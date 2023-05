Les provinces pakistanaises demandent un soutien militaire après l’arrestation d’Imran Khan

Commentez cette histoire Commentaire

ISLAMABAD, Pakistan – La crise politique au Pakistan menaçait de devenir incontrôlable mercredi, un jour après l’arrestation du chef de l’opposition et ancien Premier ministre Imran Khan, alors que des responsables ont signalé plusieurs morts, la police a déclaré que l’armée se déplaçait dans la capitale Islamabad, et au moins trois provinces ont également demandé un soutien militaire contre les manifestants.

Khan, qui a comparu mercredi devant un juge à Islamabad pour des accusations de corruption, sera détenu pendant au moins huit jours, ont annoncé les autorités, anéantissant les espoirs de ses partisans d’une libération rapide et augmentant la probabilité de nouveaux affrontements.

Des centaines de partisans de Khan avaient été arrêtés mercredi soir, lorsque le Premier ministre Shehbaz Sharif les a accusés dans une allocution télévisée d’avoir commis des « crimes impardonnables ». Parmi les personnes arrêtées figuraient plusieurs membres clés du parti politique de Khan.

Les tensions ont encore augmenté dans la soirée alors que le gouvernement pakistanais semblait avoir approuvé le déploiement de l’armée à Islamabad, attirant potentiellement l’armée puissante mais souvent délibérément opaque du pays au centre du conflit. Sur les réseaux sociaux, la police de la ville a confirmé la mobilisation de l’armée, exhortant les femmes et les enfants à rester chez eux. Il n’y avait cependant aucun signe immédiat de mouvements militaires majeurs dans la capitale.

Les rues d’Islamabad – généralement animées par des motos et des piétons – étaient en grande partie vides et de nombreuses entreprises sont restées fermées. Tout au long de la journée, les autorités pakistanaises ont sécurisé les complexes militaires et gouvernementaux en bloquant les routes avec des conteneurs d’expédition, tandis que les policiers ont déployé des gaz lacrymogènes contre les manifestants sur la principale route d’accès à l’aéroport de la capitale. Des explosions sourdes de grenades lacrymogènes ont pu être entendues près du tribunal de grande instance, où Khan a été arrêté mardi par les forces paramilitaires.

L’arrestation d’Imran Khan, l’ancien Premier ministre pakistanais, provoque de violents affrontements

Des perturbations similaires ont été signalées dans la province du nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa et sa capitale régionale, Peshawar. Des responsables ont déclaré que les manifestants avaient pris pour cible des bâtiments et des équipements du radiodiffuseur public du pays, attaqué des points de contrôle de l’armée et incendié devant le quartier général d’une force paramilitaire.

Des membres du parti de Khan ont accusé les forces de l’ordre d’avoir ouvert le feu sur des manifestants, blessant au moins quatre d’entre eux à Peshawar. Le principal hôpital de la ville a déclaré que son service d’urgence avait reçu quatre corps et plus de 90 blessés à la suite des manifestations de mercredi.

« Certains des manifestants ont été blessés par balles ; d’autres ont été blessés par des tirs de gaz lacrymogène », a déclaré Naheed Khan, porte-parole de l’hôpital.

On ne savait pas qui avait tiré sur les manifestants. Le gouvernement provincial intérimaire de Khyber Pakhtunkhwa, qui n’a pas répondu aux revendications du parti de Khan, a confirmé qu’il avait fait appel à l’armée pour rétablir l’ordre. Les gouvernements régionaux du Pendjab et du Balouchistan ont pris des mesures similaires.

Alors que les hauts responsables du parti de Khan ont exhorté les manifestants à marcher pacifiquement, ils n’ont montré aucun signe de recul dans l’affrontement avec le gouvernement. Après la comparution de Khan devant un juge mercredi, son « moral est plus élevé qu’avant », a déclaré Shah Mahmood Qureshi, chef adjoint du parti, dans un message vidéo.

Dans de nombreux endroits, les manifestations semblaient non coordonnées et imprévisibles. La chaîne de télévision pakistanaise Geo a rapporté que le service Internet, qui a été gravement perturbé depuis mardi soir dans une tentative apparente d’empêcher les marches de protestation, restera suspendu indéfiniment sur ordre du ministère de l’Intérieur.

Dans de nombreux cas, des rumeurs ont comblé le vide informationnel. Après des informations faisant état de sa détention, Qureshi a dû préciser mercredi soir qu’il était toujours en train de tweeter lui-même : « Je n’ai pas encore été arrêté », a-t-il écrit.

Pendant ce temps, l’attention croissante portée à l’armée pakistanaise continue d’augmenter les enjeux de la crise. La puissante armée pakistanaise est souvent considérée comme jouant un rôle clé dans la politique du pays, mais elle s’implique rarement directement dans les affrontements publics entre les partis, cherchant plutôt à se présenter comme une institution de médiation et de confiance.

Mais dans un communiqué, des responsables de l’armée ont déclaré mercredi que la violence « restera dans les mémoires comme un chapitre sombre » de l’histoire pakistanaise.

« Toute nouvelle attaque contre l’armée, y compris tous les organismes chargés de l’application des lois, les installations et les propriétés militaires et étatiques, entraînera de graves représailles », poursuit le communiqué, ajoutant que les forces motrices derrière les manifestations « veulent pousser le Pakistan dans une guerre civile ».

Alors que les autorités pakistanaises ont déclaré que l’arrestation de Khan mardi était liée à une affaire de corruption et de blanchiment d’argent – ​​parmi de nombreuses accusations que Khan nie – ses partisans soupçonnent que les raisons de l’arrestation de Khan sont politiques.

Il a été évincé par le Parlement en avril de l’année dernière après que, selon ses alliés, l’armée ait cessé de lui apporter son soutien. Depuis lors, Khan est devenu impliqué dans des confrontations publiques de plus en plus amères avec l’armée et le gouvernement de Sharif. Plus récemment, Khan a affirmé qu’un officier supérieur était impliqué dans une tentative d’assassinat contre lui – une affirmation qui a été immédiatement démentie par le gouvernement et l’armée mais qui a fortement résonné auprès des manifestants mercredi.

« Nous voulons que l’armée reste en dehors de la politique », a déclaré Imtiaz Barki, 43 ans, un militant pro-Khan près de Peshawar qui a participé aux manifestations de mercredi. « Tous les partis politiques devraient unir leurs forces pour faire du Pakistan un pays véritablement démocratique », a-t-il déclaré.