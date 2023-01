Les protestations perturbatrices des fanatiques de l’écologie ont infligé la misère pendant trop longtemps – La nouvelle répression de Rishi Sunak est attendue depuis longtemps

Arrêtez-les simplement

PENDANT trop longtemps, Just Stop Oil et d’autres fanatiques de l’écologie ont infligé la misère via des manifestations futiles mais très perturbatrices. La nouvelle répression de Rishi Sunak est attendue depuis longtemps.

Extinction Rebellion a au moins abandonné son idiotie de barrage routier.

Ils ont finalement réalisé qu’il n’avait rien fait d’autre que d’aliéner une nation déjà engagée dans un programme vert.

Ce n’est pas encore le cas pour les autres groupes extrémistes.

Un nouveau projet de loi sur l’ordre public interdira de “verrouiller” les bâtiments et de bloquer les routes ou les infrastructures principales.

Mais les flics doivent être plus clairs sur leurs pouvoirs existants pour empêcher les navetteurs de se rendre au travail, les enfants à l’école ou les patients à l’hôpital.

La police a aussi besoin d’un changement d’attitude. Trop de gens sont indulgents avec les hippies de la classe moyenne alors que leurs délits méritent qu’on les chasse sans crainte ni faveur.

La Grande-Bretagne a réduit ses émissions de carbone à un rythme record depuis 2010. C’est grâce à des politiciens déterminés, pas à des vandales croustillants.

Les flics devraient rassembler la prochaine manifestation et la déplacer à l’extérieur de l’ambassade de Chine, où cela serait en fait justifié.

Devinette de course

ÉPARGNEZ une pensée pour les organisateurs déconcertés des prix “Ripple of Hope”.

Le mois dernier, lors d’un gala éblouissant à New York, ils ont remis à Harry et Meghan un gong pour leur “courage” dans la lutte contre le “racisme structurel” dans la monarchie.

Cela faisait référence à l’émission d’Oprah en 2021, où Meghan a appelé un royal anonyme pour s’être prétendument demandé à quel point le bébé Archie à la peau foncée serait.

La mâchoire d’Oprah tomba. Les jeunes fans libéraux des Sussex ont applaudi la prétendue position courageuse du couple contre le racisme.

Personne ne considérait qu’il s’agissait d’autre chose. Des millions de mots ont été écrits à ce sujet.

Sauf que Harry, incroyablement, dit maintenant que Meghan n’a jamais qualifié personne de raciste. Il veut que le monde croie que la presse britannique, qu’il déteste, l’a inventé.

Va-t-il maintenant rendre le prix de l’antiracisme, alors?

Donner des réservoirs

LE fait que nous ayons si peu de chars à donner à l’Ukraine est une mise en accusation des dépenses de défense au cours de la dernière décennie. Mais donnez-leur nous devrions.

D’autres nations occidentales sont prêtes à fournir des chars, des véhicules de combat et des véhicules blindés de transport de troupes. Si nous pouvons épargner quelques Challengers, nous le devrions.

L’Ukraine fait face à une offensive printanière du Kremlin qu’elle doit repousser, avant de refouler les Russes à l’intérieur de ses frontières.

Cela nécessitera un nouveau matériel majeur.

Lord Dannatt, notre ancien chef d’état-major général, déclare : « Nous avons aidé à empêcher l’Ukraine de perdre la guerre. Maintenant, nous devons les aider à le gagner.

Il a raison.