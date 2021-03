Les manifestations seront à nouveau licites en vertu des règles anglaises sur les coronavirus à partir du 29 mars, a déclaré Downing Street.

Dans une quinzaine de jours, les gens seront autorisés à se rassembler à condition que les organisateurs effectuent des évaluations de santé et de sécurité complètes et que la distance sociale soit maintenue.

Un certain nombre de manifestations ont été fermées de manière controversée par la police pendant la pandémie de Covid parce que les agents ont déterminé qu’elles enfreignaient les lois de verrouillage.

Ces derniers jours, les manifestations de sécurité des femmes ont abouti à des arrestations à la suite de la mort de Sarah Everard et au cours de l’été, des militants et la police se sont affrontés lors des marches Black Lives Matter et Extinction Rebellion.

Mais le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré aux journalistes: « La décision de rester à la maison sera levée le 29 mars, ce qui signifie qu’il n’est plus illégal de quitter votre domicile à l’exception des exemptions dont nous sommes tous conscients.

« Dans le même ordre d’idées, comme vous l’avez vu précédemment aux niveaux 1 à 3, les manifestations pourront également reprendre à partir du 29 mars, mais elles seront toujours soumises aux précautions précédentes de Covid-secure que nous avions, à savoir que les organisateurs doivent présenter des risques. évaluations et veiller à ce qu’il y ait une distanciation sociale appropriée. «

Un projet de loi débattu au Parlement mardi a également fait l’objet de protestations en raison des pouvoirs supplémentaires qu’il pourrait donner aux officiers.

Il a été accueilli avec colère par un groupe de femmes après qu’il est apparu qu’un officier de la police métropolitaine en service avait été accusé du meurtre de Miss Everard, âgée de 33 ans.

Il y a eu quatre arrestations lors d’une veillée à Miss Everard samedi à Clapham Common, dont trois pour des violations de Covid.

Mardi matin, Scotland Yard a confirmé qu’il y avait eu quatre autres arrestations lundi soir devant le Parlement alors que les manifestants protestaient contre le projet de loi sur la police, la criminalité, la condamnation et les tribunaux.

Encore une fois, trois d’entre eux concernaient des violations de Covid.

Les forces de police se sont efforcées de souligner qu’avec le Royaume-Uni dans une pandémie mondiale et les conseils du gouvernement insistant sur le fait que les gens doivent rester chez eux, mais pour une liste d’exigences spécifiques, les grands rassemblements sont illégaux.

Le projet de loi contentieux débattu au Parlement

Le Gouvernement a présenté au Parlement le vaste projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux dans le cadre de ses efforts pour réformer le système judiciaire, réduire les infractions et rendre les rues plus sûres.

Les plans comprennent de nouvelles lois pour réformer la détermination de la peine, les tribunaux et la gestion des délinquants, ainsi que davantage de pouvoirs et de protections pour la police, dont certains seront à l’échelle du Royaume-Uni tandis que d’autres ne s’appliqueront qu’en Angleterre et au Pays de Galles.

Les principales mesures proposées dans le projet de loi comprennent:

Ordonnances à vie entière pour meurtre prémédité d’un enfant, permettant aux juges de prononcer également la peine maximale contre les 18 à 20 ans dans des cas exceptionnels, comme pour des actes de terrorisme entraînant des pertes massives de vies. Pouvoirs pour mettre fin à la mise en liberté anticipée automatique des délinquants qui présentent un danger pour le public et mettre fin à la mise en liberté automatique à mi-parcours de la peine des délinquants violents et sexuels graves. Présentation des peines à perpétuité pour les conducteurs tueurs. Élargissement de la position des lois sur les fiducies pour interdire aux entraîneurs sportifs et aux chefs religieux de se livrer à des activités sexuelles avec des adolescents de 16 et 17 ans à leur charge.

La législation vise à renforcer les pouvoirs de la police pour lutter contre les manifestations « non violentes » qui perturbent considérablement le public ou l’accès au Parlement.

Entre-temps, le gouvernement cherche également à augmenter la peine maximale pour les dommages criminels infligés à un mémorial de trois mois à 10 ans en vertu du projet de loi.

