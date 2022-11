Les protestations de la Chine contre le «zéro Covid» font suite à des mois de douleur économique

M. Cai, 28 ans, a déclaré que chaque vague d’infections avait entraîné plus d’austérité de la part des entreprises clientes qui ont réduit leurs dépenses en friandises pour les employés afin de préserver leur budget. Il a déclaré avoir également été contraint de fermer son magasin pendant un mois lorsque Shenzhen a imposé des restrictions sur le parc où il exploite son magasin. Il ne sert plus à rien, a-t-il ajouté, de planifier à l’avance car tout dépend de la propagation ou non de Covid.

«S’il n’y a pas de Covid, je peux certainement gagner. Quand il y a Covid, je ne peux pas », a déclaré M. Cai.

L’impact s’est également étendu aux grandes entreprises. Selon le Bureau national des statistiques, la baisse des bénéfices globaux des entreprises industrielles chinoises s’est accélérée en octobre. Les bénéfices des 41 secteurs industriels chinois ont chuté de 3% entre janvier et octobre, une baisse plus prononcée par rapport à une baisse de 2,3% entre janvier et septembre, indiquent les chiffres publiés dimanche.

Le succès initial de la Chine pour contenir Covid a commencé à s’effondrer cette année avec la propagation de la variante plus infectieuse d’Omicron. Le gouvernement prévoyait une croissance modeste de 5,5% pour 2022 en mars, plusieurs semaines avant qu’une forte augmentation des infections ne pousse Shanghai à l’isolement et ne mette l’économie à l’arrêt. Une série d’épidémies ultérieures plus petites a continué de tester les limites de la stratégie de tolérance zéro de la Chine, mettant l’objectif de croissance économique du gouvernement hors de portée.