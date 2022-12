Les protestations de la Chine contre le zéro-Covid montrent les fissures dans le récit du pays

En juin, le président Xi Jinping a défendu la stratégie « zéro-Covid » de la Chine comme étant « correcte et efficace ». Ne rien faire – ou « rester à plat », comme Xi l’a appelé – aurait signifié la dévastation.

Aujourd’hui, les manifestations remettent en question les politiques strictes de verrouillage de Covid de la Chine, et à travers cela, l’histoire que le gouvernement chinois a racontée sur son contrôle correct et efficace de la pandémie. Ce récit va au cœur de l’image que la Chine essaie de vendre chez elle, et dans une certaine mesure, à l’étranger : que le succès de Pékin contre Covid-19 prouve également la légitimité et la supériorité de son modèle de gouvernement. Surtout par rapport aux démocraties libérales, comme les États-Unis.

« Il y a un très fort désir de Pékin de dire non seulement au peuple chinois – mais aussi de montrer au monde – à quel point le gouvernement chinois est responsable envers son propre peuple, et comment le gouvernement chinois prend toutes les décisions difficiles, exécute tous les une pression difficile, afin de protéger des vies humaines », a déclaré Yun Sun, chercheur principal et directeur du programme Chine au Stimson Center.

Le gouvernement chinois pensait avoir un cas convaincant, du moins dans les premiers stades de la pandémie. Après les premiers échecs de Pékin à identifier et contenir Covid-19, le gouvernement chinois a institué des politiques strictes – tests de masse, quarantaines strictes, surveillance – pour essayer de maintenir les cas de Covid-19 à zéro ou près de zéro. Cela signifiait beaucoup moins de cas et beaucoup moins d’hospitalisations et de décès. Comparez cela aux États-Unis, qui ont lutté pour contenir Covid-19 et ont été déchirés par des divisions politiques, qui, ensemble conduire à un patchwork chaotique de politiques aux côtés de centaines de milliers de morts.

Alors que les États-Unis et de nombreux autres pays faisaient face à des vagues de restrictions, de réouvertures et de résurgences, la Chine a commencé à revenir à quelque chose de presque normal au début de 2021. Bien qu’il y ait de bonnes raisons de douter des statistiques officielles de la Chine sur le Covid-19, le pays a enregistré environ 30 000 morts contre plus d’un million aux États-Unis – mais aussi beaucoup moins que les pays d’Europe occidentale, ou même les démocraties proches, comme le Japon. Tous ont des populations beaucoup plus petites que la Chine.

Le gouvernement chinois voulait “faire valoir qu’aux États-Unis capitalistes, en démocratie, ils se sont lâchés parce que le gouvernement avait besoin de vous forcer à retourner au travail, et ils ne se souciaient pas vraiment du coût humain de cela”, a déclaré Jacob. Stokes, chercheur principal du programme de sécurité indo-pacifique du CNAS. “Et il y a un élément où ils croient vraiment cela.”

Mais une fois sur la voie du zéro Covid, la Chine n’avait pas de chemin facile. Alors que d’autres pays investissaient dans des campagnes de vaccination et commençaient à rouvrir plus complètement, la Chine s’est engagée à maintenir les cas et les décès à un niveau bas jusqu’en 2021 et 2022, ce qui signifiait verrouiller des villes de millions de personnes et devoir réintroduire des tests et des mesures de quarantaine qui semblaient souvent arbitraires et étaient coûts réels lourds et imposés. Les dernières manifestations ont commencé après la mort d’un incendie à Urumqi, où les habitants étaient enfermés, ont déclenché une colère quant à savoir si la promesse de la Chine – que son modèle protégeait le public – restait vraie.

Le gouvernement chinois a vendu un récit de la façon dont il a réussi à vaincre Covid. Ensuite, le récit s’en est éloigné.

Ce récit a été essentiel pour le président Xi. Il compense les premiers échecs consécutifs à l’épidémie de Wuhan. Cela justifie le ralentissement économique de la Chine. Il justifie les mesures draconiennes, le sacrifice public, le bilan mental et émotionnel ; en fin de compte, nous nous soucions de vous, le public chinois, de votre santé et de votre sécurité. La Chine a présenté sa gestion de Covid-19 comme une démonstration de responsabilité, de stabilité et de leadership dans le monde, et cela a été renvoyé au public. Une enquête menée au début de la pandémie a montré que le public chinois considérait la gestion de Covid par la Chine comme une indication de son ascension mondiale, en particulier par rapport au désarroi aux États-Unis.

Mais le triomphalisme de la Chine semble maintenant avoir de sérieuses limites – à savoir que la Chine n’avait pas de véritable plan de sortie de cette stratégie de confinement stricte, d’autant plus que Covid-19 évoluait et, avec les variantes omicron, devenait encore plus transmissible. La campagne de vaccination en Chine a également échoué ; ses vaccins ne sont pas aussi efficaces et une grande partie de sa population âgée reste non vaccinée. Le gouvernement chinois a activement promu la désinformation sur les vaccins à ARNm les plus largement utilisés en Occident, ce qui a fermé une voie qui aurait pu aider à combattre le virus, et les a rendus encore plus dépendants des vaccins locaux.

Le gouvernement chinois “avait un peu d’orgueil, je pense, sur la mesure dans laquelle ce modèle signifiait qu’il allait toujours être meilleur que le reste du monde”, a déclaré Stokes. “Et parce que cela est devenu une partie d’un argument politique, je pense que cela a probablement submergé le processus politique lié à la santé publique.”

