Les «provocations» croissantes de Pékin en mer de Chine méridionale risquent un «incident majeur», selon les États-Unis | Nouvelles du monde

Les États-Unis ont accusé la Chine d’augmenter les “provocations” en mer de Chine méridionale, affirmant que ce n’est qu’une question de temps avant que le “comportement agressif et irresponsable” du pays ne conduise à un incident ou un accident majeur.

Chine revendique la majeure partie de la mer comme étant la sienne, mais les États-Unis et les pays environnants – Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et le Vietnam – en désaccord.

Les pays ont des conflits territoriaux depuis des décennies, mais la tension a augmenté ces dernières années.

Jung Pak, sous-secrétaire adjoint pour l’Asie de l’Est au département d’État, a déclaré qu’il y avait une “tendance claire et à la hausse” des provocations chinoises contre d’autres pays revendiquant des parties de la mer, ainsi que d’autres États opérant légalement dans la région.

Il y a eu trois incidents distincts au cours des derniers mois où la Chine a contesté la recherche marine et l’exploration énergétique dans la zone économique exclusive revendiquée par les Philippines dans la mer, a-t-elle déclaré lors d’un événement organisé par le groupe de réflexion du Centre d’études stratégiques et internationales.

Ely Ratner, secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité indo-pacifiques, a déclaré qu’il y avait eu “des dizaines” d’incidents impliquant l’armée chinoise dans la mer de Chine méridionale au cours du premier semestre de cette année – une forte augmentation au cours des cinq dernières années.

“Pékin teste systématiquement les limites de notre détermination collective”, a-t-il déclaré lors du même événement.

« À mon avis, cela comportement agressif et irresponsable représente aujourd’hui l’une des menaces les plus importantes à la paix et à la stabilité dans la région, y compris en mer de Chine méridionale”.

“Et si l’APL continue ce comportement, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’y ait un incident ou un accident majeur dans la région”, a-t-il dit, faisant référence aux forces armées chinoises.

“Revendications étendues et illégales”

La rivalité stratégique croissante entre les États-Unis et la Chine devrait être au centre d’un appel entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping cette semaine.

Les dirigeants devraient discuter de la manière de prévenir les conflits, en particulier sur l’île de Taiwan.

La Chine a averti qu’elle pourrait prendre le contrôle du territoire démocratiquement gouverné par la force si nécessaire.

Les États-Unis rejoindront les ministres des Affaires étrangères et leurs partenaires d’Asie du Sud-Est lors de leur rencontre au Cambodge plus tard dans la semaine.

Mme Pak a déclaré que les “actions provocatrices” de la Chine pour mettre en œuvre ses revendications “étendues et illégales” sur la mer de Chine méridionale “contribuent à l’instabilité régionale, nuisent aux économies des autres États demandeurs, sapent l’ordre maritime existant et menacent les droits et intérêts de tous. nations qui dépendent de cette voie navigable vitale ou y opèrent ».

Elle a déclaré que Washington avait une “relation très compliquée avec Pékin”, c’est pourquoi les États-Unis n’essayaient pas de contrer toutes les actions de la Chine en Asie du Sud-Est et dans le reste du monde en développement.

“Nous voulons nous assurer que les pays, comme ils ont leurs relations avec Pékin, ont les outils, le pouvoir et la capacité de défendre leur autonomie et leur prise de décision souveraine”, a-t-elle déclaré.