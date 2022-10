Les protestations contre la mort de Mahsa Amini Shadow Iran’s World Cup Push

Les manifestations qui ont éclaté en Iran obscurcissent la tentative de l’équipe nationale de football de percer à la Coupe du monde, avec des publications sur les réseaux sociaux qui disparaissent mystérieusement, des tenues noires portées pendant les hymnes et d’anciennes légendes qui pèsent.

L’équipe Melli se prépare à se battre dans un groupe B compétitif et politiquement chargé au Qatar, où ils affronteront les États-Unis, l’Angleterre et le Pays de Galles dans le but d’atteindre les huitièmes de finale pour la première fois.

Mais les protestations qui secouent l’Iran depuis la mort de Mahsa Amini, 22 ans, à la suite de son arrestation par la célèbre police des mœurs, ont soulevé des questions inconfortables pour l’équipe, qui est extrêmement influente dans un pays fou de football.

L’attaquant vedette de l’équipe Sardar Azmoun, qui joue en Bundesliga allemande pour le Bayer Leverkusen, a fait l’objet d’un examen minutieux.

Il a d’abord semblé alléguer un ordre de bâillon sur l’équipe s’exprimant et condamnant la répression meurtrière des autorités, mais il a ensuite reculé.

Pendant ce temps, l’un des plus grands noms du football iranien, l’ancienne star de l’équipe nationale Ali Karimi, est devenu un héros pour de nombreux manifestants en Iran en soutenant avec véhémence les manifestations sur les réseaux sociaux – au mépris des critiques acerbes des médias pro-gouvernementaux.

Les échos des manifestations ont atteint le match amical de l’Iran avant la Coupe du monde contre le Sénégal à Vienne mardi, lorsque des manifestants à l’extérieur du stade ont crié des slogans contre la République islamique et scandé les noms de Karimi et Azmoun.

“Nous sommes ici pour supplier (l’équipe) : s’il vous plaît, soutenez-nous au lieu de vous opposer à nous. S’il vous plaît, soutenez-nous », a déclaré Mehran Mostaed, l’un des organisateurs de la manifestation.

“Bien sûr, il y a des conséquences pour un joueur de football d’exprimer son soutien, car les conséquences en Iran pour les personnes qui sont contre le régime sont très élevées. Mais c’est sûr qu’ils doivent faire face aux conséquences.

Message supprimé

Azmoun a commencé le match sur le banc, alimentant les rumeurs selon lesquelles il aurait été écarté. Mais il est apparu en seconde mi-temps et a marqué d’une tête parfaitement prise au grand plaisir de l’entraîneur portugais nouvellement réembauché de l’Iran, Carlos Queiroz.

Les célébrations d’Azmoun étaient en sourdine et toute l’équipe était restée enveloppée dans ses survêtements noirs pendant les hymnes plutôt que d’exposer la bande nationale.

Plus tôt dans la semaine, des blogueurs de football iraniens ont pris des captures d’écran d’un post Instagram d’Azmoun disant qu’en raison de “règles restrictives sur l’équipe Melli, je ne pouvais rien dire”.

Mais il a ajouté qu’il ne pouvait pas garder le silence en raison de la répression des manifestations qui, selon les militants, a tué plus de 75 personnes.

« Cela ne sera jamais effacé de notre conscience. Honte à toi!” il a écrit. La publication a été supprimée et tout le contenu du compte Instagram, suivi par quelque cinq millions de personnes, a disparu pendant des jours.

Le club allemand d’Azmoun l’a également soutenu. Son compte Twitter officiel a cité le réalisateur Simon Rolfes. “Bien sûr, nous soutenons la solidarité de Sardar avec les femmes iraniennes.”

Après le match contre le Sénégal, le compte Instagram d’Azmoun a été restauré et il a semblé s’excuser pour son message précédent.

“Il n’y avait aucune pression sur moi pour écrire ou supprimer une histoire Instagram”, a-t-il déclaré, ajoutant qu'”il n’y a pas de division dans l’équipe Melli”.

“Je m’excuse auprès de mes amis de l’équipe nationale car mon action précipitée a amené les blogueurs à insulter mes coéquipiers et à troubler la paix et l’ordre au sein de l’équipe”, a-t-il écrit.

Les matchs amicaux de l’équipe avant la Coupe du monde étant maintenant terminés, certains joueurs ont adopté une position plus franche sur les réseaux sociaux avec Majid Hosseini qui joue pour Kayserispor en Turquie, republiant un message appelant la police à déposer ses armes.

Son compatriote international Saeid Ezatolahi a également exprimé sa solidarité dans une histoire Instagram, exhortant les autorités à “écouter le peuple de notre pays”.

Anciennes légendes

De nombreux militants veulent une position politique forte de l’équipe avant la Coupe du monde, rappelant comment les joueurs portaient des bracelets verts en 2009 pour soutenir le soi-disant Mouvement vert qui a éclaté après des élections contestées.

L’un des joueurs sur le terrain à l’époque, Karimi, a posté à plusieurs reprises sur Instagram et sur Twitter pour soutenir les manifestations et condamner la mort d’Amini, affirmant que même l’eau bénite ne pourrait « laver cette honte ».

“Comme les gens ordinaires de mon pays, je ne cherche aucun poste ou poste”, a-t-il déclaré.

“Je ne recherche que la paix, le confort et le bien-être des gens dans toutes les régions de mon pays.”

Ces messages ont incité l’agence de presse iranienne Fars à publier un article appelant à son arrestation, alors que certains ont laissé entendre que les biens qu’il possède en Iran pourraient être saisis.

D’autres anciens joueurs de haut niveau ont fait écho à sa position dans les publications Instagram.

Mehdi Mahdavikia, longtemps vedette de la Bundesliga, a accusé les autorités de « s’aliéner et d’ignorer le peuple ».

Ali Daei, un attaquant légendaire et star de la Coupe du monde 1998, a dit au régime de “résoudre les problèmes du peuple iranien plutôt que d’utiliser la répression, la violence et les arrestations”.

