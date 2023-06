Les provinces et les territoires signent la stratégie nationale d’adaptation au climat d’Ottawa

Alors que le Canada traverse l’une des pires saisons de feux de forêt jamais enregistrées, le gouvernement fédéral confirme que son plan national d’adaptation aux changements climatiques bénéficie du soutien de toutes les provinces et de tous les territoires.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, d’autres ministres du Cabinet et de hauts fonctionnaires fédéraux étaient à Vancouver mardi pour présenter le dossier définitif.

« Je pense que nous reconnaissons tous que le Canada n’est pas prêt à faire face aux effets du changement climatique. Et cette stratégie est notre réponse à cela », a déclaré Guilbeault.

Le gouvernement a publié un projet de stratégie d’adaptation en novembre. Bien que peu de choses aient changé dans la version finale, les responsables fédéraux ont confirmé qu’elle avait la bénédiction des provinces, des territoires et des organisations autochtones nationales.

« La nouvelle stratégie nationale d’adaptation du Canada est un grand pas en avant. C’est un plan concret avec des buts, des objectifs et des cibles », a déclaré George Heyman, ministre de la Stratégie de l’environnement et des changements climatiques de la Colombie-Britannique.

La politique d’adaptation est bien mieux accueillie par les provinces et les territoires que d’autres aspects de la politique climatique fédérale, comme la tarification du carbone, qui est au centre de conflits politiques depuis des années.

REGARDER | Plan visant à aider le Canada à s’adapter à la chaleur, aux inondations et aux feux de forêt : Les provinces et les territoires signent la stratégie nationale d’adaptation au climat Les juridictions de tout le Canada donnent leur feu vert à une nouvelle stratégie gouvernementale visant à aider les collectivités à s’adapter aux conditions météorologiques de plus en plus violentes causées par les changements climatiques, notamment la chaleur extrême, les feux de forêt et les inondations. Il vise à mettre fin aux décès dus à la chaleur extrême d’ici 2040 tout en poussant à la plantation d’arbres en milieu urbain et à la modification des codes du bâtiment.

Le plan est assorti de 2 milliards de dollars pour mettre en œuvre la stratégie.

Le plan réaffirme l’engagement des gouvernements à atteindre des objectifs précis et de haut niveau. Ces objectifs comprennent l’élimination de tous les décès dus aux vagues de chaleur d’ici 2040 et la création de 15 nouveaux parcs urbains nationaux d’ici 2030.

Le plan indique également que le gouvernement fédéral et ses partenaires s’engagent à intégrer des « considérations supplémentaires en matière de résilience aux changements climatiques » dans les trois codes du bâtiment canadiens — le Code national du bâtiment, le Code canadien sur le calcul des ponts routiers et le Code canadien de l’électricité.

Avant la publication de la stratégie mise à jour, le Pembina Institute, un groupe de réflexion sur l’énergie propre, a appelé à un plan visant à rendre les maisons et les appartements plus résistants aux incendies de forêt, aux vagues de chaleur et aux autres menaces climatiques.

Alors qu’Ottawa élabore une « Stratégie des bâtiments durables du Canada » distincte, Pembina a déclaré qu’elle devrait être intégrée à la stratégie d’adaptation.

Notant que de nombreuses unités locatives plus anciennes n’ont pas de climatisation, Betsy Agar, directrice du programme des bâtiments de Pembina, a appelé à une stratégie nationale d’adaptation pour les maisons.

« Lorsque la qualité de l’air extérieur est mauvaise à cause des incendies de forêt, cela signifie que les gens ne peuvent tout simplement pas ouvrir leurs fenêtres », a-t-elle déclaré.

Pembina a demandé une stratégie qui donne la priorité aux rénovations profondes des bâtiments en élaborant et en mettant en œuvre de nouveaux codes du bâtiment.

Ces rénovations comprendraient l’isolation et le scellement des bâtiments qui fuient pour les rendre plus éconergétiques et la transition des maisons des fournaises à gaz vers des pompes à chaleur plus efficaces et plus fiables. projets d’adaptation à travers le pays.

Les dépenses fédérales sont « à la traîne »

Ryan Ness, directeur de la recherche sur l’adaptation de l’institut, a déclaré que le financement fédéral pour l’adaptation était « en retard » sur l’argent annoncé par Ottawa pour réduire les émissions et investir dans les technologies pour réduire les émissions.

« Bien qu’en fin de compte, le gouvernement fédéral ne puisse pas tout payer, il y a certainement plus de place … pour investir dans l’adaptation », a déclaré Ness.

L’analyse de l’Institut canadien du climat prévoit que l’impact de l’augmentation des émissions entre 2015 et 2025 coûtera à l’économie canadienne 25 milliards de dollars par an.

« Ce nombre ne fera qu’augmenter si nous ne nous adaptons pas », a déclaré Ness.

La ligne d’horizon de Montréal est obscurcie par une brume de smog provenant des feux de forêt du 25 juin 2023. (LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes)

Une analyse récente du Centre Intact sur l’adaptation climatique de l’Université de Waterloo a révélé que les États-Unis dépensaient largement plus que le Canada par habitant pour l’adaptation climatique. Blair Feltmate, le directeur du centre, a déclaré que pour chaque dollar investi par le Canada, les États-Unis dépensaient entre 3 et 4 dollars.

Le Canada, a-t-il dit, doit combler l’écart le plus tôt possible.

« Chaque jour où nous ne nous adaptons pas est un jour que nous n’avons pas », a déclaré Blair. « Nous devons travailler avec plus de hâte pour nous préparer aux événements météorologiques extrêmes. »