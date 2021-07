Les pros de la NBA sur grand écran : ces stars peuvent-elles agir ?

Est-ce que chaque superstar de la NBA veut vraiment être dans les films ? Vous pourriez le penser, à en juger par la longue et mouvementée histoire des joueurs allant à Hollywood (sans parler du nombre de flops dans le jeu d’aujourd’hui). Alors que le nouveau « Space Jam: A New Legacy » emmène le sous-genre en plein essor des films construits sur le talent des cerceaux dans l’ère des remakes, voici un guide des meilleures et des pires performances des joueurs de basket-ball professionnels, à partir des années 1970.

Si l’on en croit ce film loufoque de 1979 – et pourquoi pas ? – le basket-ball au sommet du disco signifiait que les joueurs faisaient le grand écart pour célébrer les seaux, coachaient par l’astrologie et le Dr J comme l’homme le plus cool du monde. Une grande partie de sa performance douce est tournée au ralenti, ajoutant à son fanfaronnade. Dans une scène, il séduit une femme en l’emmenant dans une aire de jeux et en plongeant lui-même dans des vêtements de ville. Dans un autre, il entre dans un jeu en montgolfière, vêtu d’un uniforme argenté scintillant, soutenu par une musique soul funky. Si John Travolta avait un pendant sportif, c’était bien celui-ci.