nudistes exigent désormais une action des autorités locales car chaque été voit un afflux de touristes portant des maillots de bain et des bikinis sur leurs plages.

Et avec un manque de sables intacts et de criques méritées laissées le long de la côte espagnole, le territoire naturiste a apparemment été colonisé par les envahisseurs vêtus – ne leur laissant d’autre choix que de riposter et de revendiquer leur espace.

Surnommés « textiles » par les nudistes, les non-naturistes leur auraient également jeté des regards de jugement et de désapprobation alors qu’ils se promenaient en découvrant leur chair.

Un nudiste passionné – Segimon Rovira, président du Club naturiste catalan – a révélé que ces actions sont incroyablement démoralisantes pour sa communauté.

« Nous ne voulons pas nous imposer là où les gens ne se sentent pas à l’aise avec leur nudité », a déclaré Rovira au journal La Vanguardia.

« Mais les gens doivent savoir où ils vont et s’intégrer. Si vous venez dans un lieu de tradition naturiste, essayez-le au moins ! ».

Le Club Naturiste Catalan s’est maintenant associé à la Fédération Naturiste-Nudiste de Catalogne où, en tant que force conjointe, ils ont demandé au gouvernement d’intervenir.

Ils demandent une signalisation plus claire de leur plage nudiste et plus d’informations pour les visiteurs qui les inciteront à participer à la nudité ou à trouver un autre endroit pour bronzer.

Ils ont même demandé que des agents civiques soient placés dans certaines des 60 plages naturistes de Catalogne pour leur expliquer à quoi ils peuvent s’attendre.

Selon les lois espagnoles, toutes les plages sont gratuites pour la nudité et même les piscines publiques permettent aux visiteurs d’entrer sans porter de haut de bikini.

Cela vient après que les militants de Free Nipples se soient battus pour que la loi sur les seins nus entre en vigueur en Catalogne.

La région idyllique du nord-ouest de l’Espagne a officiellement adopté la loi en 2020 en vertu d’un projet de loi catalan sur l’égalité qui permet désormais aux baigneurs de se mettre les seins nus.

En conséquence, le gouvernement régional a été autorisé à infliger une amende pouvant aller jusqu’à 430 000 £ aux autorités qui ne respectent pas la décision.

Mais les vacanciers pourraient être giflés d’une énorme amende de 2 500 £ s’ils sont surpris en train de se promener dans les rues de Majorque les seins nus.

Selon le Majorca Daily Bulletin, les gens ne sont autorisés à être seins nus que sur les plages.

Cela signifie qu’ils doivent être entièrement vêtus lorsqu’ils visitent les centres-villes ou font du tourisme pour éviter de se faire chier avec les flics.

Dans certaines régions, marcher de votre voiture à la plage sans être complètement habillé est également interdit, il est donc préférable de rester couvert jusqu’à ce que vous touchiez le sable.

Conduire les seins nus pourrait également voir les Britanniques giflés d’une amende.

La loi espagnole interdit tout ce qui a un impact sur la conduite en toute sécurité.

Cela inclurait le port de vêtements « inappropriés » et pourrait voir les vacanciers giflés avec la facture de 170 £.

Plusieurs hauts lieux touristiques, dont Barcelone et les îles Canaries, ont également interdit de fumer sur la plage, avec des amendes pouvant aller jusqu’à 1 700 £.