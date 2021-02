Les protestations s’intensifient après que la junte birmane soulève le spectre de la force

YANGON, Myanmar (AP) – Les manifestants se sont rassemblés lundi dans la plus grande ville du Myanmar malgré la menace à peine voilée de la junte au pouvoir d’utiliser la force meurtrière si les gens répondaient à un appel à une grève générale s’opposant à la prise de contrôle militaire il y a trois semaines.

Malgré les barrages routiers autour de l’ambassade américaine à Yangon, plus d’un millier de manifestants s’y sont rassemblés, tandis que 20 camions militaires avec la police anti-émeute étaient arrivés à proximité.

Les foules se rassemblaient après que les partisans du Mouvement de désobéissance civile, un groupe peu organisé menant la résistance, aient appelé les gens à s’unir lundi pour une «révolution de printemps».

La junte a mis en garde contre la grève générale dans une annonce publique diffusée dimanche dernier sur la chaîne de télévision publique MRTV.

«On constate que les manifestants ont soulevé leur incitation à l’émeute et à l’anarchie le 22 février. Les manifestants incitent maintenant les gens, en particulier les adolescents et les jeunes émotifs, à un chemin de confrontation où ils subiront la perte de la vie », a déclaré le texte à l’écran en anglais, reproduisant l’annonce parlée en birman.

La déclaration de la junte a également blâmé les criminels pour la violence des manifestations passées, avec pour résultat que «les membres des forces de sécurité ont dû riposter». Jusqu’à présent, trois manifestants ont été abattus.

Le mouvement de protestation a embrassé la non-violence et n’est arrivé qu’occasionnellement à bousculer des matchs avec la police et à lui jeter des bouteilles lorsqu’il était provoqué.

À Yangon, des camions ont sillonné les rues dimanche soir pour mettre en garde contre la participation à des rassemblements de cinq personnes ou plus. Une interdiction de tels rassemblements a été émise peu de temps après le coup d’État, mais elle n’a pas été largement appliquée car les villes ont vu de grandes manifestations quotidiennes.

Les autorités ont également tenté pendant la nuit de bloquer les rues clés avec des barrières, notamment des semi-remorques aux pneus aplatis, mais elles ont été balayées par les manifestants.

Les signes inquiétants d’un conflit potentiel ont attiré l’attention à l’extérieur du Myanmar, les États-Unis ayant réaffirmé qu’ils étaient du côté du peuple du Myanmar.

L’histoire continue

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré sur Twitter que les États-Unis prendraient des mesures fermes « contre ceux qui commettent des violences contre le peuple birman alors qu’ils exigent la restauration de leur gouvernement démocratiquement élu. »

«Nous appelons les militaires à mettre fin à la violence, à libérer tous les détenus injustement détenus, à cesser les attaques contre les journalistes et les militants et à respecter la volonté du peuple», a déclaré le porte-parole Ned Price sur Twitter.

Plus tôt dimanche, des foules dans la capitale du Myanmar ont assisté aux funérailles de la jeune femme qui a été la première personne confirmée avoir été tuée lors des manifestations, tandis que les manifestants ont également pleuré deux autres manifestants qui ont été abattus samedi.

Des manifestants se sont rendus en force à Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays, où les forces de sécurité ont abattu samedi deux personnes près d’un chantier naval où les autorités tentaient de forcer des travailleurs à charger un bateau. Les travailleurs, comme les cheminots et les camionneurs et de nombreux fonctionnaires, se sont joints à la campagne de désobéissance civile.

La junte a empêché le Parlement de se réunir le 1er février, affirmant que les élections de novembre dernier, remportées par le parti d’Aung San Suu Kyi lors d’un glissement de terrain, étaient entachées de fraude. La commission électorale qui a affirmé la victoire a depuis été remplacée par la junte, qui dit qu’une nouvelle élection aura lieu dans un an.

Le coup d’État a été un revers majeur dans la transition du Myanmar vers la démocratie après 50 ans de régime militaire qui ont commencé par un coup d’État de 1962. Suu Kyi est arrivée au pouvoir après que son parti ait remporté les élections de 2015, mais les généraux ont conservé un pouvoir substantiel en vertu d’une constitution rédigée par l’armée.

Sous la junte, 640 personnes ont été arrêtées, inculpées ou condamnées, dont 593, dont Suu Kyi et le président Win Myint, toujours en détention, selon l’Association indépendante d’assistance aux prisonniers politiques.