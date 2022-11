Les protestations contre les contrôles COVID de la Chine se sont propagées à travers le pays

BEIJING (AP) – Les protestations contre les contrôles antivirus omniprésents de la Chine qui ont confiné des millions de personnes dans leurs maisons se sont propagées à Shanghai et à d’autres villes après des plaintes selon lesquelles elles auraient pu aggraver le nombre de morts dans un incendie d’appartement dans le nord-ouest.

La police de Shanghai a utilisé du gaz poivré contre environ 300 manifestants, selon un témoin. Ils se sont réunis samedi soir pour pleurer la mort d’au moins 10 personnes dans l’incendie d’un appartement la semaine dernière à Urumqi dans la région du Xinjiang au nord-ouest.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux qui indiquaient avoir été filmées à Nanjing dans l’est, à Guangzhou dans le sud et dans au moins cinq autres villes montraient des manifestants se battant avec la police en tenue de protection blanche ou démantelant des barricades utilisées pour sceller les quartiers. Des témoins ont déclaré qu’une manifestation avait eu lieu à Urumqi, mais l’Associated Press n’a pas été en mesure de confirmer les détails d’autres vidéos.

Le gouvernement du président Xi Jinping fait face à une colère croissante face à sa politique «zéro-COVID» qui a fermé l’accès à des zones dans toute la Chine dans le but d’isoler chaque cas à un moment où d’autres gouvernements assouplissent les contrôles et essaient de vivre avec le virus.

Cela a maintenu le taux d’infection de la Chine inférieur à celui des États-Unis et d’autres pays. Mais le Parti communiste au pouvoir fait face à des plaintes croissantes concernant le coût économique et humain alors que les entreprises ferment et que les familles sont isolées pendant des semaines avec un accès limité à la nourriture et aux médicaments.

Certains manifestants ont été montrés dans des vidéos criant à Xi de démissionner ou au parti au pouvoir de renoncer au pouvoir.

Les chefs de parti ont promis le mois dernier de rendre les restrictions moins perturbatrices en assouplissant la quarantaine et d’autres règles, mais ont déclaré qu’ils s’en tenaient au “zéro-COVID”. Pendant ce temps, une recrudescence des infections qui a poussé les cas quotidiens au-dessus de 30 000 pour la première fois a conduit les autorités locales à imposer des restrictions dont les résidents se plaignent dépassent ce qui est autorisé par le gouvernement national.

Les décès par le feu à Urumqi ont déclenché une vague de questions en colère en ligne pour savoir si les pompiers qui ont eu besoin de trois heures pour éteindre l’incendie ou les victimes tentant de s’échapper auraient pu être gênés par des portes verrouillées ou d’autres contrôles. Les autorités ont nié cela, mais la catastrophe est devenue un point focal de la colère du public à propos des restrictions anti-maladie, de la propagande du parti au pouvoir et de la censure.

À Shanghai, des manifestants se sont rassemblés sur Middle Urumqi Road à minuit avec des fleurs, des bougies et des pancartes indiquant « Urumqi, 24 novembre, ceux qui sont morts reposent en paix », selon un participant qui ne donnerait que son nom de famille, Zhao.

Zhao a déclaré qu’un de ses amis avait été battu par la police et que deux autres avaient été aspergés de gaz poivré. Il a dit que la police lui avait piétiné les pieds alors qu’il tentait de les empêcher d’emmener son ami. Il a perdu ses chaussures et est parti pieds nus.

Selon Zhao, les manifestants ont crié des slogans tels que “Xi Jinping, démissionnez, Parti communiste, démissionnez”, “Déverrouillez le Xinjiang, déverrouillez la Chine”, “ne veulent pas de PCR (tests), veulent la liberté” et “la liberté de la presse”.

Une centaine de policiers ont fait la queue pour empêcher les manifestants de se rassembler ou de partir, a déclaré Zhao. Il a dit que des bus avec plus de policiers sont arrivés plus tard.

Un autre manifestant, qui n’a donné que son nom de famille, Xu, a déclaré qu’il y avait une plus grande foule de milliers de manifestants, mais la police s’est tenue sur la route et les a laissés passer sur le trottoir.

Des internautes ont posté des vidéos et des comptes sur les réseaux sociaux chinois et étrangers montrant des manifestations à Shanghai, Nanjing, Chengdu et Chongqing dans le sud-ouest et à Urumqi et Korla dans le Xinjiang.

Une vidéo disant qu’elle a été tournée à Urumqi montrait des manifestants scandant : « Supprimez le Parti communiste ! Supprimez Xi Jinping !

