Les protestations contre les règles de verrouillage strictes s’intensifient en Chine alors qu’un journaliste britannique «battu et frappé à coups de pied par la police» couvrant les troubles | Nouvelles du monde

Les protestations contre les restrictions strictes du COVID se sont intensifiées dans toute la Chine – alors qu’un journaliste britannique a été vu battu et frappé à coups de pied par la police.

Des manifestants et des policiers se sont affrontés à Shanghai dimanche soir, bien qu’ils aient été enlevé de force par la police à l’aide de gaz poivré quelques heures plus tôt.

Il s’agissait de la troisième nuit de chaos qui s’est propagée à certaines des plus grandes villes du pays, dont Wuhan, le premier épicentre du coronavirus il y a près de trois ans.

Analyse : pourquoi c’est un défi majeur pour le parti communiste au pouvoir

Dimanche soir, la BBC a déclaré que l’un de ses journalistes, Ed Lawrence, travaillait comme “journaliste accrédité” lorsqu’il a été “battu et frappé à coups de pied par la police” alors qu’il couvrait les manifestations.

Des images sur les réseaux sociaux le montraient traîné au sol avec des menottes, tandis que dans une autre vidéo, il a été vu en train de dire: “Appelez le consulat maintenant.”

Selon des responsables, M. Lawrence a été arrêté “pour son propre bien” au cas où il aurait attrapé un coronavirus dans la foule, mais la BBC s’est dite “extrêmement préoccupée” par son traitement et a ajouté : “Nous ne considérons pas cela comme une explication crédible”.

UN L’équipe de Sky News à Shanghai a vu la police se déplacer rapidement et de manière décisive, poussant les manifestants à tenter de les disperser, mais la foule n’est pas partie.

Ils ont également vu plusieurs personnes dans les rues de Shanghai se faire arrêter par la police lundi matin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:06

Sky News assiste à une manifestation à Shanghai



En attendant, protestez contre Président Xi JinpingLa politique de confinement zéro COVID de s’est propagée en dehors de l’Extrême-Orient, avec entre 100 et 300 personnes rassemblées devant l’ambassade de Chine à Londres.

Une femme d’un groupe appelé China Deviants a déclaré à Sky News qu’ils avaient décidé d’exprimer leur colère contre le régime du président Xi parce que “les gens en Chine sont opprimés”.

Elle a ajouté : « Nous avons été opprimés pendant des années, des décennies, et nous voulons changer cela. Nous devons nous dresser contre ce régime autoritaire.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Elle a déclaré que, comme beaucoup de ses compatriotes et compatriotes en Chine, leur colère avait débordé après un incendie dans la ville d’Urumqi jeudi. qui a tué au moins 10 personnes.

La ville est soumise à des fermetures sévères depuis plus de trois mois pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le cadre de la politique chinoise “zéro-COVID”.

Lire la suite:

L’application « code vert » : comment la politique chinoise Zéro COVID transforme les villes, les parcs, les restaurants et les magasins en forteresses numérisées

Des vidéos sur les réseaux sociaux avaient montré un arc d’eau provenant d’un camion de pompiers éloigné tombant en deçà de l’incendie, déclenchant des vagues de commentaires en colère en ligne. Certains ont déclaré que les camions de pompiers avaient été bloqués par des barrières de contrôle de la pandémie ou par des voitures bloquées après la mise en quarantaine de leurs propriétaires, mais cela n’a pas été vérifié.

Lire la suite:

Qui sont les Ouïghours et pourquoi sont-ils opprimés par la Chine ?

La femme, qui a couvert son visage par peur d’être punie, a déclaré: “Cela a déclenché la rage. Nous nous levons pour faire entendre la voix de ces personnes. Nous défendons la justice.

“Nous voulons parler, et nous voulons que les gens l’entendent.”

China Deviants est un groupe à but non lucratif et appelle les autres à se joindre à eux pour “rejeter la dictature”.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:31

Dominic Waghorn de Sky évalue les manifestations qui ont balayé plusieurs villes chinoises



Une déclaration du groupe a déclaré : « Nous nous engageons à réveiller le peuple chinois contre le dictateur, en laissant le peuple chinois et la communauté internationale se rendre compte que : un gouvernement non élu ne peut pas représenter la voix du peuple chinois.

“Nous avons besoin de démocratie et de liberté, et nous rejetons la dictature.”

Alors que les manifestants retournaient à Shanghai, Amnesty International a qualifié leur décision de « courage remarquable ».

Lire la suite:

Pékin « effectivement sous verrouillage »

La frustration liée au verrouillage grandit dans l’épicentre de la Chine

La Chine adhère à sa politique stricte de zéro-COVID même si une grande partie du monde essaie de coexister avec le coronavirus.

Le pays a enregistré un cinquième record quotidien consécutif de 40 347 nouveaux COVID-19[feminine] infections dimanche.