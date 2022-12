Les protestations contre les régimes répressifs ont démontré le plus grand recul depuis des décennies alors que les citoyens exigent la liberté

Les manifestations tout au long de l’année ont démontré la plus forte résistance contre les régimes oppressifs depuis des décennies.

Les tensions en Chine, en Iran et en Russie ont débordé à divers moments en 2022, poussant les manifestants à leur point de rupture en raison de la guerre, du COVID-19 ou du simple déni des droits civils fondamentaux.

Les manifestations ont également atteint l’Occident avec une plus grande visibilité que jamais auparavant, offrant aux manifestants une plate-forme pour diffuser leur message et expliquer au monde pourquoi ils voulaient un changement.

Les éléments les plus visibles de certaines manifestations se sont éteints, mais les habitants de ces pays continuent d’exprimer leur mécontentement, marquant un changement radical dans leurs paysages politiques et conduisant à un avenir incertain alors que les gouvernements cherchent à retrouver une loyauté et un contrôle qui ont peut-être glissé. d’eux pour toujours.

L’IRAN

Aucune manifestation n’a plus secoué le monde cette année que les appels au changement en Iran, qui ont duré plus de 100 jours après la mort de Mahsa Amini, 22 ans. La police de la moralité a accusé Amini de ne pas avoir respecté les lois du pays sur le foulard (hijab), l’a placée en garde à vue puis l’a transportée à l’hôpital une heure plus tard.

La police a affirmé qu’Amini était simplement tombée dans le coma, mais sa famille a affirmé avoir vu des preuves claires qu’elle avait été battue.

Sa mort a déclenché ce qui a fini par être le plus grand recul contre le régime de l’ayatollah. Des vidéos et des photos des manifestations ont régulièrement atteint l’Occident, apparaissant sur des sites de médias sociaux comme Twitter.

Les manifestations ont également commencé juste avant la Semaine de haut niveau des Nations Unies de 2022, au cours de laquelle les dirigeants de diverses nations se rendent au siège de l’ONU à New York pour s’adresser à l’Assemblée générale.

Le président iranien Ebrahim Raisi a été invité à prendre la parole, et son arrivée a créé une énorme controverse, beaucoup appelant le président Biden à rejeter sa demande de visa et à l’empêcher d’entrer dans le pays. Raisi a parlé et le dirigeant a positionné l’Iran comme une victime des abus occidentaux.

Une exposition en face du siège de l’ONU montrait 2 000 des quelque 30 000 victimes décédées lors des commissions de la mort iraniennes de 1989, auxquelles Raisi aurait participé et joué un rôle de premier plan.

Des célébrités iraniennes se sont jointes aux manifestations, notamment un certain nombre de footballeurs qui ont été punis pour leur soutien vocal.

Des responsables ont condamné à mort Amir Nasr-Azadani pour un lien présumé avec le meurtre d’un colonel de police et de deux membres volontaires de la milice, selon Iran Wire.

Les manifestations se sont finalement étendues à plus de 140 villes et villages à travers l’Iran, avec des rapports indiquant que jusqu’à 500 personnes ont été tuées par la répression des forces de sécurité et des dizaines de milliers ont été arrêtées. Un certain nombre d’enfants sont également morts lors des manifestations alors que le régime luttait pour les contenir.

“Le peuple iranien a prouvé à lui-même et au monde qu’il est prêt à risquer sa vie pour obtenir les libertés les plus élémentaires”, a déclaré à Fox News Lisa Daftari, experte du Moyen-Orient et rédactrice en chef de The Foreign Desk. Numérique. “Depuis 43 ans, ce régime réprime son peuple et le prive des droits humains les plus élémentaires.

“Ils espèrent que le reste du monde soutiendra également leur mouvement”, a poursuivi Daftari. “Plus que tout, les manifestants iraniens et ceux qui les soutiennent dans le monde espèrent qu’en 2023, il y aura plus de sensibilisation et, plus important encore, plus de soutien public à leur mouvement.

“Lorsque vous reliez les points, il est incompréhensible de comprendre pourquoi un mouvement pour la liberté, dirigé par des femmes, n’a pas un soutien plus répandu dans le monde. Il s’agit des droits de l’homme, de la liberté et de la sécurité mondiale.”

CHINE

À la suite d’un incendie dans un immeuble d’habitation de grande hauteur au Xinjiang, les citoyens ont exigé des comptes et la fin de la politique “zéro-COVID” du Parti communiste chinois, qui a vu les gouvernements locaux fermer des villes entières et imposer des fermetures et des tests généralisés après avoir détecté seulement quelques-uns. cas de COVID-19.

L’incendie a tué 10 personnes, beaucoup accusant les protocoles de quarantaine d’avoir rendu difficile pour les résidents de s’échapper du bâtiment. La colère qui en a résulté s’est répandue dans les rues lors du recul le plus important et le plus direct contre le pouvoir du Parti communiste chinois (PCC) depuis les manifestations de la place Tiananmen en 1989.

