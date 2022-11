Les provinces et les territoires émettent-ils des mandats de masque?

Au cours de 2022, les provinces et les territoires ont abandonné les mandats de port du masque alors que les populations recevaient plusieurs doses de vaccins ciblant la maladie, les cas ont diminué et le Canada a largement levé les restrictions sanitaires, comme l’ont fait de nombreux pays occidentaux.

Mais maintenant, près de trois ans après le début de la pandémie, les experts en maladies infectieuses et ceux qui travaillent en première ligne du système de santé exhortent les Canadiens à remettre des masques alors que les hôpitaux sont aux prises avec un raz-de-marée de maladies multiples, dont la COVID-19.

Les cas de VRS ont augmenté anormalement cet automne et remplissent les salles d’urgence des hôpitaux d’enfants malades, rapportent les travailleurs de la santé, car une pénurie de médicaments pour enfants inquiète les parents. Simultanément, le Canada est maintenant officiellement dans une épidémie de grippe, selon l’agence fédérale de santé publique, et les responsables et les experts en santé publique s’inquiètent de plus en plus de la façon dont les nouvelles variantes de COVID-19 pourraient avoir un impact sur la population alors que le public se dirige vers l’intérieur en raison de la température froide.

Et tandis que les responsables fédéraux de la santé recommandent fortement aux Canadiens de porter des masques à l’intérieur, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a déclaré la semaine dernière qu’il appartenait aux provinces et aux territoires de prendre des décisions sur l’opportunité de mettre en œuvre les mandats.

“Bien qu’aucune couche de protection individuelle ne soit parfaite, lorsqu’elles sont utilisées de manière cohérente et ensemble, les couches de vaccin plus peuvent fournir une excellente protection contre le COVID-19 ainsi que d’autres maladies infectieuses que nous pourrions rencontrer”, a déclaré Tam lors d’une conférence de presse le 10 novembre.

De plus, seulement la moitié des Canadiens ont reçu une dose de rappel du vaccin COVID-19, selon les données du gouvernement fédéral du 6 novembre.

Mais plusieurs juridictions ont cessé de délivrer un mandat de masque, choisissant plutôt de recommander le port de masques.

L’absence de nouveaux mandats survient alors qu’un récent sondage de la recherche NANOS a montré que sept Canadiens sur 10 soutiendraient le retour des masques faciaux dans une certaine mesure. Cinquante-deux pour cent ont déclaré qu’ils soutiendraient les mandats.

Voici ce que font les provinces et les territoires concernant les masques.

COLOMBIE BRITANNIQUE

Les responsables de la santé en Colombie-Britannique disent qu’ils ne ramènent pas de mandat de masque pour le moment.

Le ministère de la Santé a déclaré mardi à CTV News Vancouver que grâce à l’infection et à la vaccination par le COVID-19, il existe une forte immunité de la population.

L’agent de santé de la province, le Dr Bonnie Henry, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse mercredi que la “main lourde” d’un mandat n’est actuellement pas nécessaire pour envoyer le message que les masques sont un “outil important” qui peut être utilisé à chaque saison respiratoire. .

“Nous devrions en avoir un avec nous, nous devrions l’utiliser dans des situations où cela a du sens”, a-t-elle déclaré.

Les responsables de la Colombie-Britannique ont également déclaré que les cas de VRS en Ontario sont «plus graves» qu’en Colombie-Britannique et qu’environ un quart de la capacité était disponible dans les hôpitaux de la Colombie-Britannique pour les lits de soins intensifs pédiatriques cette semaine.

Faire vacciner les enfants est actuellement ce dont on a le plus besoin, a déclaré le ministère à CTV News Vancouver.

ALBERTA

En Alberta, la première ministre Danielle Smith a déclaré aux journalistes lundi que le masquage est un choix personnel et que ceux qui veulent en porter un peuvent le faire. Son message arrive alors que la province, en particulier les écoles, lutte contre la grippe, le VRS et la COVID-19.

Elle a déclaré que le gouvernement se concentrait sur l’acquisition de plus d’analgésiques pour enfants et sur la capacité des hôpitaux à répondre à la demande.

CTV News Edmonton a rapporté que l’absentéisme dans les écoles publiques d’Edmoton a atteint près de 14 % jeudi dernier. Les écoles catholiques ont signalé qu’environ 15% des élèves étaient absents pour cause de maladie lundi.

SASKATCHEWAN

Lundi, le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, a déclaré aux journalistes que les mandats de masque n’avaient pas fait l’objet de discussions avec le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Saqib Shahas.

Merriman a déclaré que c’était le choix de chacun s’il souhaitait en porter un. Lors de la même conférence de presse, Shahas a déclaré qu’exiger des masques dans les écoles “n’est probablement pas une chose réalisable à ce stade” et “peut ne pas être utile”.

MANITOBA

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a déclaré lors d’une conférence de presse le 10 novembre que la province n’avait pas l’intention de rétablir un mandat de masque.

Cependant, elle a encouragé ceux qui « sous le temps » à « protéger les autres » et les travailleurs de la santé. Elle n’a pas précisé en quoi consisterait cette protection.

CTV News Winnipeg rapporte que la province connaît une augmentation des admissions à l’hôpital, en particulier chez les enfants, pour le VRS et d’autres maladies.

ONTARIO

Lors d’une conférence de presse lundi, le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, a déclaré qu’il «recommandait fortement» le port du masque dans tous les lieux publics intérieurs.

Les hôpitaux de la province ont signalé qu’ils traitaient avec un nombre écrasant d’enfants malades et les unités de soins intensifs pédiatriques fonctionnent au-dessus de leur capacité, selon La Presse canadienne.