Les manifestations au Xinjiang sont particulièrement risquées à la suite d’une répression sécuritaire contre les Ouïghours et d’autres minorités ethniques principalement musulmanes, qui a inclus des détentions massives.

La plupart des manifestants dans les vidéos étaient des membres du groupe ethnique Han dominant en Chine. Une femme ouïghoure d’Urumqi a déclaré que les Ouïghours avaient trop peur pour descendre dans la rue.

“Les Chinois Han savent qu’ils ne seront pas punis s’ils s’élèvent contre le confinement”, a déclaré la femme, qui a demandé à ne pas être identifiée par son nom par crainte de représailles. « Les Ouïghours sont différents. Si nous osons dire de telles choses, nous serons emmenés en prison ou dans des camps.

Les publications sur les réseaux sociaux chinois ont été rapidement supprimées, ce que Pékin fait souvent pour réprimer les critiques qui pourraient servir de point de ralliement à l’opposition au régime du parti unique.

Les habitants de certaines parties du Xinjiang sont confinés chez eux depuis début août. Certains se plaignent de ne pas avoir accès à la nourriture et aux médicaments et ont lancé des appels à l’aide en ligne.

Dans une éventuelle tentative d’apaiser le public, les autorités ont annoncé samedi qu’elles avaient atteint le “zéro COVID sociétal” et que les restrictions à Urumqi et Korla seraient assouplies. Le gouvernement a déclaré que les services de taxi, de chemin de fer, de bus et d’autres services publics qui avaient été suspendus pendant des semaines reprendraient. La compagnie d’État China Southern Airlines a annoncé qu’elle reprendrait ses vols d’Urumqi vers quatre villes chinoises à partir de lundi.

Les utilisateurs des médias sociaux ont accueilli la nouvelle que la maladie était sous contrôle avec incrédulité et sarcasme. “Seule la Chine peut atteindre cette vitesse”, a écrit un utilisateur sur le service de médias sociaux Sina Weibo.

La colère a débordé plus tôt après que les responsables de la ville d’Urumqi aient semblé blâmer les habitants de la tour d’appartements pour la mort de l’incendie de jeudi soir.

“La capacité de certains habitants à se sauver eux-mêmes était trop faible”, a déclaré Li Wensheng, chef des pompiers d’Urumqi, lors d’une conférence de presse.

La police a annoncé l’arrestation d’une femme de 24 ans accusée d’avoir diffusé en ligne de “fausses informations” sur le nombre de morts.

Tard vendredi, les habitants d’Urumqi ont défilé en grande partie pacifiquement dans de grandes vestes d’hiver gonflées dans la froide nuit d’hiver.

Des vidéos de manifestations montraient des personnes tenant le drapeau chinois et criant « Ouvrez, ouvrez ». Certains criaient et poussaient contre des rangées d’hommes vêtus de combinaisons de protection blanches.

Deux habitants d’Urumqi qui ont refusé d’être nommés par crainte de représailles ont déclaré que des manifestations à grande échelle avaient eu lieu vendredi soir. L’un d’eux a dit qu’il avait des amis qui ont participé.

L’AP a identifié les emplacements de deux des vidéos des manifestations dans différentes parties d’Urumqi. Dans une vidéo, des policiers portant des masques faciaux et des blouses d’hôpital ont affronté des manifestants qui criaient. Dans un autre, un manifestant a parlé à une foule de ses revendications. On ne savait pas à quel point les protestations étaient répandues.

Xi a défendu la stratégie comme un exemple de la supériorité du système chinois par rapport aux États-Unis et à d’autres pays occidentaux, qui ont politisé l’utilisation de masques faciaux et ont eu des difficultés à mettre en place des verrouillages généralisés.

Mais le soutien au «zéro-COVID» s’est effondré ces derniers mois, alors que des tragédies ont déclenché la colère du public.

La semaine dernière, le gouvernement de la ville centrale de Zhengzhou a présenté ses excuses pour la mort d’une fillette de 4 mois qui était en quarantaine. Son père a déclaré que ses efforts pour l’emmener à l’hôpital avaient été retardés après que les ambulanciers aient hésité à les aider parce qu’il avait été testé positif au virus.

La femme ouïghoure d’Urumqi a déclaré qu’elle n’avait pas pu quitter son appartement depuis le 8 août et qu’elle n’avait même pas été autorisée à ouvrir sa fenêtre. Vendredi, elle et ses voisins ont défié l’ordre, ouvrant leurs fenêtres et criant en signe de protestation.

« Plus de confinement ! Fini les confinements !” ils ont crié, selon la femme.

___

Wu a rapporté de Taipei, Taiwan.

Huizhong Wu et Dake Kang, The Associated Press