Les protéines comme outils nutritionnels | Le Manitobain

L’hypertension artérielle est l’un des principaux facteurs de risque de maladie cardiaque et touche près d’un adulte canadien sur quatre. Le cancer est responsable d’environ un quart des décès chaque année. La maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence touchent plus de 650 000 Canadiens, un nombre qui devrait presque tripler d’ici 2050.

Qu’ont en commun ces trois maladies? Pour Rotimi Aluko, professeure à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université du Manitoba, elles sont la cible de recherches visant à utiliser les protéines comme outils nutritionnels pour améliorer les résultats en matière de santé.

Qu’on les trouve dans un hamburger ou dans le soja, les protéines sont de grosses molécules biologiques constituées d’unités appelées acides aminés, nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme.

« Ce que nous faisons est très particulier », a déclaré Aluko. « Nous déconstruisons l’assemblage naturel de protéines. Comment y parvenons-nous ? Nous ajoutons simplement des enzymes. »

Les enzymes, explique Aluko, sont l’équivalent biologique des ciseaux. L’ajout d’une enzyme à une protéine lui permet de la couper à certains endroits, ce qui produit des fragments. Ces fragments de protéines, appelés peptides, sont étudiés pour leurs implications potentielles sur la santé.

« Vous le mangez et vous pouvez réellement en bénéficier en termes d’amélioration de votre santé », a-t-il déclaré.

L’un des volets du travail d’Aluko a examiné la capacité de ces peptides à traiter l’hypertension artérielle, un « tueur silencieux », dans lequel le cœur travaille plus fort pour pomper le sang et la force du sang qui exerce une pression sur les parois des artères est anormalement élevée.

En coupant de manière personnalisée certaines protéines identifiées en fonction de leur fonction, on obtient un groupe de peptides spécialisés capables de réduire la pression artérielle. Bien que ces peptides agissent de manière similaire aux médicaments antihypertenseurs, qui abaissent également la pression artérielle, ils sont consommés comme constituants des aliments.

Aluko a souligné que ces peptides administrés à des rats ont montré qu’ils réduisaient la tension artérielle. Après l’essai sur des rats, des résultats similaires ont été observés lors d’une étude menée sur des volontaires humains à Winnipeg.

« C’est quelque chose dont nous sommes très fiers », a déclaré Aluko, « le fait que nous puissions manger de la nourriture et non seulement en bénéficier en termes de croissance corporelle normale de vos muscles, mais également en termes de réduction de la tension artérielle. »

Il a souligné le potentiel des peptides comme outil nutritionnel alternatif ou supplémentaire pour les patients qui pourraient autrement être fortement médicamentés.

« Une autre chose que nous avons examinée est le potentiel de croissance excessive des peptides », a déclaré Aluko.

Cette croissance excessive, a-t-il noté, est un cancer.

Le cancer survient lorsque des mutations dans les cellules les empêchent de passer par l’apoptose, le processus normal et sain de mort cellulaire. Les cellules cancéreuses se multiplient et se divisent de manière incontrôlable, consommant les ressources en oxygène et en nutriments de l’organisme et altérant les fonctions normales de l’organisme, comme le système immunitaire. Le cancer est la principale cause de décès au Canada et touche près de la moitié des Canadiens au cours de leur vie.

« Les peptides que nous avons générés à partir de la nourriture peuvent en fait se lier à l’une des principales molécules d’une cellule, ce qui encourage la cellule à trop se développer », explique Aluko. « Notre peptide se combine avec elle et peut alors empêcher la cellule de recevoir le signal de se déplacer. »

Au-delà de l’hypertension artérielle et du cancer, l’équipe d’Aluko travaille également à utiliser des séquences peptidiques personnalisées pour prévenir la perte de mémoire associée à la maladie d’Alzheimer.

La maladie d’Alzheimer est un trouble cérébral qui entraîne une détérioration lente de la mémoire et des capacités cognitives, ainsi que des changements de comportement et de personnalité. Bien que les causes de la maladie d’Alzheimer ne soient pas entièrement comprises, elles peuvent inclure des changements dans le cerveau tels qu’un rétrécissement, une inflammation et une perte de neurones.

« Certains des peptides que nous avons pu produire sont également capables de se lier à l’enzyme principale du cerveau qui est à l’origine de la perte de mémoire », a déclaré Aluko. « Ils aident en se liant à cette enzyme dans le cerveau et peuvent ensuite maintenir l’enzyme à distance et empêcher l’enzyme de provoquer des réactions qui conduisent à la perte de mémoire. »

L’objectif du travail d’Aluko est que les applications pratiques des protéines comme outils nutritionnels soient reconnues.

« J’aimerais vraiment voir nos inventions se traduire par des produits sur le marché que tout le monde peut acheter et utiliser pour améliorer sa santé », a déclaré Aluko. « Ce sera mon objectif ultime. »