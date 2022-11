Les protestations secouent la Chine alors que les gens en disent assez sur les politiques draconiennes de verrouillage du pays contre le COVID

BEIJING – Après un week-end tumultueux de manifestations à l’échelle nationale, les choses semblaient s’être légèrement calmées lundi, mais beaucoup ici s’attendent à ce que les manifestations se poursuivent. Dimanche, ils s’étaient propagés à une vingtaine de provinces à travers la Chine. Les manifestations contre la politique «zéro-COVID» du pays et un incendie meurtrier dans un immeuble de grande hauteur à Urumqi, la capitale de la province du Xinjiang, qui a coûté la vie à 10 personnes semblaient avoir été le catalyseur de nombreuses personnes dans la nation communiste à dire assez c’est assez. Le bâtiment était en confinement partiel depuis près de deux mois.

Au cours du week-end, les choses sont devenues violentes dans plusieurs villes avec des affrontements entre manifestants et policiers. Des vidéos publiées en ligne montraient des policiers attaquant et emportant des manifestants. Les gens ont de plus en plus exprimé leur colère en ligne.

Samedi et dimanche, les gens se sont rassemblés dans le centre-ville de Shanghai pour allumer des bougies pour les victimes de l’incendie meurtrier. Vers minuit, la foule était passée à plus d’un millier de personnes, scandant “Excusez-vous”, adressés au gouvernement central, “Xi Jinping, démissionnez” et “Parti communiste, démissionnez”.

De tels slogans visant directement Xi et son comité central de direction sont sans précédent. Même lors des manifestations de la place Tiananmen en 1989, les manifestants ont exigé une réforme démocratique, et non un changement de régime.

Après une confrontation d’une heure entre la police et les manifestants, les forces de police ont commencé à nettoyer les rues vers 2 heures du matin à Shanghai. Bien que cela ait commencé pacifiquement, un témoin oculaire a déclaré à Fox News Digital qu’après un certain temps, la police a commencé à sortir les gens de la foule, les a traînés dans des véhicules de police et les a emmenés. Dimanche, des demandes d’avocats bénévoles sont apparues sur les réseaux sociaux pour aider les personnes arrêtées la nuit précédente.

À Pékin, où le gouvernement lutte contre l’une des plus graves épidémies depuis le début de la pandémie, la population a exigé l’assouplissement des mesures de lutte contre la pandémie.

Peu de temps après l’incendie, des étudiants de tout le pays ont organisé des veillées pour toutes les victimes de l’incendie meurtrier et toutes les autres qui ont été victimes de la politique “zéro-COVID” de la Chine. Dans la plupart des universités, les étudiants qui n’ont pas non plus pu quitter le campus pendant des mois ont commencé à coller des affiches et à pulvériser des graffitis en écrivant “reposez en paix, les gens d’Urumqi” et “nous exigeons la liberté”.

Dimanche, des vidéos et des photos de manifestations d’au moins 25 universités ont fait surface en ligne. Les manifestations universitaires sont particulièrement sensibles pour la Chine communiste compte tenu de l’histoire du pays avec des manifestations étudiantes dans le passé. Dimanche matin, des étudiants de l’Université Tsinghua de Pékin, l’une des universités les plus prestigieuses de Chine, ont organisé une manifestation à laquelle la police a rapidement mis fin.

Craig Singleton, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties et expert de la Chine, a déclaré à Fox News Digital que “la confiance ténue qui existe entre le Parti communiste chinois et le peuple chinois commence à s’effriter, et ce n’est pas entièrement Il est clair que Xi a de nouvelles idées pour inverser la tendance. Cela dit, ces dernières manifestations semblent peu susceptibles de remettre sérieusement en cause l’emprise du parti sur le pouvoir tant qu’elles restent isolées et sporadiques. Il est plus probable que Xi cherchera à paraître sensible aux demandes du public. un mécontentement croissant tout en se distanciant politiquement des récentes ordonnances de verrouillage, rejetant essentiellement la responsabilité sur les responsables locaux et provinciaux. »

Bien que les photos et les vidéos des manifestations au Xinjiang aient été rapidement censurées, les gens ont trouvé des moyens d’éviter la censure. Les chansons populaires en ligne incluent des clips vidéo de “Do You Hear the People Sing” de “Les Misérables”. La chanson a été supprimée des services de streaming chinois il y a des années lorsque des manifestants à Hong Kong l’ont adoptée comme l’un de leurs hymnes de protestation.

Clips sous-titrés des performances live de la chanson “Obtenir Up Stand Up” de Bob Marley & The Wailers et “People have the Power” de Patti Smith ont été largement partagés. Urumqui.

Une autre façon dont les gens ont exprimé leurs critiques sans courir le risque d’être censuré a été de publier des clips de l’ancien dirigeant Deng Xiaoping ou même de Xi hors contexte. Une vidéo populaire montrait feu Deng Xiaoping préconisant un clip qui lui faisait dire que les gens devraient faire passer l’économie avant l’idéologie.

Une autre vidéo montrait Xi avertissant le monde de ne pas provoquer le peuple chinois car, selon ses propres termes, “il est organisé” et “pas facile à gérer lorsqu’il est provoqué”.