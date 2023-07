Les protestations contre l’exemption des essais pour les Jeux asiatiques s’enflamment ; Atteint le siège de l’IOA

De nombreux lutteurs juniors, leurs parents et entraîneurs sont arrivés au siège de l’IOA ici jeudi, exigeant le retrait de l’exemption accordée à Vinesh Phogat et Bajrang Punia des essais des Jeux asiatiques, un jour après qu’une manifestation similaire a été organisée à Hisar de l’Haryana.

Environ 150 personnes, dont des membres de la famille des lutteurs, souhaitent rencontrer le président de l’Association olympique indienne (IOA), PT Usha, et le chef du panel ad hoc, Bhupender Singh Bajwa.

« Tout ce que nous voulons, c’est une réunion avec les hauts gradés de l’IOA. Nous n’accepterons aucune décision biaisée. C’est faux. Nous sommes ici pour demander au panel de retirer l’exemption accordée à Bajrang et Vinesh », a déclaré Vikas Bhardwaj, l’entraîneur du prometteur Antim Panghal, à PTI.

Le champion du monde U20 en titre Panghal et le champion asiatique U23 Sujeet Kalkal avaient qualifié la décision du comité ad hoc d’injuste et injuste et affirmé qu’ils étaient capables de battre Bajrang et Vinesh s’ils étaient opposés à eux lors des essais.

Le duo n’était cependant pas présent à l’IOA Bhawan.

Le panel ad hoc de l’IOA, dirigé par Bajwa, avait annoncé mardi les critères, indiquant que des essais auront lieu dans toutes les catégories, mais ils ont déjà sélectionné des lutteurs dans les catégories de poids libre 65 kg hommes et 53 kg femmes.

Panghal et Sujeet ont également déposé une requête auprès de la Haute Cour de Delhi, exigeant qu’une directive soit émise au comité ad hoc de l’IOA pour annuler l’exemption accordée à Bajrang et Vinesh.

