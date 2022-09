Les protestations et les contre-manifestations persistent à UpRising Bakery à Lake in the Hills – Shaw Local

Deux mois après que la boulangerie et le café UpRising de Lake in the Hills aient fait l’objet de protestations et même de vandalisme, le harcèlement, les protestations et les contre-manifestations se sont poursuivis et la propriétaire a déclaré qu’elle craignait pour son entreprise et pour elle-même.

Un certain nombre de manifestants, à la fois contre et en faveur de la boulangerie, se sont à nouveau rassemblés devant le magasin samedi pour exprimer leurs opinions sur les prochains spectacles de dragsters que la boulangerie a prévus ce mois-ci.

James Gustafson, qui a déclaré résider en Arizona mais avait vécu à Lake in the Hills pendant 30 ans, a déclaré qu’il s’était rendu à UpRising Bakery vendredi et samedi parce qu’il n’était pas d’accord pour que les enfants soient invités à de tels événements.

Les spectacles de dragsters familiaux à UpRising Bakery ont été critiqués pour la première fois en juillet avant un spectacle prévu plus tard ce mois-là.

Le café a fait l’objet d’une série de fausses critiques négatives, d’appels téléphoniques en colère et de messages sur les réseaux sociaux. Le vandalisme sur le site a inclus des excréments laissés à la porte et un panneau destiné aux employés avec un message menaçant.

Il y a également eu un incident avec un homme qui est entré dans le magasin et a craché sur la vitrine de la boulangerie.

Puis, la veille du spectacle, les vitres de la boulangerie ont été brisées et des insultes homophobes ont été peintes à la bombe sur son extérieur.

Joseph Collins, 24 ans, d’Alsip, a plaidé non coupable de crime de haine et d’autres accusations associées au vandalisme

Les contre-manifestants bordent le côté opposé du centre du Strip qui abrite UpRising Bakery and Cafe pour montrer leur soutien à la boulangerie le samedi 17 septembre 2022, à Lake in the Hills. (James Norman)

Le spectacle a finalement eu lieu à une date reportée en août, et la boulangerie a également prévu une soirée trivia drag pour samedi et un dîner drag et spectacle pour le 24 septembre, selon sa page Facebook.

Les enfants sont autorisés à assister au spectacle du 24 septembre pour 20 $, selon Eventbrite.

Les partisans de la boulangerie se sont également rassemblés samedi et dans l’après-midi ont dépassé en nombre ses détracteurs. Chaque côté s’est moqué de l’autre tout au long de la journée, les passagers des voitures exprimant leur soutien à l’un ou à l’autre.

Candice Neely, d’Algonquin, avait des arcs-en-ciel sur son véhicule tandis qu’un de ses enfants agitait un drapeau de la fierté. Elle se décrit comme une alliée de la communauté LGBTQ.

Neely a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec l’idée que les enfants soient mis en danger par ce type d’événements et a déclaré que si quelqu’un ne veut pas que son enfant y assiste, alors “n’y allez pas”. Elle a dit qu’elle pensait que le drag était une forme d’art et que c’était à elle de décider si elle voulait y exposer ses enfants.

“Nous allons dans une église ouverte et affirmée et nous sommes très confessionnels”, a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il est important que les personnes confessionnelles sortent de l’autre côté. L’amour est l’amour, et nous ne jugeons pas. Nous soutenons tout le monde.

Les protestations et le harcèlement n’ont pas disparu depuis le tumulte de juillet, a déclaré vendredi la propriétaire de la boulangerie Corinna Bendel-Sac.

Bendel-Sac a déclaré que ses clients avaient été harcelés et que des enfants avaient été maltraités à l’intérieur de la boulangerie. Les employés ont démissionné à cause du harcèlement.

“Je crains pour mon entreprise et pour moi-même”, a déclaré Bendel-Sac. “Ils vont activement vers les gens et leur disent d’arrêter de soutenir mon entreprise.”

UpRising Bakery and Cafe le samedi 17 septembre 2022 à Lake in the Hills. (James Norman)

Ashley Rufino d’Algonquin a déclaré qu’en tant que propriétaire d’une petite entreprise elle-même, son « cœur va » à la boulangerie.

“Si vous n’aimez pas ça, vous n’êtes pas obligé d’y aller”, a-t-elle dit.

Pour Eric Stare, un membre du conseil d’administration du canton d’Elgin qui était présent avec Gustafson, il s’agissait de protéger les enfants, a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il soutenait la décision d’un adulte de faire ce qu’il voulait.

Gustafson a déclaré qu’il n’était pas personnellement d’accord avec les spectacles de dragsters, mais a déclaré que les adultes avaient le droit de faire ce qu’ils voulaient.

“Cette bande n’est pas un centre porno”, a déclaré Gustafson. “Je suis un peu troublé que le village va les autoriser.”

Interrogé sur les droits d’un parent d’emmener son enfant à un événement drag, Gustafson a déclaré qu’une ligne devait être tracée. Il a assimilé cela à la maltraitance des enfants.

“Pourquoi devons-nous même poser des questions comme ça?” il a dit. “Est-ce que cela n’enregistre pas automatiquement dans votre esprit que c’est faux?”

Il a dit que lui et d’autres encourageaient les gens à assister à la réunion du conseil d’administration du village de Lake in the Hills mardi pour “faire connaître votre voix”.

Gustafson a déclaré qu’il prévoyait d’être à la boulangerie tous les jours dans un avenir prévisible : « J’ai déjà loué une tente pour l’hiver avec un radiateur. C’est ma nouvelle maison.