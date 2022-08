Les prototypes Google Pixels 7 et 7 Pro fuient dans une vidéo pratique

Lorsque Google a dévoilé les Pixel 7 et 7 Pro il y a quelques mois, il n’a fait que taquiner des photos et a confirmé qu’il apporterait le SoC Tensor de deuxième génération. Nous avons vu quelques images en direct passer entre les mailles du filet depuis lors, mais maintenant nous avons un aperçu complet du matériel dans Déballer la thérapiela dernière vidéo de.

Louis a fait quelques mesures de la quincaillerie à l’aide d’un pied à coulisse. Pour référence, le Google Pixel 6 Pro mesure 163,9 x 75,9 x 8,9 mm – le Pixel 7 Pro a à peu près la même taille, légèrement plus étroit à 73,2 mm de large avec seulement 0,1 mm d’épaisseur. Les deux téléphones Pro ont la même épaisseur de 11,5 mm au niveau de la barre de caméra.

Le Pixel 7 est toujours légèrement plus court que le 6 et un peu plus étroit. Le Pixel 6 mesure 158,6 mm de long, pour référence. De plus, alors que le Pixel 6 mesure 14,9 mm de diamètre, le Pixel 7 mesure 13,2 mm.

Le Pixel 7 Pro semble avoir un effilement moins agressif de l’écran de bord et sa barre de caméra et son châssis ont une finition polie tandis que celui du Pixel 7 est plus d’un aspect en aluminium anodisé. Nous remarquons également que ces modèles n’ont pas les finitions bicolores comme la gamme Pixel 6. Cela est peut-être dû au fait qu’il s’agit de matériel prototype.

Selon les rumeurs précédentes, les Google Pixel 7 et 7 Pro seront en précommande à partir du 6 octobre avec une disponibilité générale le 13 octobre. Google a oui pour reconnaître ces dates, elles peuvent donc changer.