Les lois pourraient également donner à la police plus de pouvoirs pour réprimer les campements non autorisés qui interfèrent avec la capacité d’utiliser les terres.

Les agents pourraient également être autorisés à arrêter et fouiller davantage les gens si les plans pour des ordonnances sérieuses de réduction de la violence se concrétisaient.

Cela faciliterait le contrôle des personnes qui ont déjà été reconnues coupables de port de couteau.

Le secrétaire à la Justice « ne voit pas de quoi il s’agit » concernant les pouvoirs de protestation

Robert Buckland a insisté sur le fait qu’il « ne voit pas de quoi il s’agit » sur les nouveaux pouvoirs controversés pour freiner les manifestations.

Le secrétaire à la justice a déclaré aux députés qu’il n’avait aucun doute sur les nouvelles mesures contenues dans le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux, et a accusé le parti travailliste de chercher à se distraire de ses propres difficultés.

Cela s’est produit alors que le secrétaire à la justice de l’ombre, David Lammy, avait averti M. Buckland de ne pas être « ennuyé » par la boîte d’expédition, car selon son projet de loi, il s’agissait de « quelque chose pour lequel vous pouvez aller en prison ».

Le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux donnerait à la police d’Angleterre et du Pays de Galles le pouvoir d’imposer des conditions aux manifestations non violentes jugées trop bruyantes et causant ainsi « l’intimidation ou le harcèlement » ou « un malaise, une alarme ou une détresse graves » aux Publique.

Interrogé par Stuart McDonald du SNP (Cumbernauld, Kilsyth et Kirkintilloch East) pour répondre aux préoccupations soulevées au sujet du projet de loi, M. Buckland a déclaré aux Communes: «Non, je n’ai pas de doutes.

« Les dispositions particulières sur la protestation sont le reflet du rapport de la Commission des lois de 2015 et en fait le reflet de la common law en Angleterre et au Pays de Galles sur les nuisances publiques, qui fait référence, entre autres, à la gêne, à la gêne grave et à d’autres termes qui sont bien connu de la loi.

« La peine maximale en common law pour nuisance publique était la réclusion à perpétuité et elle est ramenée à 10 ans. Je ne vois vraiment pas de quoi il s’agit, je pense plutôt que c’est une confiserie conçue pour aider une opposition en difficulté. »

La législation pourrait menacer la liberté d’expression, selon les critiques

Sir Peter Fahy, ancien gendarme en chef de la police du Grand Manchester, a déclaré à Times Radio qu’il y avait un « réel danger » qu’une législation précipitée rende le travail de la police « plus difficile », ajoutant: « Les gens doivent être vraiment inquiets à ce sujet. »

Il a déclaré: «Si nous avons appris une chose ce week-end, c’est le droit de manifester, le droit de se rassembler, le droit d’avoir une voix est fondamental pour notre démocratie, et en particulier la démocratie britannique.

«Et faire adopter une législation sur le dos des manifestations de Black Lives Matter et Extinction Rebellion, précipiter cette législation, en introduisant des définitions vraiment douteuses dont la police est censée donner un sens …

« Encore une fois, si nous avons appris une chose de la législation sur les coronavirus, (c’est) qu’une législation précipitée et des définitions peu claires provoquent une énorme confusion pour le public et pour la police qui doit l’appliquer.

« Ce week-end a montré l’importance cruciale du droit de manifester, et vous devez vraiment vous méfier de la prompte adoption de nouvelles lois simplement parce que certains politiciens n’aimaient pas certaines manifestations pendant l’été. »

L’avocat des droits de l’homme Adam Wagner, de Doughty Street Chambers, a averti que le projet de loi pourrait «étendre énormément» les pouvoirs de la police pour «leur permettre d’arrêter les manifestations qui causeraient un« malaise grave »et créeraient des sanctions pénales pour les personnes qui causent« de graves ennuis ».

Il a ajouté: « Cela mettrait effectivement la situation actuelle où les réglementations Covid ont donné à la police trop de pouvoir sur nos droits à la liberté d’expression sur un pied permanent. »