Les femmes qui consomment plus de protéines végétales développent moins de maladies chroniques et sont généralement en meilleure santé plus tard dans la vie, selon une étude du Centre de recherche en nutrition humaine Jean Mayer USDA sur le vieillissement (HNRCA) à Université Touffes.

Objet de l’étude

La recherche s’est concentrée sur les données de plus de 48 000 femmes. Les données ont été obtenues à partir de l’étude sur la santé des infirmières basée à Harvard, qui a suivi des professionnelles de la santé de 1984 à 2016. Au début de l’étude, les femmes étaient âgées de 38 à 59 ans et étaient en bonne santé physique et mentale.

Les chercheurs ont examiné des enquêtes alimentaires recueillies tous les quatre ans. Ils ont analysé la fréquence de consommation de divers aliments pour évaluer l’impact des protéines alimentaires sur le vieillissement en bonne santé. La base de données sur la composition alimentaire de l’Université Harvard a été utilisée pour calculer l’apport total en protéines de tous les aliments.

Principales conclusions

Les experts ont découvert une corrélation frappante entre un apport plus élevé en protéines végétales et une incidence réduite de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le cancer, le diabète, ainsi que le déclin de la santé cognitive et mentale.

Les femmes qui consommaient plus de protéines végétales étaient 46 % plus susceptibles de rester en bonne santé jusqu’à leurs dernières années.

En revanche, une consommation plus élevée de protéines animales était associée à une diminution de 6 % de la probabilité de vieillir en bonne santé.

Alors que les protéines animales étaient modestement liées à moins de limitations physiques à un âge avancé, les protéines végétales présentaient une corrélation plus forte et plus cohérente dans tous les modèles, en particulier avec la santé mentale.

La source de la protéine est importante

“La consommation de protéines à la quarantaine était liée à la promotion d’une bonne santé chez les personnes âgées”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Andres Ardisson Korat.

« Nous avons également constaté que la source de protéines est importante. Obtenir la majorité de vos protéines à partir de sources végétales à la quarantaine, ainsi qu’une petite quantité de protéines animales semble être propice à une bonne santé et à une bonne survie jusqu’à un âge avancé.

Maladie chronique

Pour les maladies cardiaques, en particulier, une consommation plus élevée de protéines végétales était associée à des taux plus faibles de cholestérol LDL, de tension artérielle et de sensibilité à l’insuline.

En revanche, l’augmentation de l’apport en protéines animales était associée à des niveaux plus élevés de ces marqueurs et à une augmentation du facteur de croissance analogue à l’insuline, lié à divers cancers.

“Ceux qui consommaient de plus grandes quantités de protéines animales avaient tendance à souffrir davantage de maladies chroniques et ne parvenaient pas à obtenir l’amélioration de la fonction physique que nous associons normalement à la consommation de protéines”, a déclaré Ardisson Korat.

Il est intéressant de noter que les protéines laitières (provenant de sources comme le lait, le fromage, la pizza, le yaourt et la crème glacée) n’ont montré aucune corrélation significative avec un meilleur état de santé chez les personnes âgées.

Implications plus larges

L’étude suggère que les avantages des protéines végétales pourraient s’étendre au-delà de la protéine elle-même. Les aliments d’origine végétale contiennent généralement des proportions plus élevées de fibres alimentaires, de micronutriments et de polyphénols, des composés bénéfiques que l’on ne trouve pas dans les aliments d’origine animale.

Cependant, Ardisson Korat a également souligné la nécessité de poursuivre les recherches, en particulier auprès de groupes plus diversifiés. L’étude sur la santé des infirmières a principalement interrogé des femmes blanches travaillant dans le secteur de la santé.

« Les données de l’étude ont tendance à être très homogènes en termes de composition démographique et socio-économique, il sera donc utile de poursuivre une étude sur des cohortes plus diversifiées. C’est un domaine qui est encore en évolution », a déclaré Ardisson Korat.

Recommandations

Les résultats soutiennent la recommandation faite aux femmes de consommer la majeure partie de leurs protéines provenant de fruits, de légumes, de noix et de graines. Cependant, l’inclusion de certaines protéines de poisson et animales est conseillée pour la teneur en fer et en vitamine B12.

“L’apport en protéines alimentaires, en particulier en protéines végétales, au cours de la quarantaine joue un rôle important dans la promotion d’un vieillissement en bonne santé et dans le maintien d’un état de santé positif à un âge avancé”, a conclu Ardisson Korat.

L’étude est publiée dans le Journal américain de nutrition clinique.

