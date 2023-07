Les protestations se multiplient alors que le gouvernement d’extrême droite d’Israël progresse dans sa refonte judiciaire

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le mouvement de protestation anti-gouvernemental d’Israël a pris un nouvel élan samedi soir alors que des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues des villes du pays pour s’opposer au plan controversé du Premier ministre Benjamin Netanyahu visant à remanier le système judiciaire du pays.

Le mouvement populaire a organisé des manifestations pendant plus de six mois depuis que le gouvernement de Netanyahu a dévoilé le plan de refonte. Mais ces dernières semaines, les protestations avaient montré des signes d’affaiblissement.

Les plans du gouvernement visant à faire avancer la refonte la semaine prochaine au Parlement, couplés au limogeage du chef de la police de Tel-Aviv, accusé d’être trop sympathique aux manifestants, ont semblé donner un nouveau souffle aux manifestations de samedi.

Quelque 150 000 personnes ont envahi le centre de Tel-Aviv, avec de grands rassemblements à Jérusalem et dans d’autres grandes villes.

Les alliés de Netanyahu ont proposé une série de changements au système judiciaire israélien visant à affaiblir ce qu’ils qualifient de pouvoirs excessifs des juges non élus du pays. Les changements proposés incluent le fait de donner aux alliés de Netanyahu le contrôle de la nomination des juges et le pouvoir d’annuler les décisions de justice qu’ils ne soutiennent pas.

Ses opposants affirment que le plan détruira le fragile système de freins et contrepoids du pays et concentrera le pouvoir entre les mains de Netanyahu et de ses alliés. Ils disent également que Netanyahu a un conflit d’intérêts parce qu’il est jugé pour des accusations de corruption. Une large bande de la société israélienne, y compris des officiers militaires de réserve, des chefs d’entreprise, des LGBT et d’autres groupes minoritaires, a rejoint les manifestations.

Un comité législatif présidé par un allié de Netanyahu la semaine dernière a approuvé un projet de loi qui empêcherait les tribunaux israéliens de contrôler le « caractère raisonnable » des décisions prises par les élus. Le législateur pourrait organiser un vote préliminaire sur le projet de loi dès lundi.

La «norme de raisonnabilité» a été utilisée par la Cour suprême plus tôt cette année pour annuler la nomination d’un allié de Netanyahu au poste de ministre de l’Intérieur en raison d’une condamnation antérieure pour corruption et d’un accord de plaidoyer de 2021 pour évasion fiscale. Les critiques disent que la suppression de cette norme permettrait au gouvernement de prendre des décisions arbitraires et de lui accorder trop de pouvoir.

Les manifestants ont également condamné l’éviction du chef de la police de Tel-Aviv, Ami Eshed, qui a déclaré cette semaine qu’il avait été contraint de démissionner en raison de pressions politiques pour agir violemment envers les manifestants. Eshed s’est régulièrement heurté au ministre intransigeant de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a exigé que la police adopte une position plus ferme face à des mois de manifestations anti-gouvernementales.

La manifestation de samedi est la dernière d’une série de manifestations qui, depuis janvier, ont vu des milliers d’Israéliens descendre dans la rue.

Netanyahu a suspendu la refonte en mars après que des manifestations de masse ont éclaté contre elle, mais a annoncé le mois dernier que le plan irait de l’avant. Les manifestations ont bloqué des routes, perturbé le principal aéroport du pays et envahi les grandes villes.