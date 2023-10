Les pros stricts semblent méconnaissables alors qu’ils deviennent Ken et Barbie pour la Movie Week

DEUX des professionnels de Strictly Come Dancing sont sur le point d’épater les fans avec leur transformation en Barbie et Ken pour la Movie Week.

Gorka Marquez, la partenaire de Nikita Kanda, incarnera Ken dans la danse d’ensemble des professionnels sur Dance The Night Away du blockbuster Barbie, aux côtés de sa collègue professionnelle Dianne Buswell dans le rôle de la célèbre blonde.

Vêtue d’une perruque brillante, d’une robe de cocktail à motifs vichy des années 1950 et de talons roses assortis, Dianne avait l’air sensationnelle.

Soeur de Ryan Gosling, Gorka avait même la bretelle du sous-vêtement « Ken » visible sur son jean.

Se préparant à envoyer le public à la maison dans l’overdrive, il s’est mis seins nus – montrant ses abdominaux impressionnants.

Parlant de son partenaire de danse, Nikita a déclaré au Sun : « Je veux dire, Gorka est superbe.

« Sa tenue est superbe et il ressemble exactement à Ryan Gosling dans le film ! »

Cela survient après que Jody Cundy ait averti qu’elle pourrait manquer la représentation de ce week-end après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital à 4 heures du matin.

S’exprimant sur It Takes Two à propos de son épreuve, Jody a déclaré : « Cela a été une semaine de hauts et de bas… J’étais vraiment confiant de pouvoir tout perfectionner pour samedi.

«Je suis rentré à la maison mardi soir, j’ai enlevé ma jambe et je me suis dit ‘oh, c’est assez douloureux’.

«Je n’y ai pas vraiment réfléchi, je l’ai nettoyé, je l’ai lavé et je me suis assuré que tout allait bien.

« Je me suis levé à 4 heures du matin et j’ai regardé ma jambe, elle était chaude, enflée et je me suis dit ‘ça s’infecte’. »

Après leur apparition dans It Takes Two de Strictly, Jowita Przystal a consulté son Instagram après leur apparition et a publié une mise à jour.

Elle a déclaré : « Merci beaucoup pour tous vos adorables messages et votre soutien.

« Rester positif est la clé et nous espérons vraiment pouvoir réaliser cette routine pour vous, car cela signifie beaucoup pour nous.

« J’envoie beaucoup d’amour ! Roues et talons d’équipe.