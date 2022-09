Les protestations contre Mahsa Amini se poursuivent en Iran alors que la répression s’élargit

Les manifestations se sont poursuivies à Téhéran et dans d’autres villes iraniennes dimanche pour un 10e jour, avec des vidéos montrant de grandes manifestations malgré le resserrement des restrictions sur Internet et une répression croissante des forces de sécurité, ont déclaré des groupes de surveillance.

Les manifestations – des effusions de colère contre les sévères restrictions imposées à la tenue vestimentaire des femmes qui ont conduit à l’arrestation d’Amini et à des véhicules pour des plaintes plus profondément enracinées contre l’establishment clérical iranien – se sont étendues à l’ensemble des 31 provinces iraniennes et sont les plus importantes depuis les manifestations nationales d’il y a trois ans. ont rencontré une réponse de sécurité mortelle qui a tué des centaines de personnes.