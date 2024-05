Les protéines présentes dans le sang pourraient constituer une alerte précoce contre le cancer « d’ici plus de sept ans » | Recherche contre le cancer

Recherche contre le cancer Une étude identifie 618 protéines liées à 19 types de cancer, ce qui pourrait conduire à une détection beaucoup plus précoce mer. 15 mai 2024, 05h00 HAE

Les protéines présentes dans le sang pourraient avertir les personnes d’un cancer plus de sept ans avant son diagnostic, selon recherche.

Les scientifiques du Université d’Oxford a étudié des échantillons de sang provenant de plus de 44 000 personnes dans la biobanque britannique, dont plus de 4 900 personnes ayant par la suite reçu un diagnostic de cancer.

Ils ont comparé les protéines de personnes ayant reçu ou non un diagnostic de cancer et ont identifié 618 protéines liées à 19 types de cancer, notamment le cancer du côlon, du poumon, le lymphome non hodgkinien et le foie.

L’étude, financée par Cancer Research UK et publié dans Nature Communications ont également découvert 107 protéines associées à des cancers diagnostiqués plus de sept ans après le prélèvement de l’échantillon de sang du patient et 182 protéines fortement associées à un diagnostic de cancer dans les trois ans.

​Les auteurs ont conclu que certaines de ces protéines pourraient être utilisées pour détecter le cancer beaucoup plus tôt et potentiellement fournir de nouvelles options de traitement, même si des recherches supplémentaires étaient nécessaires.​

Dr Keren Papier, épidémiologiste nutritionnel principal à Santé de la population d’Oxford de l’Université d’Oxford et co-premier auteur de l’étude, a déclaré : « Pour sauver davantage de vies du cancer, nous devons mieux comprendre ce qui se passe aux premiers stades de la maladie… [and] comment les protéines présentes dans notre sang peuvent affecter notre risque de cancer. Nous devons maintenant étudier ces protéines en profondeur pour voir lesquelles pourraient être utilisées de manière fiable à des fins de prévention.

Une deuxième étude liée examinant les données génétiques de plus de 300 000 cas de cancer trouvé 40 protéines dans le sang qui influençait le risque de contracter neuf types de cancer. Bien que la modification de ces protéines puisse augmenter ou diminuer les risques de cancer, dans certains cas, cela pourrait entraîner des effets secondaires involontaires, ont découvert les auteurs.

Mark Lawler, titulaire de la chaire de génomique translationnelle du cancer et professeur de santé numérique à l’Université Queen’s de Belfast, a déclaré : « Les données sont impressionnantes – trouver des preuves d’un cancer avant qu’il ne se manifeste cliniquement offre une fenêtre d’opportunité cruciale pour traiter avec une plus grande chance pour succès, ou encore plus important, d’atteindre le Saint Graal de prévenir le cancer avant même qu’il ne survienne. Il y a encore du travail à faire, mais c’est un pas en avant important dans une maladie qui touche un citoyen britannique sur deux au cours de sa vie.

Lawrence Young, professeur d’oncologie moléculaire à l’Université de Warwick, a déclaré que ces résultats constituaient une nouvelle étape vers l’identification des marqueurs d’un risque accru de cancer ainsi que ceux facilitant le diagnostic précoce du cancer.

« La détermination des changements protéiques qui précèdent le développement du cancer est non seulement importante pour identifier les individus à haut risque, mais pourrait également fournir des informations sur les facteurs responsables du cancer. »