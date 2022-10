Les provinces et les territoires font face à des appels pour faire de la Journée pour la vérité et la réconciliation un jour férié – Kelowna Capital News

Alors que le Canada célèbre la deuxième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, les provinces et les territoires sont poussés à la reconnaître comme un jour férié.

Le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont déclaré le 30 septembre jour férié avec le gouvernement fédéral.

Murray Sinclair, l’ancien chef de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, a souligné lors d’un événement national à Ottawa que de nombreux gouvernements ont rapidement agi pour reconnaître la mort de la reine, et il a exhorté à la même courtoisie pour les survivants des pensionnats.

« Ce n’est pas un concept radical, pour faire une pause et réfléchir. Vous le faites assez régulièrement pour d’autres jours et événements tout au long de votre vie », a-t-il déclaré, soulignant le jour du Souvenir le 11 novembre.

En Colombie-Britannique, le First Nations Leadership Council s’est dit profondément préoccupé par le fait que la province n’ait pas désigné le 30 septembre comme jour férié.

Le chef régional Terry Teegee de l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique a déclaré que près de trois ans après l’adoption par le gouvernement provincial de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le fait de ne pas désigner le 30 septembre comme jour férié « est un grave obstacle » à la processus de réconciliation.

“Un jour de l’année dédié à honorer les survivants et à s’asseoir avec leurs histoires n’est pas trop demander. Si la province de la Colombie-Britannique est véritablement engagée envers la réconciliation, elle doit accorder la priorité à la commémoration publique de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation en tant qu’élément essentiel du processus de réconciliation de notre société », a déclaré Teegee dans un communiqué.

Le ministère des Relations autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique a déclaré dans un communiqué que la province discutait avec les peuples autochtones de ce à quoi ressemblera la journée à l’avenir.

«Nous nous concentrons sur la collaboration avec les dirigeants et les communautés autochtones pour marquer le 30 septembre d’une manière qui correspond à la façon dont ils aimeraient voir leur journée marquée dans les années à venir», a déclaré le ministère.

Sinclair a déclaré que la journée devait être “une journée d’intention, de réflexion et de discussion”.

«Pour que les Canadiens prennent une journée de leur vie pour prêter leurs oreilles et leur cœur aux survivants, les écouter et se résoudre à faire mieux dans les 364 jours qui suivent jusqu’à la prochaine fête nationale», a-t-il déclaré.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré vendredi à une foule à Niagara Falls, en Ontario, que la vérité et la réconciliation ne sont pas seulement des choses du passé.

“C’est une journée dont il faut se souvenir, pour pleurer et faire un pas de plus vers la guérison. Mais c’est aussi un jour pour les non-Autochtones de reconnaître que vous ne devriez pas avoir à porter ce fardeau seuls », a-t-il déclaré à la foule.

« Combien de fois les peuples autochtones doivent-ils raconter leurs histoires de traumatisme, de perte, de douleur, de chagrin, jusqu’à ce que nous absorbions ces histoires et que nous les fassions nôtres ? Parce qu’eux aussi, c’est l’histoire du Canada, et donc, eux aussi, c’est l’histoire de chacun de nous.

Au Yukon, la chef du NPD, Kate White, a déclaré que le parti déposerait un projet de loi d’initiative parlementaire pour faire de cette journée un jour férié dans le territoire.

La chef libérale du Québec, Dominique Anglade, a déclaré que le 30 septembre devrait être un jour férié, mais le premier ministre François Legault a déclaré que les Québécois avaient besoin de plus de “productivité”, et non d’un autre jour de congé.

—Ashley Joannou, La Presse canadienne

Jour férié autochtoneVérité et réconciliation