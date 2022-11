Les protestations brésiliennes s’intensifient ; Bolsonaro reste silencieux

RIO DE JANEIRO (AP) – Les deux hommes étaient assis dans un bar le 21 novembre, sirotant des boissons pour se soulager de la chaleur torride de l’État brésilien du Mato Grosso, lorsque des policiers ont fait irruption et les ont arrêtés pour avoir prétendument incendié des camions et une ambulance avec Cocktail Molotov.

Un homme a tenté de fuir et d’abandonner son arme à feu illégale. À l’intérieur de leur camionnette, les agents ont trouvé des bidons d’essence, des couteaux, un pistolet, des lance-pierres et des centaines de pierres, ainsi que 9 999 reais (près de 1 900 dollars) en espèces.

Un juge fédéral a ordonné leur détention préventive, notant que leur motif apparent pour la violence était “le mécontentement face au résultat de la dernière élection présidentielle et la poursuite de son renversement antidémocratique”, selon des documents judiciaires examinés par l’Associated Press.

Pendant plus de trois semaines, les partisans du président sortant Jair Bolsonaro, qui refusent d’accepter sa courte défaite lors des élections d’octobre, ont bloqué les routes et campé devant les bâtiments militaires du Mato Grosso, la centrale de production de soja du Brésil. Ils ont également manifesté dans d’autres États du pays, tout en plaidant pour l’intervention des forces armées ou en obéissant aux ordres de leur commandant en chef.

Depuis sa défaite électorale, Bolsonaro ne s’est adressé à la nation que deux fois, pour dire que les manifestations sont légitimes et les encourager à continuer, tant qu’elles n’empêchent pas les gens d’aller et venir.

Bolsonaro n’a pas non plus désavoué l’émergence récente de la violence. Il a cependant contesté les résultats des élections – qui, selon le président de l’autorité électorale, semblent viser à attiser les protestations.

Alors que la plupart des manifestations sont pacifiques, des tactiques déployées par des participants inconditionnels ont commencé contre les autorités. José Antônio Borges, procureur général du Mato Grosso, a comparé leurs actions à celles de guérilleros, de milices et de terroristes nationaux.

Le Mato Grosso est l’un des foyers de troubles du pays. Les principales cibles, selon Borges, sont les camions de soja de Grupo Maggi, propriété d’un magnat qui a déclaré son soutien au président élu Luiz Inácio Lula da Silva. Il y a également des indications que des personnes et des entreprises de l’État pourraient alimenter des manifestations ailleurs.

Des barrages routiers et des actes de violence ont été signalés dans les États de Rondonia, Para, Parana et Santa Catarina. Dans ce dernier, la police fédérale des autoroutes a déclaré que les manifestants bloquant les autoroutes avaient utilisé des méthodes «terroristes», notamment des bombes artisanales, des feux d’artifice, des clous, des pierres et des barricades faites de pneus brûlés.

La police a également noté que les barrages routiers du week-end étaient différents de ceux effectués immédiatement après le second tour des élections du 30 octobre, lorsque les camionneurs ont bloqué plus de 1 000 routes et autoroutes à travers le pays, avec seulement des incidents isolés.

Désormais, la plupart des actes de résistance se déroulent la nuit, menés par “des hommes cagoulés extrêmement violents et coordonnés”, agissant dans différentes régions de l’État en même temps, a indiqué la police fédérale des autoroutes.

“La situation devient très critique” dans l’État du Mato Grosso, a déclaré le procureur général Borges à l’AP. Entre autres exemples, il a noté que des manifestants à Sinop, la deuxième ville la plus peuplée de l’État, ont ordonné cette semaine la fermeture de magasins et d’entreprises pour soutenir le mouvement. “Celui qui ne ferme pas subit des représailles”, a-t-il déclaré.

Depuis le vote, Bolsonaro a disparu de la vue du public et son agenda quotidien est en grande partie vacant, ce qui incite à se demander s’il mijote ou intrigue.

Les fonctions de transition du gouvernement ont été dirigées par son chef de cabinet, tandis que le vice-président Hamilton Mourão est intervenu pour présider les cérémonies officielles. Dans une interview accordée au journal O Globo, Mourão a attribué l’absence de Bolsonaro à l’érysipèle, une infection cutanée sur ses jambes qui, selon lui, empêche le président de porter des pantalons.

