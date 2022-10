Les protestations contre l’Iran prennent de l’ampleur partout au Canada

Alors que les soulèvements se poursuivent en Iran, les Canadiens de tout le pays manifestent leur soutien en organisant et en manifestant, démontrant leur solidarité envers les milliers de personnes qui risquent leur vie pour démanteler le régime.

Des manifestations organisées par des groupes locaux de défense des droits humains et des organisations irano-canadiennes ont eu lieu samedi à Toronto, Winnipeg, Halifax, Montréal et d’autres communautés à travers le Canada. Des milliers de personnes ont défilé pour le peuple iranien qui proteste pour les droits de l’homme.

“C’est un défi sérieux pour la République islamique et certainement une crise de légitimité à laquelle ils sont confrontés”, a déclaré samedi Negar Mortazavi, animateur de The Iran Podcast, sur CTV News Channel. « Le gouvernement, ou le régime, a été disposé et capable de réprimer ces types de manifestations avec une violence très brutale, en tirant directement sur les manifestants par les forces de sécurité.

Le tumulte a été déclenché fin septembre lorsque Mahsa Amini, 22 ans, est décédée alors qu’elle était détenue par la soi-disant «police de la moralité», une unité qui applique le port du foulard obligatoire pour les femmes et les filles en Iran. Elle a été emmenée dans un “centre de rééducation” pour ne pas avoir porté correctement son hijab et est décédée plus tard. Sa famille dit qu’elle a été battue à mort tandis que les autorités disent qu’il s’agissait d’une crise cardiaque.

La mort d’Amini est devenue un symbole de l’oppression à laquelle les Iraniennes sont confrontées depuis des décennies.

En Iran, des milliers de personnes défilent dans les rues et de nombreuses femmes et filles continuent de retirer leur foulard pour soutenir Amini. Le gouvernement a à son tour utilisé des tactiques violentes pour faire taire les manifestants. Plus de 200 personnes ont été tuées et des milliers ont été arrêtées, a rapporté l’Associated Press

Une femme qui a parlé à CTVNews.ca samedi a déclaré que regarder à l’étranger depuis le Canada les «violations des droits de l’homme» en cours est terrifiant.

“Je ne suis pas seulement effrayée et inquiète pour mes frères et sœurs et mes nièces et neveux (qui) vivent là-bas”, a-t-elle déclaré au téléphone samedi. “Je suis plus inquiet de ce qui se passe pour tous ces petits enfants et ces jeunes dans la rue.”

CTVNews.ca protège l’identité de la femme à sa demande pour des raisons de sécurité.

Il y a plus de dix ans, elle et son mari ont déménagé au Canada dans le but d’offrir une vie meilleure à leur fille. Aujourd’hui, elle vit dans la région du Grand Toronto et se dit fière des gens qui manifestent en Iran.

“C’est tellement courageux, et les lycéennes, les autres jeunes filles dans la rue et la façon dont les autres hommes et les jeunes garçons les soutiennent, je suis si fière d’elles”, a-t-elle déclaré. “Mais en même temps, j’ai tellement peur pour eux.”

La semaine dernière, l’alpiniste iranienne Elnaz Rekabi a concouru en Corée du Sud sans son foulard. La BBC a rapporté qu’elle avait disparu peu de temps après, seulement pour qu’elle refait surface à Téhéran, la capitale iranienne, faisant ce que certains appellent des excuses forcées pour l’acte “involontaire”.

Au lieu de cela, les manifestants ont pris Rekabi comme un autre symbole de la poursuite du soulèvement.

La femme iranienne de la GTA était présente lors des précédentes manifestations de 2009, après que l’élection présidentielle iranienne ait été en proie à des irrégularités et à des allégations de fraude électorale. Elle dit que le mouvement en 2022 est beaucoup plus important.

“Je connais le régime, je connais les gens et je connais la situation et je crois totalement que cette fois, ce n’est pas seulement une manifestation… c’est le début de la révolution”, a-t-elle déclaré.

Des manifestations généralisées plus récentes comme celle-ci se sont emparées de l’Iran en 2019 lorsque les Iraniens ont manifesté leur colère face à la flambée des prix de l’alimentation et de l’essence. Mortazavi a déclaré que l’utilisation de tactiques vicieuses aura un effet mitigé sur ce soulèvement.

“Nous voyons des images extrêmes de courage et de bravoure, en particulier de la part de femmes (et) de jeunes filles qui risquent leur vie en continuant à manifester à l’intérieur du pays”, a-t-elle déclaré. “Mais cela (la violence) a définitivement pour effet d’effrayer les gens et de réduire essentiellement certains des manifestants avec la présence des forces de sécurité.”

Le gouvernement canadien a réagi aux protestations en Iran en interdisant de façon permanente aux hauts dirigeants du régime d’entrer dans le pays, en restreignant les transactions financières avec l’Iran et en appliquant des sanctions.

Plus récemment, le gouvernement a imposé des sanctions ciblées aux responsables iraniens, en mettant l’accent sur ceux qui sont liés à la propagande et à la torture, notamment l’agence de presse Fars, qui serait affiliée au Corps des gardiens de la révolution islamique, et le Conseil des gardiens de l’Iran, qui bloque les élections candidats qui ne s’alignent pas sur l’idéologie du régime.

Au 19 octobre, le Canada avait imposé des sanctions à 89 individus et 177 entités iraniens.

De nombreux partisans pensent que les manifestations sont une révolution provoquant un changement généralisé à travers l’Iran. Mortazavi dit qu’il est trop tôt pour savoir si les manifestations auront le résultat que les gens espèrent.

“Ils scandent la fin du système, de la discrimination, de la suppression de cette inégalité, de l’injustice”, a-t-elle déclaré. « Les manifestants pourront-ils continuer et se maintenir ? Cela dépend de nombreux facteurs de la durée de ce mouvement, en particulier à l’intérieur du pays.