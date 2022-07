Les protestations économiques font rage dans le monde entier alors que les défis de l’inflation, de la guerre en Ukraine et du coronavirus augmentent

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les protestations économiques sont de plus en plus fréquentes dans le monde alors que les défis provoqués par la flambée de l’inflation, le coronavirus et la guerre en Ukraine font déborder les tensions.

Les manifestations – qui auraient été accueillies par la violence dans des pays comme la Chine – se déroulent dans plusieurs pays, notamment aux Pays-Bas, en Argentine, au Sri Lanka et en Albanie.

“La démission du ministre de l’Economie a montré qu’il y a un effondrement économique et financier qui affecte la vie des travailleurs, de toute la population”, a déclaré à Reuters Marcelo Ramal, membre du Parti des travailleurs, depuis l’Argentine, où l’inflation atteint actuellement plus de 60 %. %. “Il faut considérer que cette année, nous aurons environ 80 à 90% d’inflation avec des salaires qui n’augmentent pas aussi vite.”

Les sombres conditions économiques qui se préparent dans le troisième pays d’Amérique du Sud le plus peuplé ont incité les habitants en colère à se rendre aux portes du palais du président argentin Alberto Fernandez, incitant le dirigeant assiégé à déclarer le week-end dernier que “nous devons marcher sur la voie de l’équilibre budgétaire et stabiliser la devise.”

LES FLICS CHINOIS “BATTENT” LES MANIFESTANTS indignés d’avoir des comptes bancaires gelés

De l’autre côté de l’Atlantique, aux Pays-Bas, des agriculteurs ont semé la pagaille après avoir formé leur propre version du « convoi de la liberté » du Canada, bloqué des autoroutes avec des tracteurs, incendié des balles de foin et pris d’autres mesures pour protester contre l’objectif récent du gouvernement de réduire les émissions qui pourrait forcer certaines fermes à fermer.

Le gouvernement néerlandais vise à réduire les émissions d’azote et d’ammoniac de 50 % d’ici 2030 dans le but d’améliorer la qualité de l’air, du sol et de l’eau. Les plans comprennent la réduction des engrais utilisés dans les fermes et la réduction du nombre de têtes de bétail d’environ 30 %.

Cependant, les agriculteurs craignent que les mesures ne nuisent à leurs moyens de subsistance et ont utilisé leurs tracteurs et camions pour bloquer les centres de distribution des supermarchés, entraînant brièvement des pénuries de produits frais.

Des agriculteurs ont également affronté la police devant le domicile du ministre chargé de la politique gouvernementale en matière d’azote. Un agent a ouvert le feu sur un tracteur conduit par un jeune de 16 ans. Après avoir été initialement détenu pour suspicion de tentative d’homicide involontaire, le jeune conducteur a été libéré sans inculpation.

En Albanie la semaine dernière, des milliers de partisans de l’opposition ont organisé une manifestation pacifique dans la capitale Tirana, exhortant le gouvernement de centre-gauche à démissionner en raison de la crise du coût de la vie et de la corruption présumée.

L’Albanie a connu une hausse des prix des produits alimentaires de base et du carburant liée à la guerre en Ukraine et à l’impact durable de la pandémie de coronavirus.

LES AGRICULTEURS NÉERLANDAIS FORMENT DES “CONVOITS DE LA LIBERTÉ” POUR PROTESTER CONTRE LES RÈGLES ENVIRONNEMENTALES STRICTES DU GOUVERNEMENT

Au Sri Lanka, pays d’Asie du Sud-Est, les manifestants jurent d’occuper le palais présidentiel du pays et la maison du Premier ministre jusqu’à ce qu’ils soient chassés du pouvoir.

Confrontés à de graves pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments, les manifestants ont pris d’assaut samedi la maison du président assiégé Gotabaya Rajapaksa, son bureau en bord de mer et la résidence officielle de son Premier ministre.

Les deux responsables ont déclaré qu’ils céderaient aux demandes de démission. Pendant des jours, les gens ont afflué vers le palais présidentiel, le transformant presque en une attraction touristique – nager dans la piscine, s’émerveiller devant les peintures et se prélasser sur les lits empilés avec des oreillers. À un moment donné, ils ont également brûlé la maison privée du Premier ministre.

En Chine, la police a “battu” dimanche des citoyens qui se sont rassemblés pour protester contre le gel de leurs comptes bancaires en raison des politiques de COVID-19, selon des manifestants.

Les protestations se sont concentrées sur trois banques desservant principalement des communautés rurales qui ont gelé des millions de dollars sur des comptes depuis avril. Environ 1 000 manifestants se sont rassemblés pour demander le déblocage de leurs fonds devant la succursale de Zhengzhou de la Banque centrale chinoise, mais ils disent avoir été accueillis avec violence.

“Ce qui fait l’objet de protestations … ce sont des réglementations draconiennes qui écrasent les secteurs de l’agriculture et de l’énergie au nom de politiques climatiques extrémistes”, a déclaré Victoria Coates, ancienne conseillère adjointe à la sécurité nationale sous l’administration Trump, à Fox News Digital. “Maintenant, nous entendons que la Colombie et même le Canada pourraient emboîter le pas.

“Si l’administration Biden poursuit sa politique actuelle”, a-t-elle ajouté, “je crains que l’Amérique ne soit pas loin derrière”.

