Les provinces et les territoires conviennent d’aider Ottawa à atteindre les objectifs de 2030 en matière de protection des espaces sauvages

Les provinces et les territoires ont convenu de contribuer aux objectifs d’Ottawa de 2030 pour la préservation des océans et des espaces sauvages du Canada.

L’accord se présente sous la forme d’un nouvelle étude ajoute aux craintes croissantes que le monde puisse entrer dans une phase d’extinction massive causée par l’homme, et alors que les Nations Unies exhortent les pays à s’engager à stopper la perte de biodiversité et à protéger 30% des terres et des eaux dans le monde.

Un récent rapport du gouvernement canadien sur la situation de plus de 50 000 espèces sauvages au Canada avertit que plus de 2 000 d’entre eux courent un risque élevé d’être anéantis.

Les dirigeants fédéraux, provinciaux et territoriaux ont publié vendredi une déclaration conjointe « s’engageant à contribuer à stopper et à inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 et à mettre la nature sur la voie du rétablissement d’ici 2050 ».

Le gouvernement canadien s’est déjà fixé des objectifs ambitieux pour conserver 30 % des terres et des océans du Canada d’ici 2030. Cet objectif faisait partie du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal signé en 2022 lors de la COP15, une convention des Nations Unies.

Le ministre de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse, Tim Halman, à droite, et le ministre de l’Intendance des terres, de l’eau et des ressources de la Colombie-Britannique, Nathan Cullen, regardent le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault répondre à une question lors d’une conférence de presse le 26 mai 2023 à Ottawa. (LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld)

Jusqu’à vendredi, seules certaines provinces s’étaient engagées à aider Ottawa à atteindre son objectif.

« Nous sommes tous d’accord. Nous sommes tous assis autour de la table. Nous voulons travailler ensemble pour en faire une réalité au Canada », a déclaré le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, après avoir rencontré des représentants provinciaux et territoriaux dans la capitale nationale pendant deux jours.

Le ministre de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse, Tim Halman, qui n’était pas d’accord avec Guilbeault sur la politique climatique, a qualifié les rencontres avec d’autres ministres de l’Environnement de « très productives » et a applaudi le leadership de Guilbeault sur le dossier de la nature lors d’une conférence de presse conjointe.

« Le Canada est une communauté de communautés. Vous voyez les provinces et les territoires agir à leur manière pour conserver la terre et l’eau », a déclaré Halman.

L’engagement conjoint ne signifie pas que chaque province et territoire protégera un tiers de son environnement naturel. Certaines provinces et certains territoires possèdent de grandes quantités de terres de la Couronne — des régions d’une province ou d’un territoire qui ne sont pas détenues par des particuliers ou des entités privées — ce qui permet à leurs gouvernements de protéger plus facilement les terres.

D’autres juridictions ont peu de terres de la Couronne. En Nouvelle-Écosse, par exemple, 70 % de la masse continentale appartient à des intérêts privés. La province s’est engagée à atteindre un objectif de préservation de 20 %.

Guilbeault a déclaré que d’autres juridictions devront faire plus.

« Nous savons que d’autres feront plus, et c’est ainsi que nous protégerons collectivement 30% de nos terres et de nos océans d’ici 2030 », a déclaré Guilbeault aux journalistes.

Alors que le Québec, la Colombie-Britannique et le Yukon se sont engagés à protéger 30 % de leurs terres et de leurs eaux, d’autres doivent rattraper leur retard. Un récent rapport de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) indique que l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador doivent faire des progrès.

« Nous sommes d’accord sur l’urgence. Maintenant, mettons-nous au travail », a déclaré la directrice nationale de la SNAP, Sandra Schwartz. « Passez d’un exercice sur papier à un exercice réel. »