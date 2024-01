Les protéines sanguines révèlent des indices dans un long puzzle Covid

Résumé: Une nouvelle étude révèle des résultats significatifs dans la lutte contre le Long Covid. Grâce à une analyse complète du sérum sanguin de 113 patients, les chercheurs ont découvert des changements dans les protéines du sérum sanguin liés au système du complément, à la coagulation et aux lésions tissulaires chez les patients atteints de Long Covid.

Cela indique une réponse thromboinflammatoire continue, une découverte cruciale étant donné qu’environ 20 % des patients atteints de COVID-19 et 5 % de toutes les personnes infectées développent un Long Covid. Ces découvertes, qui incluent des biomarqueurs potentiels et de nouvelles stratégies de traitement, ouvrent une direction prometteuse pour les futures recherches diagnostiques et thérapeutiques.

Faits marquants:

Les patients atteints de Covid long présentent une activation dérégulée du système du complément et une coagulation altérée, suggérant des réponses thrombo-inflammatoires en cours. L’étude a identifié des biomarqueurs potentiels pour le diagnostic du Long Covid. Cette recherche ouvre de nouvelles pistes pour développer des traitements efficaces contre le Long Covid.

Source: AAAS

L’analyse d’échantillons de sang de patients atteints de Long Covid – une maladie débilitante dont les causes sont inconnues – a révélé que des modifications des protéines sériques en étaient probablement la cause. Les résultats mettent en évidence des biomarqueurs potentiels pour le diagnostic de Long Covid et pourraient donner des informations sur le traitement de la maladie.

Tout le monde ne se remet pas complètement du COVID-19. Environ 20 % des patients diagnostiqués et environ 5 % de toutes les personnes infectées par le SRAS-CoV-2 développent des symptômes persistants, appelés Long Covid, qui peuvent persister pendant plusieurs mois. Les symptômes du Long Covid peuvent inclure de la fatigue, un malaise post-effort et des troubles cognitifs, et impliquer plusieurs organes.

Les patients souffrant de Long Covid ont présenté des modifications des protéines sériques sanguines, indiquant une activation dérégulée du système du complément, une altération de la coagulation et des lésions tissulaires, suggérant des réponses thrombo-inflammatoires en cours. Crédit : Actualités des neurosciences

Bien que des études antérieures aient montré que les patients atteints de Long Covid présentent des signes de dysfonctionnement immunitaire, d’activation persistante des cellules immunitaires et de production d’anticorps auto-immuns, la cause profonde du Long Covid est mal comprise et les biomarqueurs diagnostiques de la maladie ne sont pas bien définis. Actuellement, Long Covid manque également de traitement efficace.

Dans une nouvelle étude, Carlo Cervia-Hasler et ses collègues rapportent les résultats d’une analyse longitudinale du sérum sanguin de 113 patients qui se sont complètement rétablis du COVID-19 ou qui ont développé un Long Covid, ainsi que des témoins sains. Grâce à des approches protéomiques à haut débit, Cervia-Hasler et coll. mesuré les taux sériques de 6 596 protéines humaines chez les participants à l’étude.

Ceux avec un COVID-19 aigu confirmé ont été suivis pendant jusqu’à un an, et leur sérum sanguin a été de nouveau échantillonné à 6 mois et à 12 mois si possible. Les patients souffrant de Long Covid ont présenté des modifications des protéines sériques sanguines, indiquant une activation dérégulée du système du complément, une altération de la coagulation et des lésions tissulaires, suggérant des réponses thrombo-inflammatoires en cours.

Les auteurs montrent qu’au niveau cellulaire, la signature thromboinflammatoire associée au Long Covid était liée à une augmentation des agrégats monocytes-plaquettes. La dérégulation des protéines du complément pourrait contribuer à la thromboinflammation associée au Long COVID.

Les résultats de l’étude identifient des biomarqueurs potentiels du Long Covid et de nouvelles stratégies de traitement qui justifient des investigations diagnostiques et thérapeutiques plus approfondies.

« Bien que les interventions thérapeutiques avec des inhibiteurs de la coagulation et du complément dans le cas du COVID-19 aigu aient produit des résultats mitigés, les caractéristiques pathologiques spécifiques du Long Covid suggèrent des interventions potentielles pour les tests cliniques », écrit Wolfram Ruf dans une perspective connexe.

À propos de cette actualité de la recherche Long-COVD

Auteur: Équipe du dossier de presse scientifique

Source: AAAS

Contact: Équipe du dossier de presse scientifique – AAAS

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès fermé.

