Les provinces cherchent à nettoyer les entrepôts du désinfectant pour les mains périmé envoyé par Ottawa

Les provinces sont inondées de désinfectant pour les mains périmé qu’Ottawa a envoyé au plus fort de la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement fédéral a dépensé 376 millions de dollars pour plus de 21 millions de litres de désinfectant pour les mains, que l’Agence de la santé publique du Canada a distribués tout au long de la pandémie. Plus de huit millions de litres ont été distribués aux provinces et territoires, a indiqué l’agence dans un courriel mercredi.

Mais maintenant, la plupart des provinces ont un surplus de désinfectant périmé et s’en débarrasser par l’élimination ou la réutilisation entraîne un coût élevé.

La Saskatchewan s’attend à dépenser plus de 100 000 $ pour se débarrasser de plus de 350 000 litres de désinfectant pour les mains qui se trouvent dans un entrepôt de Regina. Le Manitoba a dépensé plus de 462 000 $ pour réutiliser ses près de 734 000 litres et la Colombie-Britannique a dépensé plus de 645 000 $.

Un courriel de la Saskatchewan Health Authority, qui a récemment lancé un appel d’offres public pour l’élimination du désinfectant, a déclaré qu’il appréciait l’envoi de l’Agence de la santé publique du Canada.

Cependant, le porte-parole de l’autorité, James Winkel, a déclaré qu’il était en mesure de se procurer seul un approvisionnement en désinfectant plus efficace.

La chef du NPD de l’opposition de la Saskatchewan, Carla Beck, a déclaré que les gouvernements provinciaux auraient dû envisager de distribuer l’excès de désinfectant à d’autres organisations.

“Au lieu de permettre à un entrepôt de désinfectant pour les mains de rester inutilisé et d’expirer au milieu d’une crise de santé publique, le gouvernement du Parti de la Saskatchewan aurait dû envisager de le distribuer à des organisations à but non lucratif, des organisations communautaires et d’autres qui manquaient de fournitures”, Beck a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Les responsables du Manitoba ont déclaré que la province avait également un excédent parce qu’elle avait reçu un désinfectant pour les mains du gouvernement fédéral, mais s’était procuré le sien.

Cette province a déclaré que la réutilisation du désinfectant pour les mains représente environ le tiers du coût de l’élimination. Lors de la réutilisation, une entreprise de produits chimiques extrait les produits chimiques séparés du désinfectant pour les mains pour les réutiliser.

Les responsables de la Colombie-Britannique ont déclaré que les dernières livraisons reçues de l’agence fédérale comprenaient des produits dont la date de péremption était proche.

Ottawa a adopté une approche agressive pour s’approvisionner dès le début de la pandémie. En mars 2020, l’Agence de la santé publique du Canada a conclu des achats en gros d’équipements et de fournitures médicales au nom des provinces et des territoires, a déclaré André Gagnon, un porte-parole de l’agence.

Il a déclaré qu’il avait alloué de manière proactive du désinfectant pour les mains aux provinces et aux territoires sur la base d’un accord avec les ministres de la Santé de tous les niveaux de gouvernement.

Les provinces et territoires devaient aviser Ottawa s’ils ne voulaient plus recevoir un produit du stock national, de façon permanente ou provisoire, a ajouté Gagnon.

L’agence a déclaré qu’une fois le désinfectant distribué, les juridictions en sont responsables “tout au long de son cycle de vie, y compris l’élimination”.

L’Île-du-Prince-Édouard a dépensé environ 60 000 $ pour se débarrasser d’environ 48 500 litres de désinfectant pour les mains périmé l’an dernier.

Le Québec et la Nouvelle-Écosse étudient des options pour se débarrasser de leur désinfectant pour les mains périmé, mais les responsables n’ont pas précisé combien cela devrait coûter.

Le désinfectant périmé du Nouveau-Brunswick a été réutilisé par un fournisseur local qui convertit les produits alcoolisés en biocarburant.

“C’est un moyen rentable d’éliminer ces matériaux tout en réduisant notre impact sur l’environnement”, a déclaré Adam Bowie, porte-parole du gouvernement, dans un e-mail.

Toutes les régions ne se sont pas retrouvées avec un désinfectant pour les mains périmé. Le Nunavut n’a pas acheté un stock important de désinfectant et il a déclaré que l’élimination n’avait jamais été nécessaire pour le territoire.

Le gouvernement fédéral a dépensé plus de 11 milliards de dollars en dispositifs médicaux et équipements de protection depuis le début de la pandémie.

Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne

