Les provinces demandent plus de contrôle sur l’immigration pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre

Citant une pénurie de main-d’œuvre à l’échelle nationale, plusieurs ministres provinciaux de l’Immigration disent vouloir plus de contrôle sur le processus d’immigration et ont envoyé une lettre à leur homologue fédéral appelant au changement.

Les ministres de l’Ontario, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba demandent à Sean Fraser, ministre canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, de permettre à leurs provinces de sélectionner davantage d’immigrants “avec les compétences dont ils ont le plus besoin” dans une lettre envoyée mardi soir.

“Nous avons besoin de la capacité de répondre aux besoins en évolution rapide de zones et de communautés spécifiques, avec un système flexible que nous pouvons adapter à l’évolution des besoins économiques et humanitaires”, indique la lettre.

Avant une rencontre avec Fraser et leurs collègues ministres de l’Immigration à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ils disent que le Canada doit faire plus pour attirer et retenir les travailleurs, en particulier dans les métiers spécialisés. Ils disent que les provinces devraient être autorisées à recruter des travailleurs et à leur offrir de bons emplois locaux.

La lettre indique que les provinces connaissent mieux leurs économies locales et peuvent choisir les nouveaux arrivants au Canada qui ont « les meilleures chances de succès ».

“Nous sommes confrontés à une course mondiale aux talents alors que les gens du monde entier recherchent un meilleur endroit pour construire une vie pour eux-mêmes et leurs familles.”

Sur les 198 085 personnes qui ont immigré en Ontario l’année dernière, la province a été autorisée à en sélectionner 9 000, soit environ 4,5 %, dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration, qui « reconnaît et nomme les personnes à la résidence permanente qui possèdent les compétences et l’expérience dont l’économie ontarienne a besoin. “, selon le ministère.

Monte McNaughton, ministre ontarien du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, a déclaré à CBC Toronto que la province souhaitait que le gouvernement fédéral double son allocation pour sélectionner 18 000 immigrants qualifiés sur les 211 000 qui viendront en Ontario cette année.

Il a reçu une augmentation de 700.

Selon les données fournies par le ministère du Travail de l’Ontario, la plupart des quatre provinces ayant les chiffres d’immigration les plus élevés en 2021 avaient des pourcentages d’immigrants tout aussi faibles qu’elles étaient autorisées à sélectionner. L’Alberta a reçu 15 % de ses 39 950 immigrants et la Colombie-Britannique 9,3 % de ses 69 270 nouveaux arrivants.

La seule exception était le Québec, qui a sélectionné 55,8 % de ses 50 170 immigrants.

McNaughton a déclaré que d’autres ministres provinciaux «sont dans le même bateau» en ce qui concerne les pénuries de main-d’œuvre, mais que le défi le plus sérieux se situe en Ontario, où 378 000 emplois ne sont pas pourvus. Il a dit que la province se concentre sur deux secteurs : les soins de santé et les métiers spécialisés.

“Il est donc plus logique que les provinces, en particulier l’Ontario, aient leur mot à dire sur les immigrants qualifiés dont nous avons besoin pour combler ces emplois”, a-t-il déclaré.

Plusieurs voies vers la résidence permanente

En juin, Fraser a annoncé que le gouvernement fédéral travaillait à créer une voie plus rapide pour que les travailleurs temporaires obtiennent le statut de résident permanent.

Pendant huit mois, pendant les restrictions liées à la COVID-19 l’année dernière, le gouvernement fédéral a donné à 90 000 travailleurs essentiels, travailleurs de la santé de première ligne et étudiants internationaux une voie accélérée vers la résidence permanente.

Le gouvernement fédéral offre plusieurs voies d’accès à la résidence permanente qui sont généralement conçues pour attirer et retenir une main-d’œuvre qualifiée. Un exemple est le Programme d’immigration de l’Atlantique pour les travailleurs qualifiés et les diplômés internationaux des écoles canadiennes qui souhaitent vivre en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le programme a été mis à l’essai en 2017 et est devenu permanent cette année.

La Nouvelle-Écosse a pu accueillir plus de 1 500 immigrants de plus cette année grâce au Programme d’immigration de l’Atlantique et à son programme des candidats des provinces. Cependant, il fait toujours face à une pénurie de main-d’œuvre dans les métiers spécialisés.

Avant une rencontre avec le ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, plusieurs de ses homologues provinciaux ont déclaré que le Canada devait en faire plus pour attirer et retenir des travailleurs qualifiés. (Adrian Wyld/Presse canadienne)

McNaughton a déclaré que l’Ontario traitait les demandes dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration dans un délai de 90 jours, alors que le gouvernement fédéral prend jusqu’à 42 mois dans certains cas. Il a également déclaré que la province était la première à reconnaître les titres de compétence internationaux pour certaines professions.

“Donc, si vous êtes ingénieur, si vous êtes architecte ou si vous êtes dans les métiers spécialisés, nous avons maintenant éliminé l’expérience de travail au Canada et vraiment simplifié les exigences des tests linguistiques”, a-t-il déclaré.

“Nous voulons donc nous assurer que les nouveaux Canadiens qui sont ici en Ontario travaillent déjà dans des domaines qu’ils ont étudiés.”

McNaughton a déclaré que l’Ontario voulait s’assurer de combler le déficit de compétences dans la province, tout en soutenant les immigrants qui passent par d’autres volets, comme le regroupement familial ou en tant que réfugiés.

“L’immigration n’est pas une solution miracle, mais c’est un élément clé de la solution pour combler les pénuries de main-d’œuvre.”

McNaughton a déclaré que la pénurie de main-d’œuvre contribue au coût de la vie élevé des Canadiens. Il a évoqué une “crise imminente”, une personne sur trois dans les métiers ayant plus de 55 ans.

“Je pense que c’est le plus grand défi économique auquel nous sommes confrontés en tant que province et en tant que pays.”