“Dérégulation persistante du complément avec signes de thromboinflammation dans les cas de Long Covid actif» par Onur Boyman et al. Science

Abstrait

Dérégulation persistante du complément avec signes de thromboinflammation dans les cas de Long Covid actif

INTRODUCTION

L’infection aiguë par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) provoque divers phénotypes cliniques, allant du COVID-19 asymptomatique au COVID-19 potentiellement mortel. Environ 5 % de toutes les personnes infectées ne se remettent pas d’une maladie aiguë mais développent des complications à long terme, appelées Long Covid. Les hypothèses actuelles sur les facteurs contribuant au Long Covid incluent les lésions tissulaires, les réservoirs viraux, l’auto-immunité et l’inflammation persistante. Il n’existe actuellement aucun test diagnostique ni solution thérapeutique pour les patients concernés.

RAISONNEMENT

Nous avons suivi 39 témoins sains et 113 patients atteints de COVID-19 pendant jusqu’à 1 an après la confirmation initiale de l’infection aiguë par le SRAS-CoV-2 afin d’identifier les biomarqueurs associés au Long Covid. Au suivi à 6 mois, 40 patients présentaient des symptômes du Long Covid. Des évaluations cliniques répétées ont été associées à des prises de sang, ce qui a donné un total de 268 échantillons de sang longitudinaux. Nous avons mesuré plus de 6 500 protéines dans le sérum par protéomique. Les meilleurs biomarqueurs candidats ont été identifiés à l’aide d’outils informatiques et évalués expérimentalement.

RÉSULTATS

Les patients atteints de Covid long ont présenté une activation accrue du complément au cours de la maladie aiguë, qui a également persisté lors du suivi à 6 mois. Le système du complément fait partie du système immunitaire inné et contribue à l’immunité et à l’homéostasie en ciblant, entre autres fonctions, les agents pathogènes et les cellules endommagées. Fait intéressant, les niveaux de complément sanguin se sont normalisés chez les patients Long Covid en convalescence avant leur suivi de 6 mois. Le système du complément peut être activé par divers déclencheurs, entraînant la formation du complexe terminal du complément (TCC), constitué des composants du complément C5b-9. Ces complexes peuvent s’intégrer dans les membranes cellulaires et induire l’activation ou la lyse cellulaire.

Les patients de longue durée de Covid ont montré une formation déséquilibrée de TCC, marquée par une augmentation des complexes C5bC6 solubles et une diminution des niveaux de formations de TCC contenant du C7 qui peuvent s’incorporer dans les membranes cellulaires. Cela suggère une insertion membranaire accrue des TCC chez les patients Long Covid, contribuant aux lésions tissulaires. En conséquence, les patients atteints de Long Covid présentaient des marqueurs élevés de lésions tissulaires dans le sang et une signature thromboinflammatoire, caractérisée par des marqueurs d’activation endothéliale, tels que le facteur von Willebrand (vWF) et la lyse des globules rouges. Les faibles niveaux d’antithrombine III chez les patients Long Covid étaient accompagnés de signes d’augmentation du clivage par la thrombine, un moteur de la formation de TCC.

De plus, les patients Long Covid présentaient des marqueurs d’activation plaquettaire et des agrégats monocytes-plaquettes élevés au suivi de 6 mois, en particulier dans les cas où Long Covid persistait pendant 12 mois ou plus. Ces patients ont également montré des signes d’activation médiée par les anticorps de la voie classique du complément, associée à une augmentation des anticorps anti-CMV (cytomégalovirus, également connu sous le nom d’herpèsvirus humain 5) et anti-EBV (virus Epstein-Barr) d’immunoglobuline G (IgG). les niveaux.

CONCLUSION

Nos données suggèrent que le Long Covid actif s’accompagne d’une signature protéique sanguine marquée par une activation accrue du complément et une thromboinflammation, notamment des plaquettes activées et des marqueurs de la lyse des globules rouges. Les lésions tissulaires peuvent également être médiées par le complément et, à leur tour, activer le système du complément. De plus, l’activation du complément peut être provoquée par des complexes antigène-anticorps, impliquant des auto-anticorps et des anticorps contre les herpèsvirus, ainsi que par des interactions avec un système de coagulation dérégulé. En plus d’offrir une base pour de nouvelles solutions de diagnostic, nos travaux soutiennent la recherche clinique sur les modulateurs du complément pour les patients souffrant de Long Covid.