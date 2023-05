Les pros du swing pour la SLA aux clubs de golf de Vernon

Tout au long du mois de juin, les professionnels du golf de la Colombie-Britannique joueront des clubs du lever au coucher du soleil pour soutenir la SLA.

Le Vernon Golf and Country Club participera à l’événement le mardi 3 juin au 18e PGA of BC Golfathon for ALS.

Afin de sensibiliser et de recueillir des fonds pour la Société de la SLA de la Colombie-Britannique, les golfeurs Brooks et Bradlee Jones joueront le plus de trous possible.

De plus, le terrain de golf Hillview participera également, avec le pro Myles Johnson le lundi 19 juin.

« Le golf est un sport qui me passionne et la SLA est une cause qui me tient à cœur », a déclaré Jay Janower, présentateur sportif et journaliste à Global News BC. « La mère de mon ami a lutté contre la SLA, alors collecter des fonds pour les services aux patients me tient à cœur. . C’est la raison pour laquelle j’accueille l’opportunité de faire partie du très réussi PGA of BC Golfathon for ALS en tant qu’ambassadeur.

Les recettes du Golfathon pour la SLA fourniront des services de soutien essentiels aux patients atteints de la SLA et à leurs familles, amis et soignants.

