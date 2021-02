Les pros du football Ali Krieger et Ashlyn Harris sont de fiers parents d’une petite fille

Ali Krieger et Ashlyn Harris apprécient définitivement le nouveau membre de leur famille.

Les stars du football, qui se sont mariées en décembre 2019, ont toutes deux Instagram le dimanche 14 février pour partager des photos d’eux-mêmes et de leur fille nouveau-née Sloane Phillips. La petite fille est leur premier enfant et est arrivée le 12 février.

« Chère maman biologique », ont-ils légendé le message commun de la Saint-Valentin, « Notre promesse à vous: Nous vous promettons que Sloane sera aimée chaque jour par nous, nos amis et notre famille. Nous promettons de lui donner les outils pour vivre une une vie réussie d’inclusivité et de soutien. «

Le couple a partagé son enthousiasme pour guider leur petit à travers tous les rebondissements de la vie.

« Nous promettons de partager son histoire d’adoption avec elle dès le début et de célébrer chaque étape importante! » ils ont écrit dans le post. « Nous promettons de l’encourager à réaliser ses rêves, qu’ils soient grands ou petits. Nous promettons d’être ouverts d’esprit et de respecter vos souhaits d’avoir une communication future et qu’elle saura toujours à quel point vous l’aimez! »