Mais même les comptes de médias sociaux de Bolsonaro sont restés silencieux – à part les messages génériques sur son administration, apparemment de son équipe de communication. Et les émissions en direct sur les réseaux sociaux qu’il a menées, à de rares exceptions près, tous les jeudis soirs pendant son mandat, ont cessé. Le silence marque une brusque volte-face pour le leader brésilien pompeux dont les légions de partisans s’accrochent à chacun de ses mots.

Pourtant, les manifestants, qui campent depuis des semaines devant des casernes militaires à travers le Brésil, sont certains d’avoir son soutien tacite.

“Nous comprenons parfaitement pourquoi il ne veut pas parler : ils (les médias) déforment ses propos”, a déclaré une femme de 49 ans qui s’est identifiée uniquement comme Joelma lors d’une manifestation devant le monumental centre de commandement militaire régional de Rio de Janeiro. Elle a refusé de donner son nom complet, affirmant que la manifestation avait été infiltrée par des informateurs.

Joelma et d’autres se disent scandalisés par la perte de Bolsonaro et affirment que l’élection a été truquée, faisant écho aux affirmations du président sortant – faites sans preuves – selon lesquelles le système de vote électronique est sujet à la fraude.

Des scènes de grands barbecues avec de la nourriture gratuite et des salles de bain portables lors de plusieurs manifestations, ainsi que des informations faisant état de trajets en bus gratuits amenant des manifestants dans la capitale, Brasilia, ont déclenché des enquêtes sur les personnes et les entreprises qui financent et organisent les rassemblements et les barrages routiers.

La Cour suprême a gelé au moins 43 comptes bancaires pour suspicion d’implication, a rapporté le site d’information G1, affirmant que la plupart provenaient du Mato Grosso. Borges a cité l’implication d’acteurs de l’agro-industrie dans les manifestations, dont beaucoup soutiennent les efforts de Bolsonaro pour le développement de la forêt amazonienne et son autorisation de pesticides auparavant interdits. En revanche, le président élu da Silva s’est engagé reconstruire les protections environnementales.

Plus récemment, les manifestants ont été enhardis par la décision du président de contester officiellement les résultats des élections.

Mardi, Bolsonaro et son parti ont déposé une demande auprès de l’autorité électorale pour annuler les votes exprimés sur près de 60% des machines à voter électroniques, citant un bogue logiciel dans les anciens modèles. Des experts indépendants ont déclaré que le bogue, bien que nouvellement découvert, n’affecte pas les résultats et le président de l’autorité électorale, Alexandre de Moraes, a rapidement rejeté la demande “bizarre et illicite”.

De Moraes, qui est également juge à la Cour suprême, l’a qualifié “d’attaque contre l’État de droit démocratique… dans le but d’encourager les mouvements criminels et antidémocratiques”.

Le 21 novembre, le procureur général Augusto Aras a convoqué les procureurs fédéraux des États où les barrages routiers et la violence sont devenus plus intenses pour une réunion de crise. Aras, qui est largement considéré comme un pilier de Bolsonaro, a déclaré avoir reçu des rapports de renseignement des procureurs locaux et a chargé le gouverneur du Mato Grosso de demander une aide fédérale pour dégager ses autoroutes bloquées.

En fin de compte, cela n’était pas nécessaire, car les forces de l’ordre locales ont réussi à disperser les manifestations et, lundi soir, les routes du Mato Grosso et d’ailleurs ont toutes été libérées, selon la police fédérale des autoroutes. Cependant, on ne savait pas combien de temps cela durerait, au milieu du silence continu de Bolsonaro, a déclaré Guilherme Casarões, professeur de sciences politiques à l’université de la Fondation Getulio Vargas.

“Avec son silence, il maintient les gens dans la rue”, a déclaré Casarões. “C’est le grand avantage qu’il a aujourd’hui : une base très mobilisée, et très radicale.”

La journaliste d’Associated Press Carla Bridi à Brasilia, au Brésil, a contribué à ce rapport.

Diane Jeantet, Associated Press