La grippe et le VRS sont à l’origine des admissions et la vague d’infections est arrivée plus tôt à l’automne que les années précédentes avant la pandémie.

Moore a déclaré que la chute «difficile et complexe» qui avait été prévue s’est concrétisée et que le COVID-19, la grippe et le VRS circulent et que l’Ontario doit «utiliser toutes les couches de protection dont nous disposons».

Cependant, Moore a déclaré qu’il n’introduisait pas de mandat de masque car cela n’a pas fonctionné dans les milieux sociaux dans le passé et l’annonce qu’il a faite au sujet des recommandations vise à ramener le public à «l’essentiel» en matière de prévention des infections.

“Cela protège nos enfants et ceux qui sont les plus jeunes d’entre nous. S’il vous plaît parents, grands-parents, frères et sœurs : si vous avez des symptômes respiratoires, vous devez vous masquer autour de ceux qui sont vulnérables », a-t-il déclaré.

Mais Moore a déclaré que si la pression sur le système de santé continuait d’augmenter, un mandat de masque serait le «plus loin» que la province aille en matière de restrictions sanitaires.

Le ministère de la Santé discute actuellement des mandats de masque dans les écoles comme mesure possible, a-t-il déclaré.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a également exhorté le public à porter un masque la veille de l’annonce de Moore, mais n’a pas émis de mandat.

QUÉBEC

Dans une démarche similaire à celle de l’Ontario, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dube, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi qu’il recommandait fortement au public de porter des masques au milieu d’un « cocktail épicé » de virus qui affectent les hôpitaux, notamment le COVID-19, le VRS et la grippe.

Il a également recommandé le lavage des mains et que le public reste à la maison s’il est malade.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a également déclaré lors d’une mêlée de presse mardi qu’il recommandait aux résidents de porter un masque dans les lieux publics, mais a ajouté que cela dépendait des préférences de chacun.

“C’est vraiment une responsabilité citoyenne”, a-t-il déclaré.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Le Nouveau-Brunswick n’a pas réémis de mandat de masque. CTV News Atlantic a interviewé plusieurs résidents des Maritimes qui avaient des opinions mitigées quant à savoir si un mandat serait le bienvenu ou non.

Mais alors que beaucoup ont dit qu’ils seraient tristes de voir à nouveau des masques portés, ils en porteraient un s’ils en avaient besoin pour protéger les autres.

Lundi, CTV News Atlantic a contacté le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick au sujet des mandats et on lui a dit que si «la situation change, la santé publique déterminera une nouvelle approche».

NOUVELLE-ÉCOSSE

La Nouvelle-Écosse n’a annoncé aucun mandat de masque depuis la fin des exigences de santé publique concernant le port de masques en juillet.

CTV News Atlantic a contacté le bureau du médecin-hygiéniste en chef du Dr Robert Strang lundi au sujet des mandats et leur demande d’entrevue a été refusée.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, le bureau a déclaré: “La santé publique continue d’évaluer les recommandations et informera les Néo-Écossais si des changements sont apportés”

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

L’Île-du-Prince-Édouard n’a pas réédité de mandat de masque pour le grand public. Cependant, la province a toujours un mandat de masque pour les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et les foyers de soins communautaires.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CTVNews.ca jeudi, la province a déclaré que l’Île-du-Prince-Édouard connaît une augmentation des maladies respiratoires, comme les autres provinces.

«Le mandat de masque reste en place pour les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée et de soins communautaires de l’Î.-P.-É. Pour le moment, il n’y a pas de mandat de masque public en place », a déclaré Morgan Martin, agente principale des communications pour le ministère de la Santé et du Bien-être de la province.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Lors d’une conférence de presse mardi, le Dr Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef de la province, a déclaré qu’elle ne pouvait pas mettre en œuvre un mandat de masque car la province ne connaît actuellement pas d’urgence de santé publique.

Fitzgerald a déclaré qu’elle recommandait de porter des masques dans des endroits considérés comme présentant un risque plus élevé de propagation du COVID-19 et d’autres maladies.

Les recommandations “pourraient devenir plus fortes avec le temps” et le gouvernement continue de surveiller la situation et prendra des décisions basées sur les preuves, a-t-elle déclaré.

Terre-Neuve-et-Labrador ne connaît pas les mêmes poussées de maladies que les autres provinces, a-t-elle ajouté.

YUKON

Le Yukon n’a fait aucun mouvement vers la réémission d’un mandat de masque. Le territoire a supprimé la plupart des mesures sanitaires en mars 2022 et supprimé les mandats de masque dans les écoles le 24 mai.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Selon le site Internet du territoire, le masquage reste une recommandation. Le territoire a abandonné ses ordonnances de santé publique le 1er avril 2022.

Cependant, le masquage est particulièrement recommandé dans plusieurs scénarios, notamment si quelqu’un a été testé positif au COVID-19, s’il s’occupe d’une personne qui a été testée positive et pour ceux qui sont plus à risque d’attraper le COVID-19.

NUNAVUT

Le Nunavut n’a pas annoncé qu’il mettait en œuvre un mandat de masque et le territoire a levé les restrictions concernant les masques en juillet.

Cependant, les masques sont toujours requis dans les centres de santé communautaires, les établissements pour aînés et à l’hôpital général de Qikiqtani et à Akausisarvik, ce qui oblige les patients et le personnel à porter des masques.



Avec des fichiers de CTV News Edmonton, CTV News Atlantic, CTV News Winnipeg, CTV News Vancouver et La Presse Canadienne