Yaqiu Wang, chercheur sur la Chine au sein du groupe de surveillance Human Rights Watch, a déclaré à Fox News Digital que les manifestations avaient eu lieu à cause de l’incident, mais elles ont mis en évidence la colère et la frustration refoulées du peuple chinois envers son gouvernement.

“Les gens étaient vraiment, vraiment frustrés que cela fasse trois ans”, a déclaré Wang. “Sous les fermetures précédentes, de nombreuses personnes se sont vu refuser l’accès aux soins médicaux, aux soins médicaux d’urgence, et certaines sont même décédées à cause de cela… elles n’ont pas pu se rendre à l’hôpital à cause des restrictions COVID.

“D’autres personnes ne pouvaient pas obtenir de nourriture [or] soins médicaux, car si tout le monde doit se procurer de la nourriture à partir de l’application de livraison, bien sûr, il est débordé [by] tout cela… et, bien sûr, des gens ont perdu leur emploi pendant des mois. Ils ne pouvaient même plus se permettre d’acheter de la nourriture”, a expliqué Wang. “Donc, je pense que seulement trois ans de colère et de frustration refoulées, puis cela a été déclenché par l’incendie, et tout le monde l’a ressenti.”

Le volume considérable de comptes de médias sociaux documentant les manifestations a submergé les censeurs et les algorithmes chinois, violant le célèbre « grand pare-feu » de Chine pour atteindre Twitter et d’autres plateformes occidentales. La tâche s’est avérée si difficile que la Chine aurait spammé Twitter avec des messages sur la pornographie et les escortes pour empêcher les utilisateurs de trouver des vidéos de protestation lorsqu’ils recherchaient des villes par leur nom.

Les citoyens chinois se sont tournés vers les réseaux privés virtuels (VPN) pour cacher leur emplacement et leur permettre d’accéder aux médias sociaux occidentaux, montrant la plus grande sophistication que les manifestants ont développée.

Les médias chinois ont vu le début de la “protestation de la page blanche”, qui impliquait que l’utilisateur publie une photo d’une page blanche et marque le message avec des mots-clés qui autrement échapperaient aux censeurs comme “bon”, “oui” et “correct” pour afficher le sentiment que les citoyens sont “sans voix mais aussi puissants”, selon le New York Times.

Les manifestations ont atteint leur objectif et ont conduit Pékin à revenir au “zéro-COVID”, mais le changement brusque a entraîné une forte augmentation des sous-variantes du COVID-19. Plus de 250 millions de personnes en Chine pourraient avoir été infectées à Noël, ce qui a conduit certains pays à recommencer à appliquer des restrictions de voyage alors que la Chine cherchait à ouvrir ses frontières.

RUSSIE

L’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine s’est avérée impopulaire lorsqu’elle a commencé par des manifestations qui se sont propagées de Moscou à Khabarovsk, une ville située à environ 4 000 milles à l’est de la capitale. Une estimation d’un organisme de surveillance évalue le nombre d’arrestations à un peu plus de 19 000, dont environ 400 condamnés dans des “affaires pénales anti-guerre”.

Dans les deux semaines qui ont suivi le début de la guerre, des personnalités de l’information à l’antenne en Russie ont commencé à protester. Selon la BBC, les régulateurs russes ont accusé Dozhd, ou TV Rain, “d’inciter à l’extrémisme, d’abuser des citoyens russes, de perturber massivement le calme et la sécurité publics et d’encourager les manifestations”.

Poutine a rapidement signé une loi autorisant les autorités à emprisonner des journalistes jusqu’à 15 ans pour avoir rapporté de “fausses” nouvelles sur l’armée et l’invasion, les responsables refusant de l’appeler une “guerre” ou une “invasion”. Au lieu de cela, ils ont fait référence à “l’opération spéciale”.

Des personnes ont également attaqué des postes de recrutement militaire, les incendiant avec des cocktails Molotov. Les attaques ont recommencé après que Poutine a ordonné une “mobilisation partielle” pour aider à renforcer les effectifs en baisse parmi ses forces.

L’effort de recrutement a de nouveau montré à quel point les gens étaient mécontents de la guerre, car un nombre important d’hommes ont fui le pays plutôt que de risquer d’être déployés sur les lignes de front.

Lorsque la police a réprimé les manifestations, les éléments les plus visibles se sont estompés, mais les gens sont devenus plus créatifs. Rachel Denber, directrice adjointe de la division Europe et Asie centrale de Human Rights Watch, a déclaré à Fox News Digital que les manifestations se sont transformées à mesure que les autorités russes augmentaient la sévérité de leur réponse.

“Je pense que pour comprendre la façon dont les Russes expriment leur objection à la guerre et à la mobilisation, je pense qu’il faut adopter un objectif beaucoup plus large que les manifestations de rue”, a déclaré Denber.

“Ils trouvent des moyens de soutenir les personnes qui tentent d’échapper à la conscription”, a-t-elle expliqué. “Ils s’engagent parfois dans des actions individuelles dans la rue, ce qui, je suppose, est une forme de manifestation de rue et pour laquelle ils, vous savez, font face à des accusations administratives ou pénales.”