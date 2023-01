Les protestations atteignent l’aéroport d’Haïti et la résidence du Premier ministre suite aux meurtres de la police

CNN

Des manifestants et des policiers ont manifesté jeudi devant la résidence officielle du Premier ministre d’Haïti dans la capitale Port-au-Prince, dénonçant les récents meurtres de policiers, selon l’un de ses conseillers.

« Les policiers et les manifestants sont venus ici pour faire entendre leur voix. Ils sont en colère et nous les comprenons et les entendons », a déclaré le conseiller à CNN, sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à commenter la situation actuelle.

Des images de médias sociaux semblaient montrer des manifestants devant la résidence du Premier ministre et au principal aéroport du pays, Toussaint Louverture International.

Le Premier ministre Ariel Henry, qui revenait en Haïti d’un sommet en Argentine jeudi, n’était pas à sa résidence lors de l’incident. Il n’a pas commenté publiquement les manifestations.

Dans un contexte d’insécurité généralisée et de violence des gangs dans le pays, le meurtre de plusieurs policiers dans l’exercice de leurs fonctions cette semaine a attisé la colère dans la capitale.

Six policiers ont été tués mercredi, portant le nombre total de morts au cours de la semaine écoulée à au moins 10, selon des déclarations publiques de la Police nationale d’Haïti. La police n’a pas répondu à la demande de commentaire de CNN.

Dans une annonce tweetée jeudi par la police, le directeur général Frantz Elbé a déclaré l’état d’« alerte maximale » à la lumière des tueries.

La communauté internationale a condamné le ciblage de la police en Haïti.

Dans un tweet, l’ambassade des États-Unis en Haïti a écrit qu’elle “présente ses condoléances aux familles et aux amis des braves… les officiers tués dans l’exercice de leurs fonctions et lance un appel au calme pour protéger la population et permettre une période de deuil pacifique”.

“Nous sommes aux côtés des forces de sécurité alors qu’elles luttent contre les gangs armés pour rétablir la sécurité du peuple haïtien”, a également écrit l’ambassade.

Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti a également tweeté sa “condamnation énergique des attaques ciblées et délibérées de gangs armés contre le personnel de police”.