Les protestations en Iran ont été réprimées, mais la mort de Mahsa Amini est toujours ressentie un an plus tard dans le monde entier

Un an après sa mort, des milliers de personnes à travers le monde devraient marcher à la mémoire de Mahsa Amini – mais les autorités iraniennes ont veillé à ce qu’il n’y ait pas de répétition des manifestations qui ont balayé le pays l’année dernière.

La mort d’Amini le 16 septembre 2022, après avoir été arrêté par la police des mœurs du pays, a déclenché une vague de troubles de masse. La répression intense qui a suivi a largement étouffé le mouvement de protestation, avec de nouvelles détentions et des projets de lois en cours de discussion en prévision de cet anniversaire.

Pourtant, la mort de cette femme kurde de 22 ans, accusée de ne pas porter correctement son hijab, se fait encore sentir en Iran, où de nombreuses femmes choisissent désormais de marcher dans les rues sans foulard, défiant l’État, et en les dizaines de villes étrangères – aux États-Unis, en Europe et au-delà – qui organiseront des manifestations samedi.

Un « symbole de la lutte de chaque femme »

L’effusion de colère à l’échelle nationale qui a suivi la mort d’Amini s’est rapidement transformée en le plus grand défi lancé à l’establishment théocratique iranien depuis la révolution islamique de 1979.

Des femmes et des filles iraniennes ont retiré leur foulard avec défi et parfois le ont brûlé en public, tandis que d’autres dans le monde se sont coupé les cheveux en signe de solidarité.

Bien que l’Iran ait connu des épisodes de protestations de masse au cours des dernières décennies, le soulèvement qui a suivi la mort d’Amini a été façonné et dominé par les femmes, qui ont adopté le slogan « Femme, vie, liberté ».

« Elle représentait les doléances de chaque Iranienne qui a connu la répression brutale du hijab pendant 44 ans », a déclaré Hadi Ghaemi, directeur exécutif du Centre pour les droits de l’homme en Iran, basé à New York. « Donc, d’une certaine manière, elle est devenue un symbole de la lutte de chaque femme. »

Même si les problèmes sous-jacents en matière de droits humains et les difficultés économiques qui ont motivé une grande partie des manifestations persistent, la répression intense du gouvernement a largement mis fin aux troubles publics – et les autorités veulent que cela continue ainsi.

Le père d’Amini, Amjad Amini, a été « brièvement arrêté » par les autorités iraniennes samedi, selon l’agence de presse Fars, affiliée à l’État, avant les manifestations prévues à travers le monde en soutien aux femmes en Iran.

Un manifestant à Berlin tient une photo de Mahsa Amini lors d’une marche nocturne pour commémorer le premier anniversaire de sa mort vendredi. Maja Hitij / Getty Images

Des milliers de manifestants à travers le pays ont été arrêtés après la mort d’Amini et plus de 500 seraient morts, selon l’ONU Certains ont été exécutés publiquement.

Bien que des milliers de manifestants aient été officiellement graciés, les dirigeants du pays tentent de revenir au statu quo : réimposant des codes vestimentaires stricts et renvoyant la police des bonnes mœurs dans les rues. Le parlement iranien étudie également un nouveau projet de loi, que les Nations Unies ont qualifié de forme de « apartheid de genre » cela pourrait imposer des sanctions plus sévères aux femmes qui refusent de porter le hijab.

Dans les semaines qui ont précédé l’anniversaire, des militantes des droits des femmes ont été arrêtées, accusées d’avoir tenté d’organiser davantage de manifestations, et le groupe de défense des droits humains Amnesty International signalé une « campagne impitoyable de harcèlement et d’intimidation » contre les familles des manifestants tués.

La sécurité a été renforcée dans la capitale, Téhéran, ces derniers jours, même s’il n’y a eu aucun signe de protestation dans les grandes villes. Les sites de réseaux sociaux restent interdits dans le pays et les médias d’État n’ont pas parlé de cet anniversaire, mais ont publié ces dernières semaines des articles sur ce qu’ils appellent des « mensonges » racontés par la famille Amini sur la mort de Mahsa.

Manifestants près de l’ambassade iranienne à Rome à l’occasion du premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, 22 ans. Mauro Scrobogna / AP

Son père, Amjad, a été convoqué et interrogé après que la famille plans révélés d’organiser un mémorial pour leur fille, le Kurdistan Human Rights Network, une organisation à but non lucratif qui documente les violations des droits humains au Kurdistan et en Iran, dit cette semaine. NBC News n’a pas vérifié l’affirmation selon laquelle il aurait été interrogé.

Dans une interview exclusive avec NBC News, le président iranien Ebrahim Raisi a averti que ceux qui tenteraient de créer l’instabilité dans la République islamique paieraient un « prix élevé ».

Interrogé sur les efforts du gouvernement pour réprimer toute activité de protestation avant l’anniversaire, Raïssi a déclaré que son gouvernement était prêt à écouter les véritables manifestants mais ne tolérerait pas les tentatives de déstabilisation du pays.

« Soyez assurés que la République islamique d’Iran a toujours été prête à écouter (les) paroles des manifestants. Sur n’importe quelle question, nous sommes tout ouïe », a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un traducteur gouvernemental.

« Et ceux qui ont l’intention d’abuser du nom de Madame Amini, sous prétexte d’être un agent des étrangers pour créer cette instabilité dans le pays, nous savons ce qui (…) leur arriverait », a ajouté Raïssi.

Les États-Unis et leurs alliés ont sanctionné de hauts responsables iraniens pour leur rôle dans la répression. En annonçant vendredi une nouvelle série de sanctions, le président Joe Biden a déclaré que « l’histoire de Mahsa ne s’est pas terminée avec sa mort brutale », ajoutant qu’elle avait « inspiré un mouvement historique » dont l’impact s’est fait sentir à travers le monde.

Des manifestants brandissent des portraits de Mahsa Amini alors qu’ils se rassemblent devant le consulat iranien à Istanbul, le 29 septembre 2022. Yasin Akgul / AFP via Getty Images

« Le régime se prépare à ce jour depuis très longtemps », a déclaré Afshin Shahi, professeur agrégé de politique au Moyen-Orient à l’université de Keele en Angleterre. «Ils ont peur que les manifestants et la société civile profitent de cet anniversaire pour se soulever à nouveau.»

Le pays est engagé dans une « guerre d’usure » où la population continue de défier le régime et où le gouvernement poursuit son programme sans faire de concessions, a-t-il ajouté.

Les arrestations et les exécutions ont créé un climat de peur, mais le désir de changement n’a pas disparu, a déclaré Shahi.

Malgré la nouvelle répression, Ghaemi, du Centre pour les droits de l’homme en Iran, s’attend toujours à des « manifestations spontanées » à travers l’Iran, quoique à une échelle bien moindre.

Le sentiment de défiance à travers le pays reste fort, a-t-il déclaré, et le message fondamental qu’il entend souvent de la part des militants est que l’Iran a changé et qu’il n’y a pas de retour en arrière.

« En ce sens, le message est que ce mouvement est bien vivant », a-t-il déclaré. « Et ce n’est pas parce que nous ne sommes pas dans la rue que nous sommes vaincus. »