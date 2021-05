Les protestations des fans ont affecté l’équipe

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que ses joueurs avaient été affectés par les manifestations de fans contre la famille Glazer alors que le club se préparait à accueillir de nouveau des supporters à Old Trafford pour la première fois en plus d’un an.

United n’a remporté que deux de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues, tandis que les troubles des supporters ont tourné en arrière-plan à la suite de la tentative infructueuse du club de rejoindre la Super League européenne.

Avant la défaite 4-2 contre Liverpool, les joueurs ont été contraints de passer la journée au stade plutôt que de se préparer dans un hôtel de Manchester.

Pour la première fois depuis mars 2020, les fans seront présents pour la visite de Fulham à Old Trafford mardi et Solskjaer espère pouvoir aider à unifier le club après des semaines de troubles.

« Je ne voulais pas l’utiliser comme excuse parce que nous avons perdu deux matchs, mais c’est sûrement une raison derrière les performances », a déclaré Solskjaer. «Je ne dis pas que cela ne les a pas affectés, mais j’ai été impressionné par leur professionnalisme et la façon dont ils s’y sont pris.

« Je pense que l’ambiance dans n’importe quel club et la relation entre l’équipe et les supporters sont vitales pour ce qui se passe sur le terrain. Les joueurs sont tous des êtres humains, nous sommes tous des êtres humains, et nous réagirons pour faire revenir nos supporters. une manière positive.

« Ils nous ont toujours donné plus d’énergie et j’espère que les joueurs donneront aux fans une raison de se réjouir et c’est ce sur quoi nous devons nous concentrer. C’est un grand match pour nous à cet égard. »

Les fans ont protesté contre la propriété des Glazers de Manchester United Photo de Sportinfoto / DeFodi Images via Getty Images

La victoire sur Fulham garantirait à United la deuxième place dans le première ligue avec un jeu à revendre. Cela représenterait leur plus haut résultat depuis 2018, mais Solskjaer a déclaré qu’il ne le classerait pas comme une réalisation significative.

« C’est une bonne performance mais on ne peut pas dire que c’est un exploit, ce n’est pas un exploit », a-t-il ajouté.

« Nous avons pris des mesures en tant qu’équipe, nous ne sommes pas là où nous voulons être, nous savons que nous avons des lacunes en tant que groupe, il y a des parties du jeu que nous devons améliorer mais j’ai le sentiment que nous avons fait des progrès. dans la plupart des endroits et j’ai été très satisfait des joueurs et je dois dire que j’ai été impressionné par eux, mais nous voulons aussi passer à l’étape suivante. «

Solskjaer a également déclaré qu’il y avait des discussions prévues avec Juan Mata avec l’avenir du milieu de terrain en suspens. Il n’a plus de contrat cet été, bien que le club ait la possibilité de prolonger son contrat d’un an.

« J’ai maintenu le dialogue avec Juan et nous devons reparler très bientôt », a déclaré Solskjaer. « Bien sûr, il n’a pas joué autant qu’il le souhaiterait et c’est une décision que nous prendrons avec lui.

« Il est en charge de son propre avenir, il a été un si bon serviteur pour le club, mais il est difficile de laisser de bons joueurs et de bonnes personnes en dehors de l’équipe et il s’agit de ce qu’il veut comme prochaine étape de sa carrière.

« Est-ce pour jouer sa carrière ici ou est-ce pour aller ailleurs? Nous n’avons pas encore pris la décision finale. »