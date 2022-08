Les protestations et les inquiétudes des agriculteurs néerlandais au Canada, expliquées

OTTAWA –

Les protestations en cours aux Pays-Bas, par des agriculteurs opposés au plan de leur gouvernement visant à réduire les émissions d’oxyde d’azote de 50 % d’ici 2030, ont attiré l’attention sur les préoccupations des agriculteurs canadiens concernant un objectif de réduction des émissions fixé par le gouvernement canadien.

La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, Marie-Claude Bibeau, a annoncé l’an dernier que les libéraux voulaient réduire les émissions de gaz à effet de serre associées aux engrais de 30 % sous les niveaux de 2020 d’ici 2030.

Certains agriculteurs et membres de l’industrie agricole affirment qu’il est extrêmement difficile de réduire les émissions au-delà des niveaux actuels sans réduire les intrants, car les agriculteurs canadiens sont déjà très efficaces et judicieux dans leur utilisation des engrais.

Ils disent qu’une moindre utilisation d’engrais pourrait également entraîner une baisse de la production de produits, selon la méthode utilisée par les agriculteurs pour réduire leurs intrants. Ceci, à un moment où les producteurs canadiens subissent déjà des pressions supplémentaires pour combler les lacunes du marché du grain causées par la guerre en Ukraine.

Mais le gouvernement canadien est catégorique : l’objectif est de réduire les émissions, pas l’utilisation d’engrais, et il est en consultation avec les parties prenantes jusqu’à la fin août pour discuter de la manière d’atteindre l’objectif. Et les scientifiques disent qu’il est tout à fait possible d’atteindre l’objectif du gouvernement – sans réduire l’utilisation d’engrais.

« Selon nos estimations, c’est faisable », a déclaré Claudia Wagner Riddle, professeure à l’École des sciences environnementales de l’Université de Guelph.

Aux Pays-Bas, des agriculteurs bordent les rues avec des tracteurs et d’autres équipements, déversant du fumier, des pneus et des ordures sur les routes et brûlant des balles de foin à proximité, pendant des semaines pour protester contre le plan de leur gouvernement visant à réduire de moitié les émissions d’azote dans l’industrie agricole en 2030. Les agriculteurs disent que cela pourrait leur coûter leurs fermes et leurs moyens de subsistance.

Au Canada, des manifestants en solidarité avec les agriculteurs néerlandais ont organisé des manifestations de « slow roll » dans des villes du pays le 23 juillet, notamment dans de nombreuses régions de la région du Grand Toronto, à Ottawa, Edmonton, Calgary, Winnipeg et Vancouver. Des centaines de personnes ont pris part à une douzaine de manifestations, alignant des camions et des tracteurs, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «liberté», «se tenir aux côtés des agriculteurs» et «programme des dirigeants mondiaux = famine», tout en agitant des drapeaux néerlandais et canadiens.

Bon nombre de ces manifestations ont été menées par Freedom Fighters Canada, un groupe qui a été fortement impliqué dans la manifestation du convoi de camionneurs à Ottawa en février, avec des membres et des organisateurs menant des marches pendant cette période.

Plusieurs manifestants au Canada ont établi des parallèles entre les politiques établies par le gouvernement néerlandais et l’objectif de réduction des émissions de 30 % d’Ottawa. Les manifestants disent qu’ils craignent que les agriculteurs canadiens perdent également leurs moyens de subsistance et finissent par organiser des manifestations de masse comme leurs homologues européens.

Les manifestants de la Saskatchewan ont déclaré à CTV Regina qu’ils voulaient envoyer le message au gouvernement canadien que la mise en œuvre de politiques similaires ici est inacceptable.

Mais les politiques mises en place par le gouvernement néerlandais et le gouvernement canadien sont fondamentalement différentes.

Alors que l’objectif du gouvernement néerlandais est de réduire les émissions de l’industrie agricole dans son ensemble de 50 % d’ici 2030, le gouvernement canadien vise une réduction de 30 % des émissions provenant spécifiquement des engrais, également d’ici 2030.

Non seulement les cibles sont différentes, mais les plans des deux gouvernements pour atteindre leurs objectifs le sont aussi.



CE QUI SE PASSE AUX PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, l’objectif est d’effectuer ce que le gouvernement appelle une “transition inévitable” dans son industrie agricole et de passer à une agriculture circulaire d’ici 2030, ce qui impliquera à terme d’utiliser un minimum d’intrants externes et de fermer les boucles de nutriments, entre autres pratiques. L’intention est de réduire l’utilisation d’engrais chimiques et de réduire l’impact environnemental de l’industrie agricole.

Le plan du gouvernement néerlandais comprend également un objectif visant à réduire de moitié les émissions de l’industrie agricole provenant de l’oxyde d’azote et de l’ammoniac dans l’ensemble, des gaz à effet de serre aux sangsues des eaux souterraines, du méthane et d’autres déchets du bétail.

Les principaux générateurs d’excès d’azote dans l’agriculture néerlandaise sont les éleveurs de bétail, de sorte que les objectifs du gouvernement les toucheront le plus durement, a expliqué Alfons Weersink, membre du corps professoral du département d’économie de l’alimentation, de l’agriculture et des ressources de l’Université de Guelph.