Le gouvernement semble susceptible d’assouplir les politiques les plus strictes de Covid-19, en assouplissant certaines restrictions de verrouillage et de test. Mais cela signifiera également probablement une augmentation du nombre de cas, et selon l’ampleur réelle de l’ouverture, cela pourrait être un pic dramatique dans une population qui a un déficit immunitaire massif par rapport à d’autres pays du monde. Et si tel est le cas – que Covid-zéro n’a pas émoussé le pire de la pandémie, mais l’a plutôt retardée et retardée, le gouvernement chinois n’utilisant jamais le temps de préparer une véritable transition pour s’en éloigner – cela sape le “correct et efficace » récit du zéro-Covid.

«Étant donné la réalité que la Chine a fondamentalement eu si peu de dévastation en termes d’effets sur la santé, cela écraserait vraiment le récit. Et je pense que ce récit est important », a déclaré Jeremy Lee Wallace, professeur agrégé à l’Université Cornell qui étudie la Chine et les systèmes autoritaires.

Pourtant, le défi des manifestants montre également que le récit chinois de Covid a déjà commencé à s’éroder. Mais trois ans plus tard, la pandémie et les circonstances ont évolué. L’économie chinoise s’est effondrée, affaiblissant l’autre marché du système autoritaire chinois, un sacrifice des libertés politiques et civiles pour la promesse de croissance économique et de stabilité. Cette frustration déborde, surtout maintenant, avec le reste du monde largement ouvert et la Chine toujours largement fermée et fermée. Le gouvernement chinois peut essayer de censurer cela – par exemple, essayer de recadrer des foules sans masque et hurlantes à la Coupe du monde à la télévision – mais il est impossible de l’obscurcir complètement.

“Au cours des premiers mois de la pandémie, le gouvernement chinois a montré en surface, juste une compétence en termes de réduction des chiffres – mais ces efforts ne sont clairement pas gratuits”, a déclaré Joshua Byun, boursier postdoctoral à l’Université de Pennsylvanie qui a interrogé comment Covid-19 a affecté les sentiments de politique étrangère parmi le public chinois en 2020. “Ils ont vraiment mis un frein aux moyens de subsistance des gens ordinaires, et c’est ce que nous voyons s’exprimer contre le gouvernement et dans les rues de Pékin.”

Le gouvernement chinois se soucie le plus de son public national. Mais ces manifestations affectent leur image mondiale – et leurs ambitions

Comme l’ont dit les experts, le public national est le plus important ici, mais le gouvernement chinois voit également l’intérêt d’amener le reste du monde à acheter ce qu’il vend. Et dans les premiers stades de la pandémie, ce n’était pas une vente totalement difficile – et cela a peut-être également aidé d’autres pays à défendre et à promouvoir des politiques strictes de verrouillage et de voyage.

Mais en utilisant le succès de Covid de la Chine comme un contraste avec d’autres pays, en particulier les démocraties libérales, il a toujours été clair qu’il s’agissait d’une politique descendante. Bien que Pékin ait tenté de blâmer les responsables locaux pour les succès et les échecs de Covid, il a finalement connecté le zéro-Covid à son système centralisé, et Xi Jinping lui-même – qui, soit dit en passant, est désormais essentiellement le leader à vie. Et l’insistance de la Chine sur sa singularité l’a également rendue vulnérable dans d’autres domaines, le plus évidemment son rejet des vaccins fabriqués en Occident qui pourraient être plus efficaces que la récolte actuelle de vaccins fabriqués en Chine, et dont l’adoption contribuerait au moins à accélérer les efforts de vaccination, surtout parmi les plus vulnérables.

Et tout cela pourrait nuire à certains des pouvoirs de persuasion de la Chine auprès du reste du monde. Certains universitaires ont fait valoir que Xi voulait remodeler le monde autour du leadership chinois, utiliser son pouvoir pour réinitialiser l’agenda mondial afin qu’il s’aligne sur ses intérêts, et non sur ceux des États-Unis. La Chine a utilisé son influence économique, en particulier dans le monde en développement, pour tenter d’y parvenir, mais elle a également utilisé ces contrastes pandémiques avec l’Occident pour promouvoir son image de partenaire le plus fiable, stable et moins chaotique.

Cela est particulièrement vrai dans les pays du Sud, où la Chine a beaucoup investi pour essayer d’étendre sa portée. « Quelle est l’image que la Chine présente aux pays du Sud en ce moment ? Ils suggèrent souvent qu’ils ont une meilleure «démocratie» que l’Occident, qu’ils ont des connaissances chinoises particulières en matière de gouvernance qu’ils souhaitent partager avec les pays en développement », a déclaré Joshua Eisenman, professeur agrégé de politique à la Keough School of Global Affairs. à l’Université de Notre-Dame.

“Je pense que nous devrions nous demander si cet effort est en train d’être annihilé ici, car il est peu probable que quiconque regarde la répression du zéro Covid en Chine dise:” Donnez-moi une partie de cela “.”

Et bien que l’on ne sache pas comment ces manifestations se dérouleront et à quel point elles représenteront un défi pour le régime de Xi, elles rappellent que même si le gouvernement chinois réprime et censure sa population, il y a des limites à sa portée. . “Je pense que les manifestations ont vraiment montré clairement que la Chine n’est pas un monolithe – tout le monde n’est pas d’accord avec Xi Jinping et Xi Jinping jusqu’au bout”, a déclaré Wallace. «Il y a beaucoup d’opinions diverses à l’intérieur de la Chine, et que les gens ont leurs propres idées sur leurs priorités en matière de liberté en matière de santé publique et leur volonté de parler. Et les gens sont prêts à le faire même dans cet État très fermé. »

Comme l’a dit Wallace, cela a des implications importantes pour les perceptions mondiales de la Chine, pas tant pour savoir si le régime est faible ou fort, mais même dans un État autoritaire, tout le monde ne marche pas au même rythme que les images – et le récit – que les communistes chinois Parti a cherché à créer.