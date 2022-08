Les provinces qui ont légalisé les produits comestibles à base de cannabis avaient plus du double d’empoisonnements accidentels chez les enfants que le Québec : étude

Selon une nouvelle étude canadienne, trois provinces qui ont légalisé les produits comestibles à base de cannabis au début de 2020 ont enregistré une augmentation des intoxications accidentelles au cannabis chez les enfants de 0 à 9 ans, soit plus du double de celle du Québec, où les produits comestibles sont interdits.

L’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont vu une augmentation de 7,5 fois du taux d’empoisonnements au cannabis chez les jeunes enfants après l’approbation de la vente de produits comestibles à base de cannabis par rapport aux taux d’avant la légalisation à partir de 2015, tandis que les hospitalisations au Québec n’ont triplé au cours de la même période.

“Le but de l’étude était de voir comment ces hospitalisations pour empoisonnement au cannabis avaient changé après la légalisation du cannabis”, a déclaré le Dr Daniel Myran, auteur principal de l’étude, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

“Et ce que nous avons vu dans notre étude, c’est que les choix politiques qui ont été faits par les différentes provinces ont eu un impact très important sur l’évolution des empoisonnements au cannabis.”

Myran, spécialiste en santé publique et en médecine préventive et stagiaire postdoctoral à l’Hôpital d’Ottawa et au Département de médecine familiale de l’Université d’Ottawa, a déclaré que les résultats soulignent l’impact de la vente de produits comestibles en ce qui concerne ces empoisonnements accidentels.

Avant la légalisation des produits comestibles, l’augmentation des empoisonnements au cannabis était relativement uniforme dans les quatre provinces incluses dans l’étude, les quatre ayant vu leurs taux d’empoisonnement doubler après la légalisation initiale de la fleur de cannabis séchée en 2018.

“Le Québec le voit, l’Ontario le voit, l’Alberta le voit”, a déclaré Myran.

Mais la situation change lorsque les produits comestibles sont légalisés en 2019 et que les politiques des provinces divergent.

«Lorsque les nouveaux produits arrivent sur le marché, lorsque les produits comestibles sortent, vous avez encore presque triplé en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, et le Québec ne voit plus de changement, donc cela isole vraiment l’idée que les produits comestibles légaux semblent jouer un rôle. rôle assez clé dans ces augmentations d’empoisonnements.

Les produits comestibles au cannabis font référence à une variété de produits alimentaires ou de boissons infusés de cannabis, les produits prenant généralement la forme de chocolats, de gommes à mâcher ou de produits de boulangerie.

Afin d’atténuer les risques que des enfants consomment accidentellement ces produits comestibles lorsque la Loi sur le cannabis a été élargie en 2019, Santé Canada a stipulé des restrictions à la quantité de cannabis autorisée dans les produits et a également indiqué que les produits ne pouvaient pas être commercialisés ou emballés d’une manière qui semblait attrayante. aux jeunes.

Mais une fois sortis de leur emballage, de nombreux produits comestibles sont pratiquement impossibles à distinguer de leurs homologues sans cannabis.

“Sur la base de l’apparence de ces produits lorsqu’ils sortent de leur emballage, vous ne pouvez pas les distinguer des bonbons ou d’autres produits de boulangerie”, a déclaré Myran.

Les provinces sont autorisées à réglementer elles-mêmes ces produits et, à compter de janvier 2020, l’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Ontario ont largement approuvé la vente de produits comestibles.

Cependant, le Québec interdit la vente de produits comestibles, ce qui en fait la province idéale pour servir de contrôle aux chercheurs.

Les chercheurs ont analysé les données sur toutes les hospitalisations d’enfants âgés de 0 à 9 ans dans ces quatre provinces, qui représentent collectivement plus de 85 % de la population totale du Canada.

L’étude a porté sur trois périodes de données d’hospitalisation. Ils ont commencé par janvier 2015 à septembre 2018, avant que le cannabis ne soit légalisé, puis ont examiné la première période de légalisation d’octobre 2018 à décembre 2019. Enfin, ils ont examiné la période de janvier 2020 à septembre 2021, lorsque les produits comestibles étaient devenus légaux en Alberta, en Ontario et en Colombie-Britannique et étaient interdits au Québec.

Il y a eu 581 hospitalisations pour des empoisonnements au cannabis chez les enfants âgés de 0 à 9 ans sur l’ensemble de la période d’étude de sept ans. L’âge moyen des enfants hospitalisés pour une intoxication accidentelle au cannabis était de trois ans et demi.

Myran a précisé qu’ils n’avaient pas examiné les résultats, mais uniquement les taux d’hospitalisation.

“En raison de leur hospitalisation, il s’agissait d’enfants dont l’équipe soignante était très préoccupée et qui avaient au moins besoin d’une certaine forme d’observation”, a-t-il déclaré.

Il a souligné que la dépénalisation du cannabis a eu des effets extrêmement bénéfiques, mais qu’une réglementation appropriée est importante pour protéger tout le monde.

« L’une des propositions qui sont faites maintenant que Santé Canada réexamine la façon dont nous réglementons ces produits est de se débarrasser de [the limit of THC in legal edibles],” il a dit. “Et vous craignez que si nous assistons à cette augmentation des empoisonnements avec des produits comestibles à base de cannabis à faible puissance, que si vous permettez à ces choses d’être 10 fois plus puissantes, vous pourriez voir un nombre beaucoup plus élevé d’événements d’empoisonnement et un empoisonnement beaucoup plus grave. événements.”