Les protecteurs d’écran qui s’alignent sont mon offre Prime Day préférée

L’installation d’un protecteur d’écran sur mon téléphone m’obligeait à entrer dans une concentration quasi méditative, notamment pour aligner correctement le verre trempé avant de retirer l’adhésif. Mais dernièrement, de plus en plus de protecteurs d’écran sont livrés avec un kit d’auto-alignement qui a rendu le processus tellement meilleur en éliminant beaucoup de ces conjectures, et quelques-uns sont parmi Les offres Prime Day d’Amazon qui sont encore disponibles car la vente se termine mercredi.

Ceci est particulièrement utile pour tous ceux qui font tomber leur téléphone constamment, ce que je fais, et avec cela, je remplace fréquemment mon protecteur d’écran, environ deux à trois fois par an. Le verre absorbe le choc, puis une égratignure saine se développe sur le protecteur d’écran au lieu de sur mon téléphone.

Celui que j’utilise le plus est fabriqué par Spigen, que je trouve particulièrement facile à installer car le cadre autour du protecteur d’écran est assez grand.

Après la vidéo d’instructions, le cadre autour du protecteur d’écran facilite le guidage du verre trempé vers le bas sur l’appareil. Une fois qu’il est aligné, appuyez avec un doigt sur l’autocollant et déplacez-le d’avant en arrière pour guider complètement l’adhésif sur l’écran. Ensuite, toutes les bulles d’air restantes – généralement il y en a une – peuvent être poussées vers le bord. Cela m’a grandement aidé à éviter les moments où je venais de rater un alignement parfait sur mon téléphone, me laissant soit vivre avec, soit arracher le protecteur d’écran et réessayer.

Spigen n’est pas le seul à fabriquer ce style de protection d’écran pour iPhone, et vous pouvez les trouver disponibles pour Pixel 6 de Google et Galaxy S22 de Samsung d’autres fabricants. La plupart Offres Prime Day sur ces protecteurs d’écran, il n’y a qu’environ 2 à 3 $ de réduction sur le prix courant, mais économiser un peu d’argent sur quelque chose dont vous pourriez avoir besoin pour protéger votre téléphone n’est pas mal du tout.

Spigen Spigen fabrique son protecteur d’écran en verre trempé avec ce qu’il appelle un “EZ Fit Tray” pour aider à assurer un alignement correct. Bien que cette liste concerne le modèle qui fonctionne avec l’iPhone 13 Pro Max, la société fabrique également des protecteurs d’écran pour d’autres modèles d’iPhone.

Théorie du pouvoir Ce protecteur d’écran Power Theory est livré avec son propre kit d’installation pour aider à s’aligner sur le Pixel 6 de Google, et le protecteur d’écran prend en charge le capteur d’empreintes digitales à l’écran. Bien que nous n’ayons pas testé directement ce protecteur d’écran, il devrait protéger le téléphone tout en conservant toutes ses fonctionnalités.