Les protestations éclatent en France et en Grèce contre les nouvelles restrictions sur les coronavirus et les mandats partiels de vaccin

Les autorités régionales de Barcelone attendaient jeudi qu’un juge donne leur feu vert à leur décision d’imposer un couvre-feu nocturne dans le nord-est de l’Espagne alors que la variante delta se propage. Un tribunal espagnol avait jugé la veille que des règles strictes confinant les résidents chez eux l’année dernière dans le but de lutter contre les infections étaient inconstitutionnelles.

Les nouveaux cas de coronavirus à Tokyo ont de nouveau atteint un sommet en six mois jeudi, avec plus de 1 300 infections signalées dans la capitale japonaise au cours des dernières 24 heures, huit jours seulement avant le début des Jeux olympiques.

Des responsables australiens à Melbourne ont déclaré jeudi qu’ils mettaient la ville et le reste de l’État de Victoria dans un verrouillage instantané de cinq jours, car une épidémie croissante de la variante plus virulente du delta échappe à la réponse pandémique par ailleurs réussie du pays.

L’Indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde, est devenue le foyer de la pandémie en Asie alors qu’elle lutte contre la propagation de la variante delta. La nation à majorité musulmane a enregistré mercredi son plus grand nombre de cas quotidiens, enregistrant plus de 54 000 infections.