De nombreux agriculteurs disent qu’ils pourraient être contraints de réduire ou de vendre leur bétail pour atteindre les objectifs du gouvernement.

“C’est très immédiat, cela se produit maintenant, et cela peut expliquer le niveau des protestations, que les moyens de subsistance sont menacés et que les gens sont prêts à descendre dans la rue pour protéger leurs moyens de subsistance”, a déclaré Weersink à CTVNews.ca dans une interview téléphonique en août. 4.

Mais les objectifs de réduction ne sont pas appliqués de la même manière dans tous les domaines. Certaines régions doivent procéder à des réductions plus importantes, à certains endroits en réduisant les émissions de plus de 75 %, et lorsque le gouvernement néerlandais a publié des cartes indiquant quelles régions devaient réduire de quel pourcentage, dans de nombreux cas, les agriculteurs ont déclaré que le seul moyen d’atteindre les objectifs consiste à réduire ou à fermer complètement.

Selon le gouvernement néerlandais, les agriculteurs ont trois options : s’adapter, déménager ou fermer.

“C’est un objectif difficile, et ils vont les appliquer en réduisant en grande partie l’inventaire du bétail”, a déclaré Weersink.



CE QUI SE PASSE AU CANADA

Ici au Canada, ce sont les producteurs de cultures qui sont inquiets.

« Il n’y a pas beaucoup de place pour les agriculteurs avant qu’ils ne commencent à perdre de la productivité et avant que leurs rendements ne soient affectés, car bien sûr, vous avez besoin d’engrais pour maximiser vos rendements », a déclaré Karen Proud, responsable de Fertilisants Canada, qui représente les fabricants, les importateurs et les distributeurs. et les détaillants de produits d’engrais, dans une entrevue avec CTVNews.ca le mois dernier.

Mais Weersink a déclaré qu’il ne s’agissait “pas d’une relation univoque” et “qu’il existe un certain nombre de moyens de réduire les émissions sans réduire considérablement l’utilisation des engrais”.

Proud a déclaré que la plus grande préoccupation est que le gouvernement canadien a fixé l’objectif de réduction des émissions de 30% sans consulter les experts et les parties prenantes de l’industrie, mais ces consultations sont maintenant en cours et Proud a déclaré qu’elle était “prudemment optimiste” que le gouvernement fédéral écoute l’industrie.

Cameron Newbigging, porte-parole d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, a écrit dans un courriel à CTVNews.ca le 29 juillet que l’objectif du gouvernement de 30 % « a été établi sur la base des recherches scientifiques disponibles et des analyses internes », en tenant compte des moyens de optimiser l’utilisation des engrais tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Alors que le gouvernement canadien est en consultation avec les intervenants, le gouvernement néerlandais a donné aux autorités provinciales un an pour déterminer comment elles procéderont aux coupes obligatoires.

“[In Canada] c’est volontaire, et il y a des incitatifs pour [farmers] pour adopter ces pratiques, il y a donc des carottes qui sont utilisées, contrairement aux Pays-Bas, où c’est du bâton, c’est comme “tu dois faire ça” », a déclaré Weersink.

Kenton Possberg, qui cultive au nord-est de Humboldt, en Saskatchewan, et est directeur de la Western Canadian Wheat Growers Association, s’est dit « frustré » et « a du mal à comprendre » la « stratégie assez agressive » du gouvernement.

“Nous essayons de maximiser la production et nous suivons à peine ce dont le monde a besoin sur une base annuelle”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca le mois dernier. “Il semble que la crise climatique l’emporte sur la crise alimentaire dont nous parlions la dernière décennie, et nous nous demandons simplement dans quelle direction nous allons aller ensuite.”

Possberg a déclaré qu’il doutait que la situation au Canada dégénère et que les producteurs organisent des manifestations de masse comme celles des Pays-Bas.

“Mais le secteur agricole en général est juste fatigué d’être vilipendé comme l’ennemi”, a-t-il déclaré. « Nous sommes une cible facile. Mais, mais pourquoi ne sommes-nous pas un partenaire plutôt qu’un ennemi ? Au lieu de ‘tu fais ceci, tu fais cela’, la conversation devrait être ‘comment allons-nous nous réunir et développer quelque chose ?’

Proud a déclaré que les contextes canadien et néerlandais sont très différents à ce stade, en grande partie parce que même si les producteurs canadiens prennent très au sérieux les objectifs fixés par le gouvernement, ils ne sont actuellement pas obligatoires et le gouvernement est toujours en pourparlers avec des experts de l’industrie.

“Mon espoir, et je suis prudemment optimiste à ce stade, est que nous verrons le gouvernement revoir en quelque sorte sa position sur certains aspects de cette voie”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a rien de mal à fixer des objectifs ambitieux… Je pense que le vrai problème est que ces objectifs sont diffusés sans une analyse appropriée de la manière dont vous y parviendrez et de l’impact que cela pourrait avoir.”

Certains premiers ministres, dont le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, se sont prononcés ouvertement contre l’objectif de réduction des émissions du gouvernement.

Le porte-parole conservateur en matière d’agriculture, John Barlow, a déclaré que la réduction des émissions et la réduction de l’utilisation d’engrais sont une seule et même chose, et il ne croit pas que les agriculteurs puissent faire l’un sans l’autre.



Avec des fichiers de l’Associated Press