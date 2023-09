Les propriétés et les infrastructures mènent les affaires du comté | Actualités, Sports, Emplois

ST. CLAIRSVILLE — Les problèmes d’infrastructure et le processus de démantèlement des structures délabrées sont résolus en 2023, et d’autres projets sont attendus en 2024.

Mercredi, le conseil des commissaires du comté de Belmont a de nouveau soumis un avis d’intention au ministère du Développement de l’Ohio identifiant la Belmont County Land Reutilization Corp. – communément appelée Belmont County Land Bank – comme l’entité principale du programme de démolition et de revitalisation du site et du Programme d’assainissement des friches industrielles.

Par la suite, la trésorière du comté de Belmont, Kathy Kelich, qui est également présidente de la banque foncière, a indiqué que celle-ci avait démoli 27 structures délabrées jusqu’à présent cette année, clôturant la dépense de 500 000 $ de l’État et quelques projets supplémentaires attendus avant la fin de 2023. .

Kelich a déclaré que la banque foncière espère recevoir 500 000 dollars supplémentaires pour une utilisation en 2024.

« Ce sont essentiellement les mêmes fonds que nous avons reçus de l’État l’année dernière. » dit-elle. « Nous avons réalisé des projets grâce à ces fonds de l’année dernière, et cela va être un renouveau. »

Kelich a déclaré que cet argent devrait couvrir 25 à 30 projets en 2024, selon la taille des projets et si la réduction de l’amiante est possible ou s’il doit être démonté et transporté vers un site approuvé par l’Ohio Environmental Protection Agency. Elle a déclaré que l’inflation a entraîné une augmentation des coûts, mais pas de manière significative.

Elle a déclaré que la plupart des projets de 2023 concernaient des communautés situées le long de la rivière Ohio en raison du grand nombre de structures délabrées dans ces zones.

« Je suis très fier du fait que nous ayons pu acquérir quelques propriétés dans la région de Barton/Colerain. Certains d’entre eux se sont rendus au service d’incendie de Barton… pour leur donner plus d’espace. Nous nous sommes étendus à des zones périphériques, ce que nous n’avions normalement pas fait. Nous en avons fait un à Barnesville », a-t-elle dit, ajoutant qu’une autre propriété rasée se trouvait dans le canton de Mead, à l’extérieur de Shadyside, et deux autres à Flushing.

« Nous allons plus loin qu’avant. Pour l’année prochaine, nous prévoyons de travailler avec l’école Bellaire à la démolition de quatre propriétés pour eux, ainsi que du Great Stone Viaduct, avec qui nous avons travaillé dans le passé », a-t-elle déclaré, ajoutant que la Great Stone Viaduct Historical Education Society était intéressée par un espace permettant d’agrandir la propriété pour le stationnement autour du sentier pédestre le long du viaduc.

Kelich a déclaré qu’elle s’attend à un projet à Bethesda avant la fin de 2023. Une autre propriété sur South Marietta Street à St. Clairsville est à l’étude, ainsi qu’une autre propriété qui sera utilisée par la Great Stone Viaduct Historical Education Society sur Hamilton Street. Une autre propriété se trouve sur la rue Ross à Brookside pour aider à créer un espace de stationnement pour l’équipement lourd du village.

« Je cherche toujours à atteindre toutes les régions de ce comté, car tout cela a besoin d’attention, tout doit être résolu », dit-elle.

Frank Shaffer, administrateur du canton de Pultney et président de la Belmont County Township Association, a déclaré que la démolition prévue par la banque foncière d’une propriété sur School Street à Neffs est également une bonne nouvelle.

« Cela aidera à nettoyer cette zone. Il a besoin d’être nettoyé », dit Shaffer. «C’est une propriété plus ancienne. … Il n’y a aucune réclamation pour la propriété, et il y a des arriérés d’impôts, donc elle doit être démolie. Il est dans un état assez rudimentaire. »

Kelich a ajouté que les responsables des communautés de la région ainsi que des particuliers ont recommandé des propriétés pour examen par la banque foncière.

« La banque foncière examine les propriétés en souffrance fiscale, vétustes et inhabitées afin de procéder à toute démolition », dit-elle.

Kelich a déclaré que l’État avait pris note des structures délabrées dans tout l’Ohio.

« Ils reconnaissent clairement que chaque région a besoin d’une réserve foncière et d’une revitalisation, c’est donc une manière de ne pas faire payer les contribuables de chaque comté par l’État en distribuant de l’argent. » dit-elle.

Par ailleurs, l’ingénieur du comté de Belmont, Terry Lively, a signalé qu’un projet de pavage de 830 000 $ sur Ramsey Ridge Road est terminé et que le traçage sera bientôt terminé.

« C’est un gros problème pour nous. C’est le projet de l’année dernière (de l’Ohio Public Works Commission). » a-t-il déclaré, ajoutant que les travaux avaient commencé il y a un an avec le remplacement des ponceaux.

Un autre projet de pavage sur Belmont County Road 2, ou Deep Run Road, a également été achevé récemment au coût de 218 400 $.

« Nous continuons à travailler sur des projets de réparation de glissades » a-t-il déclaré, citant des glissades sur Hospital Road près de Bellaire et Boston Road et Douglas Road dans la région de Barnesville.

Il a déclaré qu’à la fin octobre ou au début novembre, le comté soumettrait également une nouvelle offre pour le projet de remplacement de la superstructure du pont Blaine-Barton. En juin, les offres avaient été supérieures d’environ 700 000 $ à l’estimation de l’ingénieur.

Lively a également déclaré que le comté était bien approvisionné en matériaux pour se préparer à l’hiver.

« Nous avons eu la chance que les deux derniers hivers aient été plutôt doux. » il a noté.







