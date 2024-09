Les prostituées et les prospecteurs stimulent la propagation en RD Congo Mpox Capital

À la tombée de la nuit, les chercheurs d’or, les vendeurs ambulants et les prostituées se ruent dans les bars de Kamituga, dans l’est de la République démocratique du Congo, certains accusant la vie nocturne de la ville minière d’être responsable de l’épidémie croissante de mpox.

« La vie à Kamituga pousse les gens au péché », a prévenu Bitama Sebuhuni, un prospecteur hospitalisé après avoir contracté cette maladie virale parfois mortelle lors de rapports sexuels non protégés.

Réputée pour ses mines d’or, Kamituga a été le point de départ de l’épidémie de mpox qui frappe la République démocratique du Congo depuis septembre, selon les autorités sanitaires du pays.

Abandonnées par les entreprises belges dans les années 1990, ses riches veines minérales ont depuis attiré une grande variété de creuseurs bricoleurs et de prospecteurs passionnés de tous horizons.

Kamituga, qui abrite officiellement quelque 300 000 habitants – bien que des sources locales estiment que sa population est le double — les bâtiments de l’époque coloniale de Kamituga ont été éclipsés par une série de bureaux d’achat d’or, de magasins d’équipement minier et de discothèques.

Le virus étant transmis de personne à personne par contact physique étroit, ces établissements offrent un environnement idéal pour la propagation du mpox.

Après une dure journée de travail et de soif dans les mines, les hommes de Kamituga, en pleine ruée vers l’or, émergent pour se rendre en ville et dépenser leur argent à la recherche d’une compagnie proche et de ce que Sebuhuni appelle « l’atmosphère ».

« Quand on parle d’ambiance, dans notre pays, on parle de femmes, de prostituées et d’alcool », a déclaré Sebuhuni. « Je dormais comme ça avec des prostituées, sans contrôle ni protection ».

Le prospecteur était soigné dans le verdoyant centre d’isolement mpox de l’hôpital de Kamituga, une rare oasis de calme épargnée par l’anarchie du centre-ville.

Environ « 20 pour cent de nos patients ont été contaminés par transmission sexuelle », a déclaré le docteur Dally Muamba Kambaji de l’ONG médicale internationale ALIMA, soulignant que « le préservatif ne protège pas » du mpox.

Les médecins de l’hôpital ont été les premiers confrontés à la résurgence du mpox à partir de septembre 2023.

« Nous avons constaté des lésions cutanées inhabituelles chez le gérant d’une discothèque », a indiqué le docteur James Wakilonga Zanguilwa.

« Quand nous avons remarqué que certaines femmes en liberté dans la même boîte de nuit avaient commencé à développer des lésions similaires, nous avons tiré la sonnette d’alarme », a ajouté le médecin.

La discothèque « Mambengeti » a peut-être fermé ses portes, mais son nom perdure comme le surnom local du mpox, dont la diffusion à Kamituga est en grande partie due aux prostituées.

Sillonnant les ruelles et les creux de la ville, ils disposent d’un quartier à eux seuls et même de leur propre association.

Ses membres, venus d’aussi loin que les voisins de la RDC, se sont réunis dans un bar caché au fond d’un dédale de ruelles.

Surnommé « Le coin des sages », l’établissement accueillait aussi bien des orpailleurs que des commerçants, avec même un officier des renseignements congolais pour surveiller les allées et venues.

Une douzaine de membres de l’association se sont assis sur des canapés défraîchis autour d’une table du bar du premier étage, chargée de bières tièdes.

Fortement maquillée avec sa perruque blonde cachée sous un foulard, ses faux cils et ses grosses boucles d’oreilles en or, Nicole Mubukwa n’a pas hésité à s’exprimer devant la caméra malgré les stigmates persistants contre sa profession dans la région.

Un peu de publicité ne pouvait pas faire de mal, a-t-elle déclaré, d’autant plus que le mpox était mauvais pour les affaires.

« Depuis l’apparition de cette maladie, les clients sont rares », déplore Mubukwa.

Les femmes ont déclaré que de nombreuses femmes infectées ne disent rien de leur maladie pour éviter de perdre des revenus indispensables.

« J’ai été infectée sans le savoir et c’était dur pour moi car je ne pouvais pas coucher avec un homme », raconte Alice, une autre membre de « l’association ».

« C’est comme avec le sida, tout le monde le cache. »

Alice dit gagner entre 3 000 et 10 000 francs congolais (environ un à 3,5 dollars) pour chaque engagement.

Elle a déclaré qu’elle venait de Bukavu, la capitale provinciale, où les salaires sont moins généreux.

Cette décision a été prise de son plein gré, a-t-elle déclaré – bien que sous l’œil vigilant et lourd de la madame assise à proximité.

Mais de retour à l’hôpital, une autre prostituée, qui a souhaité garder l’anonymat, a raconté à l’AFP que des bandes de proxénètes trompaient les jeunes femmes pour qu’elles vendent leur corps.

Dans un premier temps, les proxénètes proposent un billet gratuit pour Kamituga avec la promesse d’un emploi de serveuse en ville, avant d’exiger qu’ils leur remboursent les frais de transport, raconte-t-elle.

Malgré le pitoyable état des routes reliant Kamituga au reste de la RDC, le virus s’est néanmoins propagé dans tout le Sud-Kivu.

Et maintenant, la province est l’épicentre de l’épidémie dans le pays, lui-même le plus touché par le mpox en Afrique.

