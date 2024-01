Les protéines végétales et autres peuvent aider à prévenir de nombreux types de maladies chroniques chez les femmes

Une alimentation riche en protéines, notamment végétales, pourrait permettre aux femmes de rester en meilleure santé à mesure qu’elles vieillissent, suggère une nouvelle étude.

Dans une analyse des données de plus de 48 000 femmes, les chercheurs ont découvert que chaque augmentation de 3 % de la quantité de protéines végétales consommées était associée à une probabilité 38 % plus élevée de rester en bonne santé à mesure que les femmes vieillissaient, ce qui signifie moins ou pas de maladies chroniques, mieux. mobilité physique et peu de déclin cognitif, selon le rapport publié mercredi dans l’American Journal of Clinical Nutrition.

“En particulier, les protéines végétales semblent être favorablement associées à un bon état de santé mentale et à l’absence de troubles de la mémoire”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Andres Ardisson Korat, scientifique à l’Institut. Jean Mayer Centre de recherche sur la nutrition humaine de l’USDA sur le vieillissement à l’Université Tufts.

« L’avantage de consommer plus de protéines végétales – par rapport aux autres nutriments contenus dans l’alimentation – est que les protéines végétales sont associées à un risque moindre de maladies cardiovasculaires et d’autres maladies chroniques », a-t-il déclaré, ajoutant que les protéines végétales favorisent également une bonne fonction physique en améliorant synthèse musculaire.

De plus, les protéines végétales « proviennent de sources alimentaires qui contiennent généralement des glucides de haute qualité, contenant plus de fibres, de vitamines, de minéraux et d’antioxydants », a déclaré Ardisson Korat.

Pour voir comment la consommation de protéines affecte le vieillissement en bonne santé, les chercheurs ont examiné les enquêtes menées auprès de plus de 48 000 participants à l’étude. Étude sur la santé des infirmières, une enquête à long terme sur les facteurs de risque des principales maladies chez les femmes. Les données ont été collectées tous les quatre ans de 1984 à 2016 et ont suivi la fréquence à laquelle les gens mangeaient certains aliments. Au début de l’étude, les femmes étaient âgées de 38 à 59 ans et étaient en bonne santé physique et mentale.

Pour la nouvelle analyse, les chercheurs ont calculé l’apport en protéines en multipliant le nombre de fois où chaque aliment a été consommé par sa teneur en protéines, puis ont totalisé la quantité de protéines dans tous les aliments.

Pour que les femmes soient considérées comme en bonne santé entre 70 et 93 ans, elles devaient être indemnes des principaux problèmes de santé chroniques associés au vieillissement aux États-Unis : le cancer (à l’exception du cancer de la peau autre que le mélanome) ; Diabète de type 2; maladies cardiovasculaires; accident vasculaire cérébral; insuffisance rénale; La maladie de Parkinson; sclérose en plaques; et la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA.

Les femmes adultes, âgées de 31 à 59 ans, ont besoin de l’équivalent de 5 à 6 onces par jour, selon le apport alimentaire recommandé (AJR)). Une augmentation de 3 % des protéines dans un régime de 2 000 calories – typique pour les femmes d’âge moyen – équivaut à 60 calories ou une demi-once de protéines, a déclaré Ardisson Korat.

Cette quantité de protéines pourrait être trouvée dans une tasse de haricots cuits ou de lentilles cuites.

Cependant, à chaque calorie de protéine ajoutée à l’alimentation, quelque chose d’autre doit être remplacé, comme les glucides raffinés ou les graisses malsaines, a déclaré Ardisson Korat.

Au début de l’étude, les sources de protéines végétales comprenaient le pain, les légumes, les pâtes, les pommes de terre, les noix, les haricots et le beurre de cacahuète.

Les aliments végétaux relativement riches en protéines comprennent :

Lentilles.

Pois verts.

Épinard.

Brocoli.

Selon l’analyse, les femmes qui consommaient davantage de protéines végétales avaient 46 % plus de chances d’être en bonne santé jusqu’à un certain âge. Les femmes qui consommaient plus de protéines animales, comme le bœuf, le poulet, le lait, le poisson et le fromage, avaient cependant 6 % moins de chances de rester en bonne santé en vieillissant.

Cependant, comme les femmes participant à l’étude sur la santé des infirmières étaient pour la plupart blanches, on ne sait pas exactement comment les résultats s’appliqueraient à d’autres groupes.

Le nouveau rapport amplifie les résultats d’études antérieures qui ont montré que les personnes qui consomment des protéines végétales, en particulier celles qui sont végétariennes, ont tendance à être en meilleure santé avec niveaux de cholestérol inférieursun meilleure capacité à brûler des calories et niveaux d’inflammation inférieurs et démence.

Les études nutritionnelles sont rarement réalisées sous forme d’essais cliniques contrôlés et la nouvelle recherche était basée sur des questionnaires alimentaires. Elle ne prouve donc pas que l’augmentation des protéines végétales contribue à un vieillissement en bonne santé.

Cependant, les nombreuses années de suivi donnent confiance dans les résultats, a déclaré Marie-Pierre St-Onge, professeure agrégée de nutrition au Vagelos College of Physicians and Surgeons de l’Université Columbia à New York.

Elle a déclaré que l’accent mis sur la santé prolongée plutôt que sur la maladie ou la mort était rafraîchissant.

« Même si nous souhaitons tous une augmentation de l’espérance de vie, nous voulons vraiment que ces années supplémentaires soient en bonne santé », a déclaré M. St-Onge.

Le cardiologue Deepak Bhatt, directeur du Mount Sinai Fuster Heart Hospital à New York, a déclaré que les découvertes concernant les protéines végétales sont étayées par d’autres preuves démontrant qu’elles sont efficaces pour réduire les crises cardiaques et le risque de cancer.

“J’encouragerais les femmes et les hommes à adopter un régime alimentaire à base de plantes”, a-t-il déclaré.

Cardiologue Dre Kathryn Lindley, directrice du Centre de cardiologie des femmes du centre médical de l’université Vanderbilt à Nashville, a noté qu’il pourrait y avoir d’autres raisons pour lesquelles les personnes qui consommaient beaucoup de protéines végétales auraient pu être en meilleure santé à un âge avancé.

Par exemple, les femmes qui consomment plus de protéines pourraient avoir une alimentation globalement plus saine ou mener un mode de vie plus sain, a-t-elle déclaré. Ou encore, ils pourraient avoir accès à davantage de choix alimentaires de qualité et bénéficier d’un meilleur accès aux soins de santé et aux installations d’exercice.

Pourtant, même avec ses limites, l’étude constitue « un bon point de départ », a déclaré Lindley.