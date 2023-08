Les protestations en Syrie se sont propagées alors que la colère face à la hausse des prix continue de croître dans le pays déchiré par la guerre

Des manifestations se sont propagées lundi dans deux provinces du sud de la Syrie contrôlées par le gouvernement, dans un contexte de colère généralisée face à la hausse des prix, à l’effondrement de la livre syrienne et à la baisse du pouvoir d’achat de nombreuses personnes dans ce pays déchiré par la guerre, ont déclaré des militants de l’opposition.

Les rares manifestations sont encore limitées au sud de la Syrie et sont loin des bastions gouvernementaux le long de la côte méditerranéenne, de la capitale Damas et des plus grandes villes, dont Alep et Homs.

Les manifestations ont eu lieu une semaine après que le président syrien Bashar Assad a publié deux décrets doublant les salaires et les pensions du secteur public, déclenchant l’inflation et aggravant les difficultés économiques pour les autres.

Le dollar américain s’est renforcé, passant de 7 000 livres syriennes au début de 2023 à 15 000 maintenant. Au début du soulèvement syrien qui s’est transformé en guerre civile en 2011, le dollar s’échangeait à 47 livres.

Les manifestations se sont concentrées dans la ville méridionale de Sweida, qui abrite la minorité druze du pays, et dans la province voisine de Deraa, souvent considérée comme le berceau du soulèvement syrien il y a 13 ans. Les manifestations sporadiques à Sweida contre le gouvernement et la corruption se sont intensifiées et sont devenues violentes, tandis que Daraa, de retour sous le contrôle du gouvernement depuis 2018, a connu une criminalité élevée et des affrontements entre milices.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat lundi de la part du gouvernement au sujet de la deuxième journée de manifestations à Sweida et Daraa.

Dimanche, la station de radio pro-gouvernementale Sham FM a rapporté que les examens finaux dans les succursales de l’Université de Damas à Sweida avaient été reportés jusqu’à nouvel ordre car certains étudiants ne pouvaient pas se rendre sur les campus en raison de fermetures de routes.

La décision d’Assad d’augmenter les salaires et les pensions intervient alors que le gouvernement à court d’argent continue de restructurer un programme de subventions coûteux pour le carburant, l’essence et le blé pour le pain. Peu de temps après la décision, les tarifs des transports publics et du carburant ont augmenté. L’économie est déjà en difficulté après des années de conflit, de corruption et de mauvaise gestion, et de sanctions imposées par l’Occident au gouvernement pour des accusations de crimes de guerre et d’implication dans le commerce illicite de stupéfiants.

« Nous ne nous agenouillons que devant Dieu », ont scandé des dizaines de manifestants dans la ville de Sweida accompagnés de religieux druzes, selon Suwayda 24, un site d’information géré par des militants de la région.

Il a indiqué que les manifestants arrivaient dans la capitale provinciale en provenance des villages voisins.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme basé au Royaume-Uni, un observateur de guerre de l’opposition, a rapporté que les manifestants avaient fermé les routes principales de Sweida, y compris la route menant au siège local du parti Baas au pouvoir d’Assad.

Dans la province de Daraa, où les manifestations contre le gouvernement en mars 2011 se sont propagées à travers le pays, des manifestants ont défilé dans des villages tels que Nawa, Jasem Sanamein et Dael appelant à la chute du gouvernement d’Assad et à l’expulsion de l’influence iranienne de la région, selon un militant de l’opposition. Ahmad al-Masalmeh. L’Iran a été l’un des principaux soutiens d’Assad, contribuant à faire pencher la balance du pouvoir en sa faveur.

Les Nations Unies estiment que 90% des Syriens dans les zones contrôlées par le gouvernement vivent dans la pauvreté et que plus de la moitié de la population du pays de 12 millions d’habitants lutte pour mettre de la nourriture sur la table.