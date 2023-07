Les protecteurs d’écran qui s’alignent sont une excellente affaire Prime Day

Les téléphones sont un investissement coûteux qui peut devenir encore plus cher lorsqu’un écran est brisé par une chute. Alors que vous pouvez obtenir un plan d’assurance téléphone qui couvre les remplacements d’écran, une première ligne de défense beaucoup moins chère consiste à obtenir un protecteur d’écran capable d’absorber ces gouttes à côté d’un étui de téléphone. L’installation d’un protecteur d’écran sur mon téléphone m’obligeait à entrer dans une concentration quasi méditative pour aligner correctement le verre trempé avant de retirer l’adhésif. Mais maintenant, de plus en plus de protecteurs d’écran sont livrés avec un kit d’auto-alignement qui élimine beaucoup de ces conjectures, et quelques-uns font partie des offres Prime Day d’Amazon.

Ceci est particulièrement utile pour tous ceux qui font tomber leur téléphone constamment, ce que je fais, et avec cela, je remplace fréquemment mon protecteur d’écran, environ deux à trois fois par an. Le verre absorbe le choc, puis une égratignure saine se développe sur le protecteur d’écran au lieu de sur mon téléphone.

Celui que j’utilise le plus est fabriqué par Spigen, que je trouve particulièrement facile à installer car le cadre autour du protecteur d’écran est assez grand.

En suivant la vidéo d’instructions (ci-dessus), le cadre facilite le guidage du verre trempé vers le bas sur l’appareil. Une fois aligné, appuyez avec un doigt sur l’autocollant et déplacez-le d’avant en arrière pour guider complètement l’adhésif sur l’écran. Ensuite, toutes les bulles d’air restantes – généralement il y en a une – peuvent être poussées vers le bord. Cela m’a grandement aidé à éviter les moments où je venais de rater un alignement parfait sur mon téléphone, me laissant soit vivre avec, soit arracher le protecteur d’écran et réessayer.

Spigen n’est pas le seul à fabriquer ce style de protection d’écran pour iPhone, et vous pouvez les trouver pour Pixel 7A de Google et Galaxy S23 de Samsung d’autres fabricants. La plupart des offres Prime Day sur ces protecteurs d’écran ne coûtent qu’environ 2 à 3 $ sur le prix courant, mais économiser de l’argent sur quelque chose dont vous pourriez avoir besoin pour protéger votre téléphone n’est pas mal du tout.

Spigen Le kit de protection d’écran de Spigen pour l’iPhone 14 Pro est conçu avec l’encoche Dynamic Island du téléphone à l’esprit.

Spigen Bien qu’il ne s’agisse pas d’une offre Prime Day, le kit de protection d’écran de Spigen pour le Pixel 7A utilise un système d’alignement similaire pour un placement précis sur le téléphone. Au moment d’écrire ces lignes, un coupon de réduction de 5% est disponible sur la page